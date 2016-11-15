İnternet ve Bilgisayar Güvenliği için Temel Önlemler – 4

Yavaştan şöyle arkamıza yaslanalım, gerinelim, esneyelim ve şu yazı dizisine bir son verelim artık. Daha önce de dediğim gibi bu 4. yazı ilk üç yazıda oluşturduğumuz duvarın son tuğlalarını oluşturacak. Bu yazıda sizlere genel olarak nelere dikkat etmeniz gerektiğini maddeler halinde anlatacağım ve alabileceğiniz birkaç küçük ama hayati önlemden bahsederek seriyi tamamlayacağım. Aslında bunların bir kısmına 3. yazıda değindim ama tamamlamadım. Sıra şimdi bunları tamamlamada. Haydi o zaman yapmamız gerekenleri maddelemeye başlayalım.

Arkadaşlar telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı, uygulamalarınızı mutlaka ve mutlaka düzenli olarak hatta otomatik olacak şekilde güncelleyin. İlk kuralımız bu. Kullandığımız işletim sistemleri, kurduğumuz uygulamalar, indirdiğimiz programlar vb. yazılımlar senin benim gibi insanlar tarafından yazılıyorlar. Mükemmel değiller, her gün yeni bir açıkları, her gün yeni bir gedikleri ortaya çıkıyor. Firmalar sürekli olarak bu bulunan açıkları kapatmak için harıl harıl çalışıyor ve güncelleme çıkartıyorlar. Bu güncellemeler sayesinde bulunan açıklar kapanıyor ve sıkıntı oluşturabilecek durumlar engelleniyor. Ama sen bunu göz ardı eder diyelim kullandığın internet tarayıcısının hala 2010 senesinde çıkan sürümünü güncellemeden kullanırsan bu versiyonda bulunan bir açık sayesinde sistemin başkalarının kontrolüne geçebiliyor. O nedenle kullandığınız yazılımları düzenli olarak son çıkan güvenlik yamalarıyla güncelleyin ve bunu ihmal etmeyin.

Mutlaka iyi bir Antivirüs-Güvenlik programı edinin ve kullanın. Eğer Microsoft Windows 8 veya 10 kullanıyorsanız kendi içinde gelen ücretsiz Windows Defender gayet iyi ve yeterli bir antivirus çözümü. Ama bunu kullanmak istemezseniz de Avg http://www.avg.com/ww-en/homepage iyi bir alternatif. Bunun seçimini size bırakıyorum ama hangisini seçerseniz seçin yanına mutlaka daha önce şurada http://www.aytimenicir.com/2016/09/az-bilinen-efsane-bilgisayar-telefon-uygulamalari-ve-servisler/ bahsettiğim Malware Bytes’ı da eklemeyi unutmayın. Eğer Mac kullanıcısı iseniz de Sophos Home for Mac benim adıma en iyi alternatif https://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/sophos-antivirus-for-mac-home-edition.aspx . İş tabi pclerle bitmiyor. Kullandığımız cep telefonları ve tabletleri de korumamız gerekli. Onların içinse Apple ya da Android olarak ayırmadan Intel McAfee Mobile Security önerebilirim ki şu adresten indirebilirsiniz https://www.mcafeemobilesecurity.com/download/

Malum devir uygulama devri. Onlarca hatta yüzlerce uygulama kullanıyoruz. Gerek telefonlarda gerekse de pclerde her gün onlarca yeni uygulama indiriyoruz ve eğer bunu güvenilir yerlerden yapmaz isek sıkıntıya düşüyoruz. Mutlaka ve mutlaka pc ya da telefonunuza uygulama kurmak için üreticilerin kendi uygulama mağazalarını kullanın. Bunun dışında indirip kuracağınız yerler sizi sıkıntıya sokabilir. Pc için uygulama mağazası konsepti henüz tam oturmuş olmasa da yine de mümkün mertebe bilinen ve güvenilir kaynaklar dışına çıkmayın. Örneğin Skype indirecekseniz gidip Skype.com web sitesinden indirin enguzelprogramlar.com’dan değil.

İndirme demişken “buna kısaca üçüncü yazıda da değinmiştim ama tekrar edeceğim” bilmediğiniz hiçbir internet sitesinden bir şey indirmeyin, indirdiyseniz çift tıklayıp açmayın, illa açacaksanız mutlaka virüs programıyla taratın. Bunun yanında internette gördüğünüz her linke tıklamayın, size gönderilen her mail ya da mesaj içerisinde bulunan linke tıklayıp açmayın. Sene 2017 oldu artık yav bunlara bir dikkat edin.

Bilmiyorsan uzak dur temel hareket noktanız olsun. Bilmiyorsan tıklama, bilmiyorsan açma, bilmiyorsan indirme.

Bir diğer mottomuz da az çoktur. İnternet ortamında ne şekilde olursa olsun ne kadar az kişisel bilginizi paylaşırsanız o kadar iyidir.

Evet arkadaşlar böylece dördüncü yazının ve makale dizisinin de sonuna gelmiş bulunuyorum. İlk yazıdan itibaren adım adım kendimize bir duvar ördük ve bu duvar sayesinde davetsiz misafirleri sistemlerimizden uzak tutmaya çalıştık. Emin olun bu yazılarda anlatılan işleri yaparsanız bu dijital dünya vatandaşlığında kendinizi %99 oranında korumuş olacak ve gönül rahatlığıyla bu dünyanın nimetlerinden faydalanacaksınız. Dilim döndüğünce bunun temellerini anlatmaya çalıştım, umarım başarılı olmuşumdur. Sağlıcakla kalın.