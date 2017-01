Hangi telefonu alsam? – Ocak 2017

Merhaba, Bildiğiniz üzere her 2-3 ayda bir bazı kategorilerde telefonlar önermeye çalışıyorum. Fakat bir süredir fazla değişiklik olmaması nedeniyle süre biraz uzadı ve 6 aya sarktı. Hazır yeni cihazlar çıkmışken bir güncelleme daha yazalım dedim. Yine bildiğiniz üzere kriterlerim Türkiye’de satılıyor olması ve telefonu daha önceden incelemiş ya da kullanmış olmam. Bir sürü telefon içerisinde kendi tecrübeme göre bazı modeller önermeye çalışacağım. Dikkate alıp almamak sizlerin elinde. Haydi başlayalım o zaman.

Param var benim: Hacı emmiler, teyzeler, ıspartalılar. Eğer sizin olayınız “ya para mühim değil şöyle güzel bir telefon alayım her ihtiyacımı görsün ise size önereceğim telefon

iPhone 7 : Bana göre iPhone’larla ilgili bugüne kadar hep eksik bir taraf vardı. Android rakipleri iPhone 4’den itibaren çok daha kaliteli ve daha fazla özellik sunan cihazlarla benim açımdan iPhone’a rakip olarak üstün geldiler. Fakat iPhone 7 ile birlikte bu ortadan kalktı. Öncelikle eksik olan toz ve su koruması geldi. iPhone’un sadece Pluslara eklediği kamera titreme engelleme diyebileceğimiz “Optical Image Stabilization” 7 serisiyle birlikte küçük iPhone modeline de eklendi. En sıkıntılı yanlardan biri olan en düşük hafızanın 16gb olması da bunun 32gb ile güncellenmesi ile aşıldı. Ve son olarak çift hoparlör geldi ve ses kalitesinde ciddi artış sağlandı. Zaten çok çok kaliteli olan kamera 7’de daha da geliştirilerek piyasadaki en iyi 2 kameralı telefondan biri halini aldı. Diğer klasik hız ve ram artışından da bahsetmeden geçmeyelim. Uzun lafın kısası bu iPhone alınır. Tek sıkıntısı klasik Apple gıcıklığı, tuttular bu seride kulaklık girişini kaldırdılar. Eğer elinizde normal kulaklıklar var ve kullanmak istiyorsanız bunu ancak cihazın yanında gelen adaptör ile kullanabileceksiniz. Bu da hem telefonu şarj edip hem de müzik dinleme olanağını ortadan kaldırıyor. Tabi Bluetooth kulaklık kullanmıyorsanız.

Son bir kelam daha edelim. Eğer iPhone sizin için uygun değilse Android dünyasında bu cihaza alternatif iki ürün var. Birincisi Google’ın kendi üretimi olan Pixel. Türkiye’de sınırlı sayıda yerde satılan cihaz su ve toz koruması hariç geri kalan her konuda iPhone 7’yle başa baş durumda. Ama eğer bu cihaza erişim şansınız yoksa Samsung Galaxy S7 hala çok çok iyi bir cihaz. iPhone 7’den eksiği yok. Tercih sizin.

La olum bir telefona o kadar para mı verilir: Olayınız bir telefon almak ama dünyanın parasını da bayılmamak. Fiyat performans adamısınız. En üst özellikler olmasın ama beni de üzmesincisiniz. Bu kategoride iki telefon önereceğim. Bir üst segment bir de orta segment.

Samsung Galaxy C7: Büyük “5.7 inch” ve kaliteli Amoled ekran, hızlı sarj, uzun pil ömrü, 4gb ram ve hızlı işlemci, parmak izi okuyucusu….Kısacası bir telefondan talep edebileceğiniz herşeye sahip bir ürün ve bunun yanında cihaz çok şık. 1400 liralık fiyatıyla da fiyat/performans oranı en yüksek ürünlerden bir tanesi. Kalemsiz Note serisi gibi düşünebilirsiniz. Aslında bu kategoride de onlarca cihaz önerebilirim. İlk başta saydığım özellikleri sağlayan bir çok cihaz var fakat bu fiyat seviyesinde Galaxy C7 kamera kalitesiyle diğerlerinden ayrılıyor. F1.9 diyafram açıklığına sahip kamerasıyla rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. Son bir kelam daha edip bir sonraki kategoriye geçeceğim. Daha önceki yazıda da söyledim. Bu kategorinin tartışmasız tek galibi var o da One Plus 3. Geçtiğimiz günlerde bir güncelleme alıp 3T serisine geçen cihaz çok çok iyi bir seçenek fakat maalesef Türkiye’de satışı yok. O nedenle öneremiyorum. Fakat yurt dışından getirtme şansınız var ise alacağınız cihaz kesinlikle One Plus 3T olsun.

Xiaomi Mi 5: Orta segmentte her zaman benim için en zor seçim yaptığım yer olmuştur. Tahmin edebileceğiniz üzere bu segmentte o kadar fazla ürün var ki insan hangisini önerse diğeri aklında kalıyor. Fakat ilk defa kafam çok net, bir saniye bile düşünmeden Xiaomi Mi 5 öneriyorum. 1100 TL civarı bundan iyi bir cihaz yok. Gözünüz kapalı alabilirsiniz.

Okuyom ben yaaaa: Abi ben öğrenciyim yeri geliyor 3 ay makarnayla besleniyorum. Bana hem en ucuzundan hemde o fiyata en çok şey yapabileceğim bir telefon söyle.

Asus Zenfone 2 Laser 5: Bu kategoride ilk defa bu kadar zorlandım. Çünkü nerdeyse satışta doğru dürüst cihaz yok. Daha önce Go modelini önerdiğim Zenfone serisinde Go’dan çok daha iyi bir model olan Zenfone 2 Laser 5 düşen fiyatıyla bu kategoride önerebileceğim gayet sağlam bir ürün. Cihaz biraz yavaş “ne kadar ekmek o kadar köfte” fakat fiyatına göre gayet doyurucu bir ürün. Kamerası bu segmentteki en iyisi diyebilirim. Bunun yanında tatmin edici bir batarya süresi de sunuyor.

Şimdilik benden bu kadar, görüşmek üzere.