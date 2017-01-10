“İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar” da böyle değil

Buyur burdan yak bakalım. Malum geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı olan CES gerçekleşti. Las Vegas’ta gerçekeleşen etkinlikte firmalar bir çok yeni ürününü sergileme şansı bulurken bunun yanında önümüzdeki dönem üretmeyi planladıkları prototipleri de sergileyerek gövde gösterisi yapmayı ihmal etmiyorlar. Ünlü oyun notebooku üreticisi Razer da bu show imkanını kaçırmadı ve 3 ekranlı bir notebook prototipini CES kapsamında sergiye çıkardı. Ürün oldukça ilgi çekti ve fuarda adından en fazla bahsedilen ürünlerden biri oldu. Fakat sonrasında işler Razer’ın istediği gibi gitmedi çünkü ürünün 2 prototipi de fuar alanından çalındı. Asbhkjshkjshs pardon gülmek istemiyorum da arkadaş ahjkshskjhskjs bildiğin nazar değdi ya la ürünlere. Hadi bakalım ateistler bunu da açıklasın. Şaka bir yana hırsızları yakalamayı başarıp ürünü piyasaya sürebilirlerse bundan alınır. Kendi adıma uzun süredir bu şekilde çoklu ekran bir notebook hayali kuruyorum. Umarım 2017 içerisinde çok abartılı olmayan bir fiyat aralığında piyasaya çıkar.

İlgili