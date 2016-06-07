IBM Emirates Havayolları ile 300 milyon dolarlık servis anlaşması imzaladı

Ibm, Dubai merkezli dünyanın 4. büyük yolcu taşıma şirketi Emirates ile 300 milyon dolarlık ve on yıl sürecek bir hizmet anlaşması imzaladığını açıkladı. IBM, havayolu yolcu destek sistemleri ve fonksiyonları üzerine verimliliğini artırmak için bilişim hizmetleri sağlayacak. Yönetilen hizmetler anlaşması kapsamında Ibm, havayolu firmasının datasının gerçek zamanlı şifrelenmesi ve çeşitli yazılımlar arası verimli data alışverişi sağlanması alanlarında Emirates’e destek verecek.

Kaynak: Reuters