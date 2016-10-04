Google Pixel ve Pixel XL resimleri sızdı

Öncelikle elimizdekileri bir sıralayalım bakalım neler biliyoruz. Google bugüne kadar telefon ve tablet üretimine hep büyük üreticilerle ortaklık yaparak dahil oldu. Kendi ürünleri için Nexus markasını kullanan ve donanım tasarımını ve ince detayları üreticilere bırakan Google (Örneğin Nexus 5x Lg tarafından üretilen bir model, aynı şekilde Nexus 6p ise Huawei ürünü) bu taktikten vazgeçerek tüm kontrolü kendi üzerine alarak tasarımdan ince detaylara kadar tamamen kendi ürünü olan ilk telefonu çıkarmaya hazırlanıyor. 4 Ekim yani yarın için büyük bir tanıtım etkinliği düzenleyen Google, yeni telefonlarında Nexus markasını da bırakarak kendi ürettiği notebooklarda kullandığı Pixel markasına geçiyor yapıyor. Pixel telefonlarla ilgili şu ana kadar sızan bilgiler şöyle;

Telefonlar Pixel ve Pixel XL olarak (5 ve 5.5 inch) iki boyutta gelecek ve boyut dışında tüm teknik özellikleri aynı olacak. Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, 4GB ram, 32GB ya da 128GB hafıza ve Gorilla Glass 4 AMOLED ekran bugüne kadar bildiğimiz detaylardı. Bunların yanında az önce Evan Blass nam-ı diğer Evleak telefonun resmini de sızdırmayı başardı. Kalan detaylara da yarınki etinlikten sonra vakıf olacağız. Bakalım Google şapkadan tavşan çıkarabilecek mi? Yarın göreceğiz.