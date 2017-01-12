Chicago Gezi Notları

Blog yazmayı en çok sevdiğim konuların başında gezip gördüğüm yerlerle ilgili yazdığım izlenimler geliyor. En son yazının üstünden 5 ay kadar geçmiş durumda. “Bu arada tüm gezi yazılarıma http://www.aytimenicir.com/category/gezelim-tozalim/ linkinden ulaşabilirsiniz” Bu uzun sürenin iki nedeni var. Birincisi malum yoğunluktan fırsat bulamamak. Diğer neden ise bu sürede yoğunluk ve bebek beklememizden dolayı pek gezme fırsartımızın olmaması. 2017 baharla birlikte bir kaç yeni destinasyona gidecek ve ertesinde bloga aktaracağım. Ama öncesinde son destinasyon olan Chicago ile ilgili notları aktarayım. Ağustos başı gibi gittiğim Chicago ile ilgili yazı yukarıda saydığım nedenlerden dolayı bugüne kadar sarktı. Daha da sarkıtmadan hızlıca başlayalım.

Çalıştığım şirketin 2 büyük ofisinden biri Berlin’de iken diğeri Chicago’da bulunuyor. Benim dahil olduğum organizasyonun ise büyük bir bölümü Chicago merkezli. Bu nedenle sık sık karlışıklı gidip gelmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında bir kaç toplantı ve etkinliğe katılmak için benim de yolum Chicago’ya düşünce bunu bir fırsata çevirmek adına çalışma haftamdan 2 gün önce şehre varıp biraz gezme fırsatı yakaladım. İyi ki de bu fırsatı yakaladım, çünkü Chicago sanırım Birleşik Devletler içerisinde en güzel şehirlerden bir tanesi. Hızlıca dilim döndükçe bu güzel şehirle ilgili aklımda kalanları yazmak istiyorum.

Chicago Birleşik Devletlerin güney kısmında bulunan Illinois eyaletinin en büyük şehri. Chicago aynı zamanda nüfus olarak da Birleşik Devletler’in 3. büyük şehri. Michigan gölünün kenarında kurulu şehir “Windy City-Rüzgarın Şehri ya da Rüzgarlı Şehir” takma adıyla biliniyor. Şehir her ne kadar Michigan gölü tarafından ciddi rüzgarlar alsa da bu takma adın politika kaynaklı olduğu söyleniyor. Bu arada göl dediğime bakmayın Michigan gölü yüzölçümü olarak neredeyse Karadeniz kadar geniş bir göl. Şehrin diğer bir simgesi ise gökdelenler. Birleşik Devletler’de 1885 yılında yapılan ilk gökdelenin yapıldığı şehir olan Chicago, o tarihten bugüne daha onlarca yeni gökdelene ev sahipliği yapıyor. Birleşik Devletler’in en büyük ikinci gökdeleni olan Willis Tower bunlardan bir tanesi. Bunun yanında Trump Tower, John Hancock Tower ve Tribune Tower gibi önemli gökdelenlere de ev sahipliği yapıyor. Özellikle Willis Tower’da bulunan ve gökdelenden dışarıya sarkan bir cam balkonlu seyir bölümüne çıkarak tüm şehri tepeden izlemek güzel bir deneyim. Bunun dışında da genel olarak tüm gökdelenler, mimariye ilgi duyanlar için çok hoş bir deneyim vadediyor. Şehrin 30 km kadar dışında bulunan O’Hare uluslararası havalimanı ise dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi. American ve Delta airlines’ın major hub noktası olan havalimanından kıtanın ve dünyanın hemen hemen her bölgesine direk uçuş bulmanız mümkün. Havalimanında indikten sonra ise şehir merkezine gidebilmek için metro hattına geçebilir, taksi kullanabilir ya da bu sıralar revaçta olan Uber seçeneğini tercih edebilirsiniz. Şehrin merkez bölgesine havalimanından yaklaşık 40 dakikada ulaşmak mümkün. Uber ile 35 – 40 € gibi bir ücret karşılığında gidebilir ya da metro ile çok daha uyguna varabilirsiniz. Son olarak şehrin kış aylarında -20 derecelere varan soğukları ile ünlü olduğunu ve bu nedenle ziyaret için yaz aylarında gitmenizin çok daha iyi olacağını belirtip madde madde kendi izlenimlerime geçeyim.

Şehrin kalbi DownTown’da bulunan Michigan Avenue. Tüm ünlü mağazalar ve önemli yerler buranın etrafında bulunyor. Şehrin tam ortasından Chicago nehri geçiyor ve şehri ikiye bölüyor. Bu nehir etrafından bir çok yürüyüş alanı mevcut. Aynı zamanda nehir üstünde taşımacılık ve gezi için bir çok vapur bulunuyor. Nehrin iki yakasını ise bir çok köprü birbirine bağlıyor. Benim otelim de ki “hemen hemen tüm oteller bu bölgede” Michigan Avenue’ye yakındı. Bu sayede akşamları iş çıkışında da otele gelip biraz dinlendikten sonra bu önemli caddede kısa yürüyüşler yapma şansı yakalım. Bu arada şehre vardığımdan beri sürekli gördüğüm yerlerle ilgili “ulan ben burayı sanki bir yerden hatırlıyorum” hissi oluştu. Bunun nedenini daha sonra anladım. Bir çok Hollywood yapımı film Chicago’da çekilmiş. Batman’dan Evde Tek Başına’ya onlarca film. İnsanın ister istemez mekanlar aklında kalıyor.

Çalışma arkadaşlarımın bana söylediğine göre kıtanın her tarafında o yöreye özgü bir yiyecek bulabilirsiniz ama Chicago’da ise herşeyi bulabilirsiniz. Bu nedenle kıtayla ilgili tadmak istediğiniz ne varsa mutlaka karşınıza bir dükkan çıkıyor. Meksika restorantları, Texas usülü et yapan yerler v.s. v.s. Fakat şehirde mutlaka yemeden gitmeyin dedikleri ve şehrin simgesi olan 3 şey var. Birincisi deep dish pizza. Biz arkadaşların tavsiyesiyle ünlü ve biraz pahalı Lou Malnati’de yedik. Bu bildiğimiz pizzadan biraz değişik ve çok doyurucu bir pizza çeşiti. Aslında lazanya ile pizza karışımı diyebiliriz. Kenarları sert ve kalın lazanya tadında bir pizza. Yediğim en lezzetli şeylerden biri değildi fakat kesinlikle güzel bir deneyim. Buraya kadar gelmişken tadmadan geçmeyin. Bunun yanında şehrin diğer önemli bir lezzeti Chicago usulü hotdog. Bu cidden güzel. İçinde soğan, hardal ve turşu olan güzel bir hotdog. Bunun en ünlü yeri ise Portillo denilen ve bunun ilk çıktığı fast food restorantı. Kesinlikle görülesi bir yer. Son olarak da Garrett Popcorn. Bakın ben hayatımda böyle güzel bir atıştırmalık yemedim. 3 çeşiti var bunun. Tereyağlı, karamelli ve peynirli. Peynir ve karamelin bir arada olduğuna da Chicago mix diyorlar. İşte bu muthiş oluyor. Bir tuzlu bir tatlı bir tuzlu bir tatlı derken yarım ton patlamış mısır bitirmek içten bile değil. Şehrin çeşitli yerlerinde mağazaları var bu Garrett’in. Ama en güzeli de havalimanında bir mağazaları olması. Böylece yolculuk öncesi el bavulunu bunla doldurabiliyorsunuz. Bunu mutlaka tadın, bu kaçmaz.

Michigan Avenue ve etrafını yaya olarak bir gün içerisinde rahat rahat gezebilirsiniz. Ama şehri tam anlamıyla görmek için hemen hemen herkes bana tekne turu önerdi. Trump tower’ın oradan kalkan 35$’lık tur yaklaşık 90 dakika sürüyor ve rehber hemen hemen tüm binaları ve şehrin tarihini anlatıyor. Ben bu turu videoya çekip Youtube’a atmıştım. Aşağıya ekliyorum, özellikle gökdelenlere meraklı olanların ilgisini çekecektir.

Şehrin sembol yapısı ise Millenium Park’ın içerisinde bulunan Bean “Fasulye” heykeli. İlginç bir çalışma. Bu arada Millenium park ve çevresi de gezilip görülmesi gereken yerlerden, mutlaka Bean ve Millenium park için zaman ayırın.

Michigan gölü kıyısında Navy Pier diye bilinen ve içerisinde müze, sinema solunu gibi yerlerin olduğu bir tesis var. Burada bulunan dönme dolap belki de Chicago’yu izlemek için en ideal yer. Buna çıkmasanız bile Navy Pier kıyısında şehir silüetini izlemek, özellikle gece, çok hoş bir deneyim.

Benim yaşlarımda olanlar için basketbol deyince akla iki şey geliyor. Naumoski’li Efes ve Jordan’lı Chicago Bulls. Buraya kadar gelmişken de MJ’inin evi United Center’ı görmeden olmaz dedim ve 20 dakikalık bir Uber seyahetiyle salona ulaştım. Ağustos ayı ve sezon dışı olduğundan doğal olarak salon kapalı durumdaydı. Ama majestelerinin heykelini fotoğraflama şansı yakaladım. Bu arada salon aynı zaman şehrin ünlü buz hokeyi takımı tarafından da kullanılıyor. Chicago’da Birleşik Devletler’de önemli olan hangi spor varsa onla ilgili mutlaka ünlü bir takım var. Adamlar sporcu çıktı Rıza baba.

Bu arada tabiki de Chicago denilince akla ilk olarak Blues geliyor ama malesef ben bir türlü ünlü bir blues bara gitme şansı bulamadım. Ha bu akşam ha yarın akşam derken gezinin sonuna geldim ama siz benim gibi olmayın.

O kadar gökdelenlerden bahsetmişken Willis Tower’dan bahsetmeden olmaz. Bu Birleşik Devletler’deki en uzun 2. bina ve yukarıda da yazdığım gibi güzel bir seyir balkonu var. Haftasonu kalabalık oluyor ama haftaiçleri 20 dakika kadar bekleyerek ve 13$ ödeyerek çıkabilirsiniz. Manzara cidden müthiş.

Bunun dışında şehirden aklımda kalanları sıralarsam ilk önce tarihi Water Tower’dan bahsetmem lazım. Meşhur Chicago yangınından bile sağ salim çıkmayı başaran bina şehre su sağlaması için yapılmış eski bir yapı. Şu anda şehrin turizm merkezi olarak hizmet görüyor.

Kavruk başkan Obama, Chicago senatörü. Bu arada Chicago siyahilerin en yoğun bulunduğu 2. şehir.

Hemen hemen her etnik kökenden insan yaşıyor Chicago’da. Bu nedenle Amerika’nın en çoklu kültür şehri olarak da geçiyor.

1921 yılında kurulan Chicago Theater’da şehrin önemli yapılarından biri. Sezon dışı olduğu için giremedim.

İşte böyle böyle 2 gün tam gün, 5 gün de sadece akşamları olarak şehri elimden geldiğince gezmeye ve fotoğraflamaya çalıştım. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bir dahaki ziyarette ise bu sefer yapamadığım Blues bar, Chicago Bulls maçı izleme v.b. etkinlikleri de halledebilirsem burayı güncellerim. O zamana kadar hoşçakalın.

dav