Patron çıldırdı, Microsoft çoşuyor hajum

Şaka maka güzel hafta oluyor be. Dün Microsoft uzun zamandır beklenen Windows 10 etkinliğini gerçekleştirdi. Bugün ise Apple uzun zaman sonra Macbook ürün gamında yaptığı ilk büyük güncellemeyi duyuracak. Öncelikle Microsoft etkinliğinden kafamızda neler kaldı onları bir yazalım sonrasında da akşam Apple etkinliğini izler orada ne güzellikler var diye yeni bir yazı yazarız.

Bilişim dünyasında bu iki firmanın piyasayı kavurmaya başladığı 80’lerden bugüne yazılı olmayan ama herkesin bildiği kurallardan bir tanesi grafik, müzik, video vb. yaratıcılık içeren işlerle uğraşıyorsan Apple, kalan işler için Microsoft ile yola devam edersin. 4 sene önce Ceo koltuğunu devralan çikolata renkli güzel adam Satya Nadella birçok konuda firmanın yönünü değiştirdiği gibi bu alanda da oluşan ön yargıyı kırarak yaratıcı beyinleri Microsoft ekosistemine dahil etmeye çalışıyor. Yaptığı hamleler başarılı mı? Eee yılların Apple’cı dergilerinde “Yeni cool Microsoft” yazılarını görmeye başladığımıza göre sanırım başarılı da oluyor. Dün gerçekleşen etkinlik işte tam da bu yeni Microsoft’un hedefleriyle paralellik gösteren ürünlerin görücüye çıkma yeriydi. O zaman etkinlikte duyurulan şeylere maddeler halinde bakalım.

Yazının başında da söylediğim üzere bu bir donanım etkinliği değildi. En azında ana teması donanım değildi. Etkinliğin büyük bir bölümü Windows 10’in gelecek sene bahar aylarında çıkacak “ve tüm Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz olacak” ikinci büyük güncellemesinde neler geleceğini anlatıyordu. Güncellemeye verilen ad aslında içeriğini de anlatıyor. Windows 10 Creators Update yani Yaratıcılar güncellemesi. Böyle bir isimlendirme ile allaha şirk mi koşuluyor? Bunun cevabını ulemaya bırakarak güncelleme içinde neler var bu konuya dalıyorum.

Temelde bu güncelleme ile Microsoft 3 alanda büyük yenilik yapacağından bahsediyor. Bunlar giriş seviye de olsa 3d tasarım için yeni araçlar, Xbox uygulaması için oyunu arkadaşlarınızın bağlanıp izleyebileceği canlı yayın ve özel turnuvalar oluşturabileceğiniz bir mod ve son olarak Windows Phone ile başlattıkları fakat sonradan geliştirmedikleri mesajlaşma işini tek bir merkeze alan hub yapısının gelişmiş halini Windows 10’in merkezine koyma ve sizin için önemli olan insanlarla direk Windows üzerinden dosya paylaşımı vb. bir çok işlemi çok basit şekilde yapma. Uzun ve saçma bir cümle oldu ama siz ne demek istediğimi anladınız.

Satya Nadella’nın şirket için vizyonunda kesinlikle AR ve VR var. Yani 3 boyutlu dünyanın bitlerin dünyasıyla kesiştiği geleceğin büyük oyuncusu olmayı hedeliyor. Mobil balonunu ıskalayan Microsoft kesinlikle yeni büyük platform olarak gördüğü sanal gerçekliği ıskalamak istemiyor. Bu nedenle bu alanda HoloLens gibi yatırımlara önem veriyor. Fakat işin sadece donanım tarafında kalmak istemeyen Microsoft bunu kendi ekosisteminin mümkün olan her yerine eklemek istiyor. İşte bu noktada bu yeni güncelleme önemli. Çünkü Microsoft 3D tasarım araçlarını basit seviyede de olsa Windows’a ekleyerek kitleyi bu işe ısındırmaya çalışıyor. Bu arada tasarım aracı dedik ama bu aslında hepimizin çok aşina olduğu ve yıllardır kullandığı bir ürün. Paint. Evet yanlış duymadınız. Microsoft en eski yazılımlarından bir tanesi olan Paint’e 3d desteği ekledi.

Bildiğimiz Paint’e bir boyut daha eklersen ne olur? Paint 3d : ) Evet bu kadar basit. Microsoft en temel 2d tasarım aracını yine en temel 3d tasarım aracı olarak yeniden paketliyor. Aslında yapılan atla deve değil. Fakat yaklaşık 400 milyon kişi tarafından kullanılan “evet Microsoft açıkladı, Windows 10 yüklü cihaz sayısı” ve 1 milyar sayısını bulması beklenen Windows 10’in içine çok basit dahi olsa bir 3d tasarım aracı koymak demek kullanıcılar için yeni bir dünyaya adım atma şansı yaratmak demek. Microsoft bu Paint 3D ile mükemmel 3D tasarımlar yapamayacağınızı biliyor. Zaten amaç bu da değil. Amaç Windows yüklü her cihazda bu dünyaya açılan bir kapı barındırmak.

Bu arada uygulamanın da özelliklerinden bahsedelim. Windows Phone ile gelecek bir program aracılığı ile tüm gerçek objeleri kamera aracılığı ile 3 boyutlu bilgisayar görsellerine çevirip Paint 3d ile editleyebilecek olmanız ilk özellik. Bunun yanında 3D hatıralar denilen paint ile yaptığınız 3D çizimleri kısa animasyon şeklinde kaydedip daha sonra Facebook’a atma şansı sağlaması da diğer bir özellik. Ayrıca Microsoft yaratılan 3d objelerin paylaşılabileceği remix3d.com isimli bir oluşumu da duyurdu. Son olarak da yaratılan 3d objeler Hololens vb. VR/AR gözlükleriyle incelenebilecek objeler olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu 3d objeler hemen hemen tüm ofis programları içerisine de obje olarak eklenebilecek. Örneğin PowerPoint.

Dediğim gibi Microsoft yeni büyük mevzusunun VR/AR dünyası olduğunu düşünüyor. Bu nedenle HoloLens’i çıkardı. Fakat cihaz pahalı. İşte bunun daha uygun fiyatlı olanını üretip kitlelere yayma işiniyse partnerlerine “Asus, Acer, Dell, Hp ve Lenovo” havale ediyor. HoloLens gibi Windows platformunu kullanacak cihazlar 299$’dan satışa çıkacak.

Benim çok ilgimi çeken şeyler olmasa da ikinci büyük haber Xbox platformu için geldi. Bu arada Xbox platformu derken farklı bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Cebinizdeki Lumia telefondan Datacenterınızda bulunan Windows Server 2016 yüklü sunucuya tüm Microsoft ürün ailesi aynı kod temeli olan Windows 10 üzerine inşa edilmiş durumda. Xbox’da bunlardan bir tanesi. İşte o nedenle Creators Update bu platformu da ilgilendiriyor. Bu update ile birlikte Xbox için 3 alanda yenilik var. Bunlar kendi özel turnuvalarımızı oluşturabilecek olmamız, oyunlarımızı canlı yayınla yayabilecek olmamız ve son olarak Blueray için Dolby Atmos ses desteğinin gelecek olması. Benim meraaaam yok böyle şeylere, meraaaa olan baksın.

Creators Update’in duyurulan son yeniliği ise Windows People. Yazının başında da dediğim gibi bu aslında Windows Phone 7 ile ortaya attıkları People Hub olayının gelişmiş hali. Insanları farklı farklı platformlarda ayrı ayrı bulmaya çalışmak yerine “misal skype, mail, sms vb.” tüm bunları tek çatı altında toplayıp sizin için önemli olan kişilerle de direk task bar üzerinden haberleşmek mümkün olacak. Fikir olarak süper ama uygulamayı göreceğiz. Çünkü dediğim gibi aynı süper fikir People Hub’da da ortaya çıktı ama uygulamada pratik değildi

Geçelim etkinliğin donanım temelli haberlerine. İlk haber Surface Book için gelen güncelleme. Geçen sene Microsoft’un ilk notebook denemesi olan Surface Book kullanıcılardan gayet iyi notlar aldı. Hoş sleep problemleri saç baş yoldurtsa da sonunda o işi de çözen Microsoft bu sene Surface Book 2 yerine cihaza 2399$’lık bir kardeş ekleyerek seneyi kapattı. Yeni bir fan tasarımı ve 16 saatlik batarya ömrüyle gelen cihaz 16gb ram, 2x grafik hızı filan bir sürü güzel donanım özelliğiyle geliyor. Meraaa olan baksın. Benim var, baktım da. Ama çok pahalı olduğundan ve alırsam hanım beni vuracağından dolayı meraam geçti.

Surface book dışında Surface ailesine 2 yeni klavye ve bir mouse daha eklendi. Klavyelerden biri ergonomik. Benim hoşuma gitti bakalım.

Lafı çok uzatmadan gecenin esas haberi olan Surface Studio’ya geçelim. Microsoft Surface ailesine ilk olarak 10″‘lik ilk nesil Surface’le adım attıktan sonra sırasıyla Surface 2, Surface 3, Surface 4 ve son olarak Surface Book tablet boyutundan tam boy bir notebooka kadar hemen hemen her form faktörde ürün çıkardı. Bugüne kadar üstünde durmadığı ise bir desktop platformu olmuştu. Sene başından beri Microsoft’un All-in-one “yani hepsi içinde” kategorisinden bir ürün çıkartarak Apple iMac’lerle yarışacağı söyleniyordu. Beklenen de oldu, fakat biraz farklı şekilde. Microsoft burada kategorinin geneli dışına çıkarak 3000$ başlangıç fiyat etiketi olan ve all-in-one heveslilerinden ziyade dijital çizerleri hedef alan bir ürünle karşımıza çıktı. 28″ dokunmatik ekrana sahip bugüne kadar gördüğüm en güzel elektronik cihazlardan biri olan Surface Studio 4:3 ekran oranına ve 4k ekranlardan %66 daha yüksek çözünürlüğe sahip. Ekranı 22 dereceye kadar eğilerek çizim yapmaya imkan sağlıyor ve ekran sadece 12,5mm kalınlığında ki bu bügüne kadar üretilmiş en ince bilgisayar ekranı olma özelliğini taşıyor. İntel 6. nesil i7 işlemci, 32gb ram ve 2TB SSD harddisk seçenekleri olan cihaz Geforce 980m grafik ünitesiyle desteklenmiş. Çizerler için ekran srgb ve bilmediğim başka bir renk paletine tek tuşla geçebiliyor. Cihazın hedef kitlesi kesinlikle dijital tasarımcılar ve internetten gördüğüm ilk tepkilere göre bu tayfanın gerçekten hayallerinde olan bir ürün. Ama açıkcası benimde şimdiden rüyalarımı süslemeye başladı. Bugüne kadar yaratılmış en güzel bilgisayar. Konu tartışmaya kapalı.

Son olarak Microsoft Surface Studio ile birlikte çok ilginç bir ürün daha tanıttı. Surface Dial adı verilen içinde haptic feedback barındıran garip bir tekerler. Sadece Studio ile değil tüm Surface ailesiyle kullanılabilecek ürün 99$’lık satış fiyatına sahip. Bu zımbırtıyı ister masa üstüne koyuyorsun istersen de Surface Studio’nun ekranına yapıştırıyorsun ve o anda açık olan uygulamaya göre teker değişik fonksiyonlara sahip olabiliyor. Örneğin Word’de biçim değiştirebiliyor, müzik çalarda ise ses açıp kapayabiliyorsun. Valla anlatmaya tam dilim dönmüyor Cnet videosu ile görelim.

İşte dün gerçekleşen Microsoft etkinliğinden akılda kalanlar bunlar. Bir kaç saat içinde Apple’ın gösteri başlayacak. Orada da notlar alacak bu akşam ya da yarın burada olacağım. Takipte kalın.