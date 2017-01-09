Nokia yeni modeli 6 ile sahalara geri döndü

Daha önceden de yazdığım üzere Nokia’nın bir süredir mobil telefon pazarına geri döneceğiyle ilgili söylentiler yaz sonuna doğru netlik kazandı. Eski Nokia ve Microsoft mobile bölümünden bir kaç kıdemli çalışan geçtiğimiz sene içerisinde HMD adı altında yeni bir Finlandiya merkezli firma kurarak Nokia marka telefonlar üretmek adına lisans anlaşması yaptılar. 2017 senesi içerisinde bir kaç yeni modelle dönüş yapacağını belirten firma ilk modelini bu hafta içerisinde yayınlandı. Nokia 6 olarak adlandırılan model orta segmentte bir ürün ve sadece Çin pazarında satışa çıkartılacak.

Son Android sürümü olan 7.1 yüklü gelen Nokia 6, Qualcomm Snapdragon 430 işlemci, 4gb Ram, 64gb hafıza, 16 mpx kamera ve 3000 mah batarya ile orta segmenti hedefliyor. Yaklaşık 250$ gibi bir fiyatla satılacak ürün Nokia efsanesinin uzun zaman sonra değişik bir firma şemsiyesi adı altında olsa da çıkardığı ilk ürün olarak dikkat çekiyor. Firma 2017 içerisinde Nokia marka kalitesini koruyarak Çin dışındaki pazarlar için de ürünler çıkaracağının müjdesini verdi. Açıkcası Nokia tasarım ve kalite çizgisine sadık kalacak ve güçlü özellikler barındıran Android işletim sistemli bir Nokia’nın satış rekorları kırmasa da kendine sadık müşteri kitlesinden ciddi bir talep göreceği bence kesin. Takipte kalalım bakalım neler gelecek.