Samsung Galaxy S8 çıkış tarihi ve özellikler belli oldu

Yeni sene, yeni Galaxy modeli. Samsung Apple gibi gıcık olmadığından telefon çıkmadan bir süre önce telefon özellikleriyle ilgili bilgilere erişebiliyoruz. Bu seneki modelimiz malum S8. Samsung ilk defa ön yüzden parmak izi okuyucu ve home tuşu olan tuşu kaldırıp bir çok diğer marka gibi cihazın arkasına taşıyor. Ben bunu oldum olası sevmedim ama bunun bir avantajı olduğu kesin. Sızan resimlerden görebileceğiniz üzere cihazın ön tarafı neredeyse tamamen ekranla kaplı. Samsung bu sayede S7 kasasın hemen hemen aynısına 5.1 yerine 5.8 ekran sığdırabilmiş durumda. Evet S8 5.8 ve 6.2 olmak üzere 2 ekran seçeneğiyle gelecek ve her ikisi de kenarlardan kıvrımlı ekran olarak yerini alacak. Bunun dışında 4gb Ram, 64gb en düşük depolama seçeneği ve SD kart desteğiyle gelecek cihazın Avrupa’da Qualcom 835 chipsetle içereceğini de ekleyelim. Samsung bu modelle birlikte artık tamamen eski micro usb bağlantıdan vazgeçip usb type c dediğimiz yeni nesil bağlantı yuvasına geçiş yapıyor. Kameralar kağıt üstünde S7’dekilere çok benzese de bir çok yenilik barındıracağını tahmin etmek zor değil. Kalan detayları ise cihaz çıktığında göreceğiz.

Kaynak: Venturebeat