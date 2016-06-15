OnePlus 3 ilk izlenim ve özellikler

Bu telefon mevzusuna benim gibi kafayı takmış adamların uzun süredir takip ettikleri OnePlus nam bir firma var. Çin merkezli firma, oldukça ses getiren bir amaçla piyasaya daldı. Amaçları; piyasada bulunan en gelişmiş özellikli telefonlardan bir tanesini yapacağız, fakat bunu o telefonların yarı fiyatına satacağız. İlk çıkardıkları telefon OnePlus 1 bu sözü yerine getiren bir ürün olarak raflarda boy gösterdi ve özellikle Asya marketinde ciddi bir alıcı kitlesi buldu. Aslında raflarda boy gösterdi demek de yanlış olur. Çünkü telefon hiçbir zaman bir mağazada satılmadı. Sadece kendi internet sitesinden satış yapan OnePlus talebin birden yığılmaması için “ve tabi ki biraz da pazarlama taktiği olarak” satışı davetiye kodu şartına bağladı. Ve bu taktik işe yaradı. 2014 yılında 300$’a satışa sunulan cihaz 1,5 milyonluk satış adedine ulaşarak kendine özel bir kitle oluşturdu. Ardından geçtiğimiz sene içerisinden serinin 2. üyesi OnePlus 2 ve hemen ardından daha kompakt bir model olan OnePlus X ile piyasadaki yerini sağlamlaştırdı.

OnePlus 2 benim açımdan çok iyi bir ürün olmasına rağmen birçok eleştirinin de hedefi olmuştu. Öncelikle ürün “piyasadaki en iyi telefonlardan bir tanesi olacak fakat onların yarı fiyatına satılacak” stratejisine ters düşen birkaç eksiklikle geliyordu. Rakipleri birer birer üst seviye telefonlar çıkartırken OnePlus 2’de bu özelliklerden bir kaçı yoktu. Örneğin NFC chipi bulunmuyordu. Hızlı şarj yoktu. Cihazın arka kaplaması plastikti vs. Kendi adıma majör bir sorun olarak görmediğim bu eksiklikler soru işareti olarak akıllarda yer etti. Ve geçen seneyi bu ürünle kapatan OnePlus geçtiğimiz aylarda OnePlus 3’ü müjdeledi ve ürün bu hafta satışa çıktı.



Ürün önceki modellerden farklılaşan birkaç majör değişiklik ile geldi. Öncelikle OnePlus yeterli üretim altyapısına sahip olduğunu kanıtladı ve davetiye şartını ortadan kaldırdı. Cihazın en çok eleştirilen iki noktası hızlı şarj ve NFC cihaza eklendi. Ekran IPS’den Amoled’e döndü. Fakat tüm bunların yanında bu özellikleri de sağlayabilmek adına fiyatında biraz artışa gidildi ve 299$ yerine 399$’dan satışa sunuldu. Bu majör değişikliklerin yanında birçok geliştirilme de sağlandı. Öncelikle teknik detaylarına sırasıyla göz atalım;

Cihazda bu sefer plastikten tamamen vazgeçilmiş ve yekpare adonize aliminyumdan imal edilmiş. Aşırı şık bir cihaz. Graphite ve gold renk seçenekleri mevcut ve cihazın ağırlığı 158 gr.



İşlemci: Cihaz en güncel, hızlı ve ısı sorunu yaşamayan işlemcilerden bir tanesi olan Qualcomm® Snapdragon™ 820 işlemci ile geliyor ve hız konusunda en ufak bir soru işareti bırakmıyor. Bunun yanında grafik chipi olarak en başarılı grafik işlemcilerden biri olan Adreno™ 530 kullanılmış durumda.

Ram: Cihaz bu konuda da farkını ortaya koyarak 6GB LPDDR4. Bu gerekli mi? Bence değil. Bir cep telefonunda 3gb üstü bir ramin herhangi bir artısı olduğuna inanmıyorum. Fakat var mı? Evet var.

Dâhili hafıza: Burada tek bir seçeneğimiz var ve o da 64gb. Fazlasıyla yeterli. Bu nedenle cihaza SD kart seçeneği eklenmemiş. Benim adıma büyük bir sorun olmasa da not etmekte fayda var.

Bağlantı: Hemen hemen tüm majör LTE ve GSM bantlarını destekleyen cihaz çift sim yuvasıyla geliyor ve aynı anda ikisini de aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve Bluetooth® 4.2 diğer bağlantı özellikleri. Daha önce dediğim gibi bu sefer NFC’den sakınılmamış. GPS, GLONASS, BelDou uydu bağlantıları da destekleniyor.

Batarya: Cihaz 3000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor ve yarım saatlik bir şarj ile bir günlük kullanım vadeden Dash hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Yeni nesil USB Type-C bağlantı noktası ile gelen cihazda kablosuz şarj özelliği desteklenmiyor.

Ekran: Ekranda bu sefer IPS’den Optic Amoled denilen bir teknolojiye geçilmiş durumda. 5.5” büyüklüğündeki ekran 1920×1080 çözünürlüğe sahip. Piyasadaki en iyi ekran olmadığı aşikâr fakat çok çok iyi ve yeterli bir ekran. Corning® Gorilla® Glass 4 teknolojisiyle kaplanan ekran kırılmalara karşı dayanıklı.

Kamera: Ön kamera 8 mpx ve electronic image stabilization destekliyor. 1080p video kaydedebilen ön kamera selfiler ve kamera görüşmeleri için fazlasıyla yeterli. Arka kamera olarak da cihaz ciddi bir gelişme kaydetmiş durumda. Sony tarafından sağlanan 16 mpx’lik IMX 298 isimli sensör f/2.0 aperture değerine sahip. Optik image stabilization desteği de mevcut olan kamerayı daha önce bir başka Çin firması Huawei’nin Mate 8 modelinde de görmüştük. Ortalamanın çok çok üstünde bir kamera. Ama bir Samsung S7 ya da HTC 10 kamerası değil. Onlara çok yakın.

İşletim sistemi: Cihaz OxygenOS adı verilen bir işletim sistemi ile geliyor. OxygenOS denildiğine bakmayın bu aslında bildiğiniz Android 6.0 Marshmallow. OnePlus bu işletim sistemini alıp kendi cihazına göre birkaç değişiklikle optimize etmiş durumda. Stock Android deneyimine çok yakın ve birçok yararlı ek mevcut. Kesinlikle övgüyü hak ediyor.

Tüm teknik detaylara ürünün sitesinden ulaşabilirsiniz: https://oneplus.net/global/3/specs

Peki, bu fiyata bu özelliklerle bu ürün alınır mı? Kesinlikle evet. Benzer özelliklere sahip iPhone 6s Plus 64gb’lık modelinin 800 $’lar seviyesinde satıldığı bir dünyada bu cihaz kesinlikle ilgiyi hak ediyor. Fakat ülkemizde resmi olarak ithalatı olmadığından ve imei kaydı gibi sıkıntılar olacağından dolayı maalesef uygun bir seçenek olarak göze çarpmıyor.

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