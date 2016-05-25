Amsterdam gezi notları

Selam ahali. Kısa bir aradan sonra Amsterdam gezi notlarıyla karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta sonu uzun zamandır görmek istediğimiz yerlerden biri olan Amsterdam’a kısa bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumartesi sabah gidip tatil fırsatını da değerlendirerek Pazartesi öğleden sonra geri döndük. 48 saatlik güzel bir gezi oldu, haydi o zaman izlenimleri aktarmaya başlayalım.

İzlenimlere başlayalım dedim ama öncesinde bir konuda uyarı yapmak istiyorum ki bizim düştüğümüz hataya düşmeyin. Ben sazan gibi ucuz bilet buldum diye sevinip hemen uçak biletlerini aldım ve otel fiyatlarına bakmadım. Siz aynı hataya düşmeyin ve 2-3 hafta öncesinden gezi planlamayın. Çünkü oteller çok pahalı. Aşırı pahalı. Full HD pahalı, full izle pahalı. En dandik otel kahvaltısız (bu arada nispeten uygun 7-8 kişinin aynı odada kaldığı hosteller var ama bana uygun değil) 150 € / Gece. Biz şehre toplu taşıma ile 10 dakikada gidebildiğimiz -1. kattaki odasının gecesi 140 € olan Lloyd Hotel’de kaldı. Evlat acısı gibi koydu. Sadece oteller de değil Airbnb bile pahalı. 140€ altında Airbnb yok. Sanırım biz tam sezona denk geldik. Lafı fazla uzatmayalım gezinizi önceden ayarlayın ve uygun fiyatlı otel kovalayın.

Geçelim izlenimlere. Berlin’den takriben 1 saat süren bir uçuşla Amsterdam Schipol havalimanına vardık. Schipol geniş ve düzenli bir havalimanı. Hemen burada bir tüyo vermek istiyorum. Malum Amsterdam’ın alametifarikası I AMSTERDAM yazısı. Amsterdam’a gidip de bunun önünde fotoğraf çektirmeyen yok J İşte bu yazıdan şehirde benim gördüğüm 2 tane var. Bir tanesi merkezde müzelerin orada bulunuyor ve tam turistik bir bölgede olduğundan sürekli etrafı dolu. Bir diğeri ise Schipol havalimanının ana holünden çıkışta bulunuyor ve etrafı kalabalık değil J Klasik Amsterdam hatıra fotosu çektirmek istiyorsanız bunu havalimanında halledebilirsiniz.

Bizde aynen böyle yaparak daha sonra tekrar ana salona girip bilet gişesinden 3 günlük şehir içinde tramvay, otobüs ve metroyu sınırsız kullanabileceğimiz ayrıca havalimanından şehir içine ve tam tersi istikamete gidip gelmeyi de sağlayan 25€’luk karttan aldık ve trenle şehir merkezinin yolunu tuttuk. Otele eşyaları atıp gezmeye başladık. Notlarımı madde madde aktarmak sanırım daha uygun olacak.

Amsterdam acayip pahalı bir şehir. Buna hazırlıklı olun. Ben sadece otel pahalı sanmıştım ama iş otelle sınırlı değil. Şehir genel olarak pahalı. Merkezdeki marketlerde bile 1 lt su 4 €. Tam turist silkelemelik bir yer. Buna hazırlıklı olun.

Amsterdam bana biraz yapay bir şehir havasında geldi. Sanki turistler için tasarlanmış bir şehir. Güzel mi evet güzel ama aynı zamanda çok yapay. Bilindiği üzere şehir kanallarla çevrili ve toplam 250 adet köprü barındırıyor. Bu kanallar, köprüler, evler v.s. arasında gezerken sanki bir film setini geziyormuş hissine kapılıyorsunuz.

Şehrin merkezi sayılabilecek noktasını merkez tren istasyonu ve çevresini sayabilirsiniz. Tüm otobüs, tramvay ve metrolar buradan kalkıyor. Bir yere gitmek için burayı bulmanız yeterli. Hemen yanında Avrupa’nın en büyük bisiklet garajı bulunuyor. Binlerce park etmiş bisikleti bir arada görmek hoş bir deneyim. Zaten bilindiği üzere Amsterdam tam bir bisiklet şehri. Merkezinde araç trafiğinden çok bisiklet trafiği var.

Bu tren garı ve çevresi bizim Eminönü civarına benziyor. Zaten şehrin genelinde bir Eminönü, Karaköy havası mevcut.

Şehirde ilk durağımız meşhur Dam meydanı oldu. Etrafında Kraliyet sarayının ve Hollanda ulusal birliğini simgeleyen anıtın bulunduğu meydana ana tren garından 10 dakika yürüyerek ulaştık. Görülmesi gereken yerlerden biri. Bol bol fotoğraf çekerek etrafı tavaf ettik.

Meydana çıkan yolun üzerinde 2 tane kızarmış patates satan yer ver. Önlerinde kuyruk vardı bizde bekleyelim dedik. Fena değil, hatta güzel bile denilebilir. Ama sonuçta bildiğin mayonezli kızarmış patates. Bir numarası yok ama fiyatı nispeten uygun o nedenle 2 gün boyunca patatese abandık.

Biz salaklık yapıp üzerimize kalın birer giysi almadan hafif montlarla gittik ve kıçımız dondu. Acayip rüzgarlı bir yer Amsterdam. Her yerde yel değirmeni olmasından anlamamız lazımdı J Neyse Allahtan bir C&A bulduk da 10 €’a bir kazak aldık eşime donmadan J Bu hataya siz düşmeyin.

Bu işi de hallettikten sonra meşhur günlüğün yazarı Anne Frank’ın evine doğru yola çıktık. Eşim tüm eğitim hayatı boyunca Almanya’da defalarca okutulan günlüğün yazarının müzeye çevrilen evini görmek istedi ama kapıda 500 kişilik kuyruğu görünce “ya zaten 10 sene okudum ben bunu boşver” diyerek vazgeçti ahjskhjskhdkjdhkjd. Siz siz olun eğer Amsterdam’da müze görmek istiyorsanız mutlaka öncesinde internet sitesinden erken giriş hakkı da sağlayan bileti alın ve zamanlı gidin. Tüm müzelerin önünde 500 kişilik kuyruklar vardı.

Şehirde yapılacak en iyi aktivitelerden bir tanesi kanal turu. Kişi başı 16€ olan tur Anne Frank müzesinin önünden kalkıyor (sanırım tren garının oradan da kalkan turlar var). 1 saat boyunca sizi kanal kanal gezidiyorlar. Bizim şansımıza acayip komik bir kaptanın turuna denk geldik. Adam 1 saat boyunca stand-up yaptı. Çok güldük. Çok neşeli bir abiydi. Fotosunu buraya atıyorum denk gelirseniz bu abiyle gezin J Gemide 8 dilde yayın yapan sesli rehber hizmeti de var. Kıyı kıyı önemli yerlerden bahsediyor.

Eşimle en ilgimizi çeken şeylerden bir tanesi evlerin kocaman camlarının olması oldu. Sonradan kaptanın bir açıklamasıyla nedenini anladık. Evler yan yana ve daracık. Bu nedenle eşya taşımak için yeterli merdiven açıklığı yok. O nedenle her evin en tepesinde bir çengel var. Bu çengele ip geçirip eşyayı yukarı çekiyor ve camdan içeri alıyorsun. Böylece geniş pencere gizemi çözüldü.

Gelmişken gezmeden olmaz diye Red Light bölgesine de uğradık. Red Light kısaca kerhaneler sokağı ama öyle bizdeki Zürafa sokak gibi algılanmasın. Tam bir turistik bölge. Yüzlerce turistin çoluk çocuk tavaf ettiği bir yer. Bana ilginç bile gelmedi. Kadınların camekanlarda kendilerini sergilemelerinin hiçbir seksi yanı yok. Sanki piliç çevirme satılan dükkanların camekanları gibi. 15 dakika gezip çıktık. Burayı görmedim diye kaybedeceğiniz bir şey olmaz.

İkinci gün ilk durağımız Van Gogh ve Devlet Müzesinin bulunduğu müze bölgesi oldu. Devlet müzesini gezme şansımız oldu ve açıkçası etkileyici bir müze ama Van Gogh’a daha önce bahsettiğim kuyruk meselesinden dolayı giremedik.

Müzelerin olduğu bölgenin ortasında bahsettiğim I AMSTERDAM yazısı var. Foto çekmelik. Ve etrafında atıştırmalık bir şeyler alıp çimenlere yayılabileceğiniz yerler mevcut. Güzel birkaç saat geçirmelik yerler.

Ayrıca şehrin merkezinde Amsterdam müzesini de gördük ama içini gezemedik. Orayı da tavsiye ediyorlar ama bizim şansımız olmadı. Biz etrafındaki mağazalardan ünlü Hollanda peyniri alışverişimizi yaparak ayrıldık.

Gezinin şüphesiz en güzel yanı Molen van Stolen adlı yel değirmenini görmek oldu. Merkezden 2 nolu tramvayın son durağına gidip oradan 15 dakikalık bir yürüyüşle ulaşılan değirmen gerçekten etkileyici. Ama onun ötesinde son durakla değirmen arasındaki yolda yürürken işte gerçek Amsterdam bu havasına giriyorsun. Düzenli bahçeler, her yanından huzur akan Hollanda evleri, düzenli yerleşim yerleri arasından geçerek değirmene ulaşmak çok hoş bir deneyim. Gezinin benim en aklımda kalan yanı bu oldu.

Son olarak şehrin merkezinden tren garına 5 dakika mesafede bulunan Sex müzesinden bahsedeceğim. Girişi 4 €. İçeride cinsellik tarihi hakkında gazete küpürleri, resimler, heykeller, fotoğraflar ve çeşitli tematik alanların bulunduğu ilginç bir müze. 1890 yılından filan kalma stüdyo çekimi pornografik resimler görebiliyorsunuz mesela. Çok gerekli mi? Hayır ama gelmişken görmek gerekir.

Bunlar dışında da şehrin merkezinde hemen hemen her caddeye girip çıktık, her yanı gezdik diyebilirim. 3 gün boyunca şehrin havasını soluduk.

Birazda gezdiğimiz yerler dışında aklımda kalanlardan bahsedeyim. Öncelikle malum ot, mantar ve space cake olayından biraz bahsedeyim. Amsterdam bilindiği gibi düşük seviye uyuşturucu maddelerin yasal olduğu bir yer. Bunların satıldığı Coffeeshop isimli kahvehaneler var. Şehirde neyi görmeden gitmeyeyim derseniz kesinlikle bunun cevabı Coffeeshop. Hayır içmenizden bahsetmiyorum. İçmeyin ki bende içmedim ya da herhangi bir madde almadım bu gezide. Ama bunu görmeniz lazım. Coffeeshop içinde bu ürünlerin satıldığı ve alıp orada içebildiğiniz mekanlar. İçeri girmeniz ve dumandan kafanız olması arasında 20 saniye var ahjkshjs süpermarket kasası gibi kasalar var. Sıraya giriyorsun, sıra sana gelince abi bana 3 gram haze, 2 gram haşhaş 1 tane de magic mushroom ver diyorsun. Tezgahtar, abi paket mi burada mı içeceksin diye soruyor. Yavrum paket yap yengen evde bekliyor diyorsun ve ödemeni kredi kartından yapıp koltuk altına nevaleni alıp çıkıyorsun. Çıkışta Coffeeshopların yakınlarında bulunan kocaman şekerci dükkanından haribo’suydu oreo’suydu tatlı ihtiyacını da karşılayıp oradan evine gidiyorsun ahjshjks. Şehir zaten resmen ot üzerine kurulmuş. Coffeeshop’da kafanı yap, çık şekercide karnını yap oradan çık red light’a git seviş ahshjskhskjs. Esrar içmek deneyiminden bahsetmiyorum yanlış anlamayın bu meredi içiyorsanız dünyanın her yanında bulursunuz. Ama bu Coffeeshop konseptine mutlaka bir kere şahit olmanız gerekli. İlginç olan esrar içmek değil bu Coffeeshop deneyimi.

Şehrin merkez kısmında bana en ilginç gelen şeylerden bir tanesi de doğru dürüst süpermarket ve benzin istasyonu görmemiz oldu.

Bir diğer ilginçlik ise sadece kartla alışveriş yapabildiğiniz nakit kabul etmeyen mekanlar. Berlin’de bunun tam tersini yaşayan ve bundan nefret eden bir adam olarak bana cennet gibi geldi.

Geziden aklımda kalanlar ve genel hatlarıyla yaptıklarımız bunlardı. Şimdi gelelim kapanışa. Amsterdam’ı gezmek isteyen insanlara tek bir tavsiyem var. Eğer daha öncesinde Londra, Berlin, Viyana, Roma, Floransa, Barcelona gibi yerleri görmediyseniz Amsterdam’a gitmeyin. Amsterdam güzel bir şehir mi? Evet. Ama mutlaka görmeniz gereken bir yer mi? İşte bundan şüphem var. Bana keşke bir kere daha görsem dedirtmeyen bir şehir Amsterdam. Dediğim gibi çok turistik, pahalı ve plastik. Gidip görülecek bir yer evet ama listede çok çok aşağılarda. Sağlıcakla kalın.