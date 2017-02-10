Almanya’da çalışmak “Sık Sorulan Sorular” – Berlin Aytimenicir’in yolu

İnsan beyninin en garip hatalarından bir tanesi ne kadar çaba sarf ederse sarf etsin zamanın ne kadar hızlı aktığını ancak zaman akıp geçtikten sonra fark edebilmesi. Yaşarken yaşadığımız dönemi algılayamıyoruz. İşte bana da aynen böyle oldu. Bugün Berlin maceramın başlamasının üstünden tam 2 sene geçmiş. Hangi ara geçti hangi ara 2 sene oldu anlamadım. Bu süre zarfında hayatımda önemli değişiklikler oldu. İş değiştirdim, ev değiştirdik ve en önemlisi baba oldum. Yarın öbür gün yine göz açıp kapayınca kadar oğlan bir bakmışım okula başlamış. Neyse bu klasik zaman çabuk geçiyor geyiğini geçip bugün yazmak istediğime dalayım.



Bildiğiniz üzere daha önce neden geldim, nasıl geldim ve Berlin’de hayat nasıl ile ilgili 3 yazı yazmıştım. Bu yazılar sayesinde birçok insan benimle iletişim kurarak Berlin’le ve genel olarak yurt dışına taşınmakla ilgili birçok soru sordular. Aslında birçoğunu o yazılarda cevaplandırmış olsam da yine de bana bu minvalde sık sorulan sorulara cevap vermek istiyorum. Ama öncesinde özellikle yazdığım ilk 3 yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum.

http://www.aytimenicir.com/2015/05/turkiyeden-ayrilmak-berlin-aytimenicirin-yolu/

http://www.aytimenicir.com/2015/05/yurt-disinda-is-bulma-berlin-aytimenicirin-yolu/

http://www.aytimenicir.com/2015/10/anlat-bakalim-hayat-nasil-berlin-aytimenicirin-yolu/

Birçok soruya bu 3 yazıda cevap verdim. Kalanlara da ufaktan başlayalım bakalım.

– Ben ayti işinde çalışmıyorum X mesleğindenim benim Almanya’da iş bulma imkanım var mı?

En sık sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bunu ayti dışı diye ayırıyorum çünkü ayti işiyle ilgili cevap başka. Neyse ona birazdan döneceğim. Öncelikle bu soruya genel bir cevap vereyim. 2 senelik maceramda dinlediğim hikayelerden yola çıkarak bu sorunun cevabı, evet arkadaşlar ayti dışındaki mesleklerden de Almanya’da iş bulma imkanınız var. Ama bunun şartları var. Şimdi bir saniye durup kendinizi Alman bir işe alımcının yerine koyun. Önünüze 2 tane cv geliyor. Biri Alman, ana dili Almanca, belirli bir alanda sizin kadar tecrübesi var. Bir diğer cv sizinki. Almanca bilmiyorsunuz ama en az onun kadar tecrübeniz var. Siz bu işe alımcı yerinde olsanız hangi elemanı işe alırdınız. Ciddi şekilde bu sorunun cevabında yatıyor her şey. Almanya’da kendi alanınızda bir iş bulmak için temelde 2 şartı yerine getirmeniz gerekiyor. Bir cidden belirli bir alanda kendini geliştirmiş bir eleman olmanız ve burada adamların bulamayacağı ya da az bulabileceği şekilde bir tecrübeniz olması lazım. Bir diğeri de C1 seviyesinde Almanca bilginiz olmalı. Bana bu soru çok sık geliyor. Hocam Almanca bilmiyorum az İngilizce bilgim var acaba Almanya’da iş bulabilir miyim? Hayır arkadaşlar, bu durum sizin cidden şansınızı yok denecek kadar azaltır. Lafı daha fazla uzatmadan toparlarsam Almanya’da diğer alanlarda da iş imkanları var ama bunun için Almanca öğrenmeli ve belirli bir tecrübede olmanız gerekir. Yeni mezun dil bilmeyen tecrübesiz bir elemanı adam neden işe alsın. Öyle elemanın zaten ana dili Almanca olanından burada da bolca var.

– Almanca konuşabiliyorum bu sorunu hallettim peki iş aramak için ne yapmam gerekiyor

http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/job-listings bu bir

http://de.indeed.com bu iki

https://www.monster.de/ bu üç

bu sitelerden iş arayabilirsiniz.

– Diyelim iş buldum peki orada oturma ve çalışma iznini nasıl alacağım.

Tüm sorularınız cevabı bu sitede http://www.bluecard-eu.de/ ama özetlersek. Senelik 40k € brüt maaşlı bir iş bulacaksınız ve bir kontrat imzalayacaksınız. Daha sonra bu kontrat ve diğer standart belgelerle Alman konsolosluğuna başvuracaksınız. Eğer büyük bir aksilik çıkmaz ise Alman konsolosluğu size 90 günlük vize verecek. Bu vizeyle Almanya’ya gelip işinize başlayacaksınız, daha sonra bir ev bulacak ikametgah kaydı yapacak ve sonrasında da yabancılar polisine başvurarak oturma ve çalışma izninizi alacaksınız.

– X diplomam var bunun Almanya’da denkliği var mıdır?

Bunun için süper bir site var. https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/tr/index.php buradan tüm mesleklerle ilgili denklik durumuna bakabilir ve gerekli belgeleri ve prosedürleri öğrenebilirsiniz.

– Berlin’de iş imkanları nasıl?

Bunu daha önceki yazılarda da belirtmiştim. Berlin başkent olduğundan bugüne sanayi şehri olma havasını kaybetmiş bir şehir. Sanayi güneye kaymış durumda. Berlin’de fabrika yok mu? Tabi ki de var. Berlin sonuçta 3.5 milyon insanın yaşadığı bir bölge ama güneydeki hareketlilik Berlin’de yok. Bunun tek istisnası bizim ayti sektörü. Berlin Avrupa’nın startup başkenti durumunda. Ayti sektörü çok canlı ve yetişmiş elemana ihtiyaç duyuyor. Diğer sektörlerden “mimar, mühendis vb.” birkaç arkadaşım iş bulamadıkları için başka şehirlere taşındılar.

– Tecrübe sahibi bir ayticiyim, iyi derece İngilizce biliyorum ama Almanca bilmiyorum, iş bulma şansım var mı?

Ben Berlin’e gelip bu sitede kendi maceramı anlattıktan sonra 2 sene içerisinde benimle bu site aracılığıyla aynen bu sorudaki şartlara sahip ve Berlin’de çalışmaya başlamış 10’dan fazla arkadaş iletişim kurdu. Kimileriyle sadece mail v.b. aracılığıyla konuştuk, diğerleriyle yüz yüze de görüşüyorum. Uzun lafın kısası bizim sektörde çalışan kendini geliştirmiş bir elemansanız ve iyi derece İngilizce biliyorsanız Berlin’de iş bulma şansınız oldukça yüksek. Özellikle yazılımcıysanız bu şans daha da fazla.

– Almanya’da ırkçılık var mı? Kendini ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor musunuz?

Almanya’da ırkçılık evet var. Olmayan yer var mı ki? Ama Berlin özelinde bakarsak ya da en azından ben kendi maceram özelinde bir cevap vermem gerekirse Berlin’e adım attığım günden beri tek bir ırkçı harekete ya da imaya dahi maruz kalmadım. Daha önce de yazdığım üzer Berlin belki de Avrupa’daki en çoklu kültür şehirlerinden bir tanesi. Kim kime ırkçılık yapacak? Zaten herkes yabancı.

– Almanya’ya yerleşsem aylık kaç paraya geçinebilirim?

3 kişilik bir aile 2000 € ile fazlasıyla rahat geçinir. Tek yaşayan bir insan ise paylaşımlı bir ev bulma şartıyla 1000€ veya biraz daha altıyla çok rahat geçinir. 3. yazıda buna örnek olacak bir liste hazırlamıştım.

– Almanya’da asgari ücret ne kadar?

Bu soru çok sık geliyor. Arkadaşlar burada asgari ücret brüt saatlik 8,84 €. Bekar, haftada 40 saat çalışan birinin eline aylık 1100€ civarı para geçer. Evlilerde biraz daha farklı.



– Bana X firması bir teklif gönderdi ama brüt olarak. Aylık elime vergi sonrası ne kadar para geçecek

http://www.parmentier.de/steuer/steuer.htm?wagetax.htm şuraya gidiyor gerekli tüm bilgileri doldurup enter’a basıyorsunuz. Aylık elinize geçecek net ücreti öğrenebiliyorsunuz.

– Meslek sahibi değilim, yabancı dilim yok. Almanya’dan oturma ve çalışma izni alabilir miyim?

Alman vatandaşı birini bulup evlenirsen olabilir. Onun dışında başvuru yapabileceğin bir kategori yok.

– Almanca öğrenmek istiyorum ama nereden başlamalıyım bilmiyorum.

Fiziksel bir kursa katılmak istersen bu işin en iyisi https://www.goethe.de/ins/de/tr/index.html Onların kurslarını kovalamanızı tavsiye ederim. Online olarak duolingo.com ücretsiz bir alternatif. Bunun yanında busuu.com ve babbel.com’a da göz atın.

– 6 ayda Almanca öğrenebilir miyim?

Almanca zor bir dilmiş arkadaşlar ben 6-8 ayda hallederim sanıyordum ama o iş öyle olmuyormuş  Biraz daha uzun çalışmak gerekiyor.

– Almanya’da siz hep şokolad yiyip bemeveye mi biniyorsunuz?

Evet. Hadi bugünlük bu kadar öptüm.