iPhone’unuzu bile şarj edemeyeceğiniz bir Macbook Pro’ya 2000€ vermeye hazır mısınız?

Geçen hafta Microsoft etkinliği ile ilgili yazdığım yazıda hemen ertesi gün gerçekleşecek Apple etkinliği için de hemen bir yazı yazacağımdan bahsettim. Fakat daha sonra etkinlikte ortaya çıkan yeni Macbook Pro’yu incelemeden bu yazı biraz erken olacağından dolayı bekledim. Sonunda cihazı kısa süre de olsa inceleme fırsatı buldum ve sıra yazıya geldi. Geçelim ufaktan Apple’a giydirme faslına.

Bakın bilen biliyor, hatta burada da defalarca yazdım. Ben Microsoft’çu bir abinizim. Uzun yıllardır ekmeğimizi buradan çıkartıyoruz. Uzmanlık alanım MS sistemleri, hayatımı bunları bozup yaparak geçiriyorum. O nedenle Apple hakkında yazdıklarımda objektif olmayacağımı düşünebilirsiniz fakat daha 15 gün önce kendime bir Macbook Pro aldığımdan yine burada bahsetmiştim. Evde bulunan sürüsüyle Apple cihazı da cabası. Kısacası yazacaklarımı ön yargıyla yazdığımdan bahsetmeyin, üzerim. Çok objektif bir yazı olacak buna emin olabilirsiniz. Ve yine sonda söylenmesi gerekeni başta söyleyeceğim; Apple bu sefer cidden olmamış. Bu cihaz olmadı. Gelin nedenine birlikte bakalım.

Apple geçen haftaki etkinlikte ilk olarak Apple Tv ve iOs platformu için yeni bir uygulamadan bahsetti. Adı sadece TV olan uygulama ile ilgili yarım saat kafa ütülediler ama aslında bu Hulu’sundan Netflix’ine çeşitli TV kanallarının içeriğini tek bir platformda takip etme mevzusundan başka bir şey değil. Aralık ayında çıkacak uygulama. Zaten bir süredir Apple’ın Netflix’i alacağı da söyleniyor. Göreceğiz.

Gecen ikinci ve asıl önemli haberi yeni Macbook Pro’ların çıkması oldu. Aslında uzun zamandır bilinen durumun gün yüzüne çıkması olarak değerlendirebilir. Ulan çok saçma bir cümle oldu ya. Neyse, geçelim. Bilindiği üzere Apple Macbook Pro’ları 5 yıldan beri güncellemiyordu. En son beş sene önce Retina Macbook Pro’lar çıktığından beri sadece işlemci ve harddisk güncellemeleri yapıp modele aynen devam ediyordu. Bunun yanında Macbook Air için de herhangi bir güncelleme gelmemiş sadece geçen sene 1300$’lık fiyatıyla saçma sapan bir alet olan 12.5” ekranlı ince Macbook çıkmıştı. Şimdi burada bir parantez açalım ve Macbook Air ve Macbook Pro nedir bunlara bir göz atalım.

Kişisel bilgisayar pazarı her ne kadar son 3 senedir sürekli gerilese de 80’lerin başında ortaya çıktığından beri sürekli büyüyen bir pazar. Burada oluştuğu günden beri 2 önemli oyuncu var. Biri malum Apple. Yazılımdan donanıma uçtan uca tüm ürünlerini kendi üreten ve paket halinde bunları sunan Apple karşısında, yazılımı kendi üretip bir ekosistem yaratan ve donanım kısmını ise Hp gibi Dell gibi partnerlerine havale eden Microsoft. Bu rekabet pazarın ilk oluştuğu günden beri devam ediyor ve tartışmasız şekilde savaşın galibi Microsoft. Her eve her masaya bir bilgisayar vizyonuyla ortaya çıkan Microsoft bu hayalini gerçekleştirmiş durumda. Apple burada yenildi. Fakat daha sonrasında ise işler Apple iPod, iPhone ve iPad ile farklı bir dünya yaratmasıyla değişti ve burada işler tam tersine döndü. Bu sefer ezici şekilde Apple tarafından pazar domine edildi. iPhone’lar iPad’ler derken bugün dünyanın en değerli firmasından bahsediyoruz. Fakat Apple PC pazarında da ürün çıkartmaktan geri durmadı ve her zaman bu pazarın en niş markası oldu. Bir 10 sene önce filan da Intel işlemcilere geçtiklerinden beri sürekli ivme kazandılar. Hatta Amerika gibi birkaç ülkede ise pazar payları %25’leri buldu. İşte bu pazar payını yakalamalarındaki en önemli neden Macbook serisi. Çıktığı günden bu yana tartışmaksınız en iyi notebookları ürettiler. Pazarın sadece üst kısmını hedef alıp “ki Apple’ın temel stratejisi, hiçbir zaman uygun fiyatlı bir Apple ürünü bulamayacaksınız” en iyiyi üretmeye odaklandılar. Bu 2 süper ürün ortaya çıkardı. Macbook Pro ve Macbook Air. İki farklı kullanıcı profilini hedef alan 2 farklı ürün.

Macbook Air’in temelde hedefi taşınabilirlik oldu. Steve Jobs Air’i ilk kez tanıtırken onu sarı bir evrak zarfından çıkartıp sahnede gösterdiğinde insanlar cidden heycanlandı. Çünkü o zamana kadar üretilmiş en ince, en sofistike ve en güzel notebook’a bakıyorlardı. Air, adına daha sonra ultrabook denilecek yeni bir kategorinin doğmasını sağladı ve ardından PC üreticileri de onlarca klon ürün çıkardılar fakat harika klavye ve touchpad’i, şık tasarımı ve 12 saat üstü pil süresi sağlamasıyla Macbook Air her zaman bir adım önde oldu. 2 sene öncesine kadar da Macbook Air kadar iyi ultrabook’lar göremiyorduk. Sonrasında ise Apple Air’in ekranı gerçekten geride kalmasına neden oldu. Kötü olmasa da 1440×900 çözünürlüğe sahip bir ekran yeni çıkan rakiplerinin gerisinde kalmasına neden oluyordu. Diğer her alanda Air’i yakalayan ve geçen PC üreticileri bir de üstüne ekran konusunda Air’e fark atınca mantıklı bir seçenek olmamaya başladı. Hala çok iyi bir seçenek olmasına rağmen bu ekranla insanlara önermek gerçekten zor. Bu nedenle hemen hemen kitlenin tamamı Air’e bir ekran güncellemesi bekliyordu. Apple bunu yapmadı. Hatta geçtiğimiz haftadan itibaren 11” model tamamen üretimden kaldırdığını açıkladı. Lafı uzatınca esas söylemek istediğimi atladım. Macbook Air’in temelde hedef kitlesi bilgisayarında öyle photoshop filan gibi yüksek işlemci ve grafik gücü gerektiren işler yapmayan ama yine de uzun süre bilgisayar kullanan, sürekli yanında bulunduran, kısacası profesyonel olmasa da bilgisayarla uzun süreler haşır neşir olan mobil kullanıcılardı. Örneğin üniversite öğrencileri.

Macbook pro ise daha farklı bir kullanıcı kitlesini hedefleyen cihazlar oldu. Adındaki Pro’dan da anlaşılabileceği gibi profesyonel olarak bu aletleri iş yapmak için kullanan, bu aletlerle yaptıkları sayesinde para kazanan ve bu yaptıkları işlerde işlemci gücüne ve grafik gücüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için en iyi seçeneklerden biri oldu Macbook Pro. Özellikle Retina ekran güncellemesiyle birlikte programcılar, sistemciler, mühendisler ve grafik tasarımcılar arasında en mantıklı seçenek oldu. Peki neden? En son yazıda bir Micorsoftie olarak neden bir Macbook Pro aldığımdan uzun uzun bahsetmiştim. Kısaca özetlersem, bir Macbook Pro aldım çünkü; çok iyi bir ekrana, çok iyi bir klavyeye, çok bir touchpad’e sahip. Sunum yaparken beni dongle derdinden kurtaracak ve hemen hemen her tv ya da projektöre dongle derdi olmadan bağlayabileceğim bir HDMI portu var. Dünyanın en mantıklı şarj adaptörü olan MagSafe var. Çok iyi bir ekrana sahip. Üstünde ihtiyacım olan hemen hemen tüm genişleme seçeneklerine sahip. Kameramdan çıkardığım kartı hemen SD kart yuvasına takıp “ki bu kart olayı artık global bir standart bütün kameralarda” resimleri makineme atabiliyorum. USB portundan cep telefonu şarj etmek dahil her türlü cihazla bağlanma işimi hallediyorum. Mükemmel klavyesinde bunun gibi uzun yazıları yorulmadan yazabiliyorum. Artı tüm bunları şu anda bir çok mağazada indirimle 1250€ gibi bir fiyata alabiliyorum. Evet nispeten yüksek ama bu segmentteki tüm seçeneklere baktığım zaman en mantıklı seçenek olarak karşıma çıktığı için gönül rahatlığıyla alabiliyorum. Şimdi gelelim Apple yeni Macbook Pro’larda bunları ne hale soktu.

Öncelikle Macbook Pro’lar klasik olarak önceki modellerinden hem daha küçük hem de daha hafif. Bu artık bir gelenek. Apple bu konuda takıntılı ve bunu başaramadığı bir ürün serisi yok. Sürekli daha ince ve daha hafif.

Cihaz 13” ve 15” olmak üzere 2 model olarak çıktı. 13” modeli ise temelde 2 alt modele sahip. Giriş seviye olanda yeni duyurdukları Touchbar ve parmak izi okuyucu yok. Daha üst modelde 4 Usb Type-C / Thunderbolt portu varken giriş modelinde 2 tane var. İşlemci daha düşük, SSD biraz daha yavaş ama geri kalan herşey aynı.

Cihaz 13” ve 15” olmak üzere 2 model olarak çıktı. 13” modeli ise temelde 2 alt modele sahip. Giriş seviye olanda yeni duyurdukları Touchbar ve parmak izi okuyucu yok. Daha üst modelde 4 Usb Type-C / Thunderbolt portu varken giriş modelinde 2 tane var. İşlemci daha düşük, SSD biraz daha yavaş ama geri kalan herşey aynı. Peki nedir bu Touchbar. Apple etkinliğin neredeyse yarısını bunu tanıtmaya ayırdı. Özetlersek Apple klavyenizin en üstünde bulunan FN tuşlarını tamamen ortadan kaldırıp buraya Oled bir ekran yerleştiriyor. En sağ tarafına ise iPhone’lardan aşina olduğumuz parmak izi okuyucuyu koyuyor. Bu Touchbar o anda açık olan programa göre değişen çeşitli tuşlara dönüşüyor. Örneğin Mail uygulaması açıkken Reply-ReplyAll-Forward seçenekleri belirirken Photos uygulamasında tüm resimlerinizi bir şerit halinde burada görüp scroll yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir eke benziyor ama sıkıntıları da var. Apple Mac’lere dokunmatik bir ekran koymayacak. Nokta. Buna yıllardır direniyorlar ve direnmeye devam edecekler. Bunun yerine işte bu tarz bir çözümle çıkıp geldiler ki bence gayet şık ve yeni bir kullanım alanı yaratıyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Tuşları en büyük avantajı fiziksel butonlar olması dolayısıyla belirli bir zaman sonra bakmadan dokunma “yani ekrana bakıp aynı zamanda istediğimiz tuşa gözümüzü çevirmeden tuşlama” alışkanlığı kazandırması. Touchbar’da ise ortamda bir fiziksel buton bulunmadığı için ne zaman bir butonu simüle etmek isteseniz gözünüzü ekrandan ayırıp bu Touchbar’a çevirmeniz gerekecek. Büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmesem de rahatsız edeceğine yönelik bir öngörüm var. Yine de ben Touchbar’ı olumlu buldum. Parmak izi ise kesinlikle gerekli ve hoş bir eklenti. Zamanla tüm bu seviye notebook’larda standart olacak.

Ekran parlaklığı ve renk gösterme kapasitesi artmış durumda. Güzel bir ekran. Ama eski Macbook Pro Retina da güzel bir ekrana sahipti. Yani çok büyük bir fark yok. Ama daha iyi mi evet daha iyi. Ayrıca Dell Xps kadar olmasa da ekranın kenarındaki çerçeveler çok daha küçük.

Intel’ın son model işlemcileri henüz piyasaya çıkmadığı için Apple geçen senenin işlemci ailesiyle devam ediyor. Cihaz bu konuda tatmin edici. En yüksek ram kapsitesi 32Gb’dan 16’ya düşse de bunun çok büyük sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Video edit işiyle uğraşanlar dışında 16Gb ram hemen hemen her kullanım için fazlasıyla yeterli. Bunun yanında en düşük modelin SSD kapasitesi 128gb’dan 256gb’a çıkmış durumda.

Bunlar yeni eklentilerdi peki bir de nelerden feragat edildi onlara bakalım. İlk önce bir Mac’in en kendine özgü ve en yaratıcı kısmı olan MagSafe adaptörlere veda ediyoruz. Apple bundan tamamen vazgeçiyor. Çünkü giriş seviye cihazda 2 tane ve diğer cihazlarda ise 4 tane olmak üzere Usb Type-C / Thunderbolt portları geliyor. Bu portlar aynı zamanda şarj etmek için kullanıldığından dolayı Apple MagSafe yerine bunla devam etme kararı almış. Hayatımda bu kadar salakça bir iş görmedim. Yahu elinde MagSafe gibi dahice bir iş var. Neden? Neden yahu? Cihaza dünyanın parasını veriyoruz, MagSafe sayesinde ayağımız elimiz kabloya takılsa bile magnetler yerinden çıkarak bu pahalı cihazın düşmesini engelliyordu. Böyle mükemmel bir işi neden atıyorsun ya? Sizin yapacağınız işe ben.

Bildiğimiz normal USB girişine de veda etme zamanı. Cihazda yeni nesil Usb Type-C / Thunderbolt 3 destekli giriş var. Bu ne manaya mı geliyor? Eğer bir dongle almayacaksanız mevcut iPhone’unuzu bu cihaza bağlayarak şarj edemeyeceksiniz ya da harici harddiskinizi buna takamayacak, USB’den bağladığınız hiçbir cihazı direk takamayacaksınız. Eee defol git be Apple. Hatta şöyle komik bir durum da var. Düşün ki iPhone 7’ye sahipsin diyelim. Bildiğiniz üzere Apple bundan klasik kulaklık girişini kaldırdı. Yanında Lightning portundan bağlanan kulaklık geliyor. Eee bu port Macbook’larda yok. Yani yanınızda 2 farklı kulaklık taşımak zorundasınız. Başka komik bir durumdan daha bahsedeyim. Diyelim yine iPhone 7 ve yeni Macbook pro sahibisiniz. Hem telefonunuzu bilgisayara takıp şarj etmek aynı zamanda telefondan kulaklıkla müzik dinlemek istiyorsunuz. Bunu başarmak için önce Macbook Pro’ya bir dongle takacak bu dongle’a iPhone kablonuzu bağlayacak daha sonra başka bir dongle’ı iPhone’nunuza takacak ve kablonun diğer ucunu ve kulaklığı buna bağlayacaksınız. Apple harbiden defol git ya.

SD Card slotunuza da veda etme zamanı. Eğer fotoğraf işiyle uğraşan ve sürekli çektiğiniz fotoları çok kolay şekilde SD Card ile cihaza atan bir insansanız ki hemen hemen tüm kameralar için bu standart bir depolama birimi, bunu da dongle ile sağlamak zorundasınız.

Apple’ın en güçlü olduğu alan bence Touchpad. Kesinlikle mobil bir cihaz için en iyi Touchpad’e sahipler. Yeni modelde bu Touchpad daha da büyüyor. Avantajı var mı? Eh göreceli. Dezavantajı var mı? Kesinlikle var, daha büyük touchpad demek yazarken sürekli elin orada durması ve yanlışlıkla touchpade dokunmak demek. Bakın teorik olarak bahsetmiyorum. Denedim. Rahatsız ediyor. Cursor sürekli ekranda sağa sola oynuyor.

Bunların hepsini bir şekilde sineye çekerim ama iki şey var ki bunlar ciddi şekilde bu cihazı öldürüyor. Birincisi klavye. Yani beni Apple içerisine bir ajan olarak yerleştirseler ve işlerini baltalamamı söyleseler ilk işi Macbook Pro’larda geçen sene çıkardıkları saçma sapan Macbook’da kullandıkları saçma sapan klavyeyi koydurmak olarak gerçekleştiririm. Apple bana ihtiyaç duymadan da bunu yaptı. O berbat klavyenin biraz daha gelişmiş ama yinede berbat halini bu cihazlara koydu. Geri kalan her şey dünyanın en iyisi olsa, üstüne her satın aldığın Macbook’da 1000€ para verseler gene de sırf bu nedenden bu notebook alınmaz. Arkadaş bu cihazın kitlesi sürekli iPhone ile yazı yazmaya alışmış yeni nesil ergen gençler mi? Pro dediğin ve 1500$ başlangıç fiyatı koyduğun cihazı sabah akşam bu cihazla bir şeyler üreten, yazan, kodlayan adam alacak. Bu klavye ne allahını seversen? Vallahi aklım almıyor.

Şimdi son olarak da aşağıya bir resim koyacağım. Üstüne fazla bir laf etmeyeceğim. Ama ayıptır be Apple. Tamam tüm cihazların biraz pahalı ama giriş seviye Touchbar’sız cihaza 1700€ “ki bence bu tam Air’in karşılığı, yani Air alacak kullanıcıları hedefleyen bir ürün. Air 999€, bu 1700€” çekip Touchbar’lı cihaza 2000€ koymak nedir? Bunun yanında almanız gereken dongle’lar için en az 150€ eklemeniz gerektiğini de unutmayın.

Uzun lafın kısası bu sefer olmadı Apple. Cidden olmadı. Bak düşmanlık yapmıyorum vallahi olmadı.