Linkedin’de başkalarına çaktırmadan iş tekliflerine açık olduğunuzu belli edebileceksiniz

2 şey hariç herşeyi beceriyorum bu hayata. Bir gözümden ateş çıkaramıyorum, iki blog yazılarına, haberlerine düzgün başlık atamıyorum. Neyse habere geçelim yapacak birşey yok. Linkedin malum sosyal bir iş ağı. Profesyonel bağlantılar kurabilmenize imkan veren sosyal ağ bunun yanında çalışan seçme ve yerleştirme sürecinde de en önemli merkezlerden biri durumunda. Headhunterların, HR yetenek avcılarının ilk baktıları yer uzun zamandır Linkedin. İnsanlar yeni bir iş arayışında olduklarında insan kaynakları elemanlarının radarına girebilmek için bunu belirtmeleri elzem durumlardan. Fakat malum kimse şu anda çalıştığı iş yerindeki insanların, müdürünün ya da patronunun iş aradığını ya da tekliflere açık olduğunu bilmesini istemiyor. Linkedin bu ihtiyacın farkına vararak bugün yeni bir özellik duyurdu. Open Candidates “müsait adaylar diye çevirebiliriz, istersek tabi” özelliği sayesinde profilinizde iş arayışında olduğunuzu belirtmenize gerek kalmadan, işverenlere gizlice iş aradığınızı belli edebileceksiniz. İstediğiniz sektör ve pozisyonlarla ilgili seçeneklerinizi girerek yetenek avcılarının yaptıkları aramalarda çıkan bu alanlarla ilgili kişiler listelerinde sizin de adınız gözükecek ve yeni tekliflere açık olduğunuz bilinecek. Haydi bakalım gazanız mübarek olsun, umarım gönlünüze göre bir iş çıkar. Sonunu Melis gibi bağladık haberin ama olsun. AytiMenicir son gelişmelerle karşınızda olmaya devam edecek.

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