Bu 5 saniyelik video iPhone’ları çökertiyor

6 ayda bir ios kilitleyen bir bugın ortaya çıkması artık rutinleşti. Bu sefer radarımızda bir video var. Geçen akşam Reddit’te konuşulmaya başlanan durum bugün The Verge tarafından da haberleştirildi. iPhone 7 hariç tüm iPhone modellerinde etkili olan bug sayesinde belirli bir video dosyasını açtıktan sonra yaklaşık 30sn içerisinde telefonunuz kilitleniyor. Telefonu tekrardan kullanabilmeniz için açma kapama ve home tuşuna 10 saniye kadar aynı anda basarak cihazı resetlemek gerekiyor. Elimde bulunan iPhone 5 ve 6s’le denedim ve aynen bu videoda görebileceğiniz şekilde cihazlar kilitlendi. Apple büyük ihtimalle bugün yarın buna bir patch yayınlar. O zaman kadar arkadaşlarınızdan gelen mp4 uzantılı video linklerine tıklamamaya özen gösterin.



