DeleteUber – Densiz Uber’den kan alıyorlar hajum

Kavruk oğlanın yerine gelen turunç kafanın Amerika’yı karıştırması için 1 hafta yeterli oldu. Koltuğa oturduğunun ilk haftasından Meksika sınırına yapacağım dediği duvardan, mületicileri ülkeden atacağıma kadar seçimde ne vadettiyse hepsine bir bir bulaşmaya başlayan Trump, “ki bu hızla seçim vaadlerine sarılmasını takdir etmedim değil” geçtiğimiz hafta imzaladığı “Yemen, Pakistan gibi bazı ülke vatandaşlarının ülkeye girmesinin yasaklanmasını” sağlayan kararname ile kelimenin tam anlamıyla isyan fitilini ateşledi. Greencard sahibi 20 seneden fazladır Amerika’da yaşayan gibi örneklendirilebilecek bir çok kişi havalimanlarından içeri sokulmayınca protestolar da başladı. İşte bu protestoların bir tanesini de çoğunluğunu bu tarz göçmenlerin oluşturduğu NewYork havalimanı taksi şöförleri birliği Pazar akşamı kısa bir grev organize ettiler. Aynı anda Uber “ki bilmeyenler için bu uygualama da bir nevi taksi hizmeti sağlıyor. Kişiler kendi arabalarıyla Taksi hizmeti verebiliyor. Amerika’da oldukça yaygın kullanılıyor” havalimanı etrafındaki Uber fiyatlarını aşağıya çekip bunu Tweet atınca ortalık karıştı. Grev kırıcılığına soyunan Uber’e kullanıcılar toplu halde #DeleteUber hashtagiyle tepki verip uygulamayı telefonlarından kaldırdıklarını ve bundan sonra Uber kullanmayacaklarını belirttiler. Hashtag Pazar günü Twitter Amerika’da TT listesinin tepesine çıkıp bir çok ünlüden de destek görünce, Uber Ceo’su Travis Kalanick “vay efendim yok öyle oldu da böyle oldu da aslında biz onu yapmadıkda ık mık bık bık” diye hasar kontrolü yapmak üzere açıklama yaptı https://www.facebook.com/traviskal/posts/1331814113506421 . Eee Travis efendi, ülkenin yarısı immigrant, kan alırlar hajum kan. Akıllı olacan. Zaten Lfyt varken Uber ne ya. Lyft candır can.

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