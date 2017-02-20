Amazon Avrupa’da 15.000 yeni tam zamanlı iş yaratacağını söylüyor

Çağ kesinlikle Amazon’un çağı. Zaten dev bir organizasyon ve her geçen gün daha da büyüyor. 2016 yılında Avrupa çapında 10bin işe alım yapıp toplam istihdam tabanını 50.000’e getiren şirket 2017 yılında 15.000 tam zamanlı iş daha ekleyeceğini açıkladı. Amazon AB Perakende Satış Başkan Yardımcısı Xavier Garambois, yaptığı açıklamada, “Avrupa’da yerine getirme, müşteri hizmetleri, bulut teknolojisi, araştırma geliştirme, makine öğrenimi, gelişmiş lojistik ve çok daha fazla alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi. “Bu yatırımlarla giderek artan sayıda yeni iş olanakları sağlıyoruz.” Deneyimli mühendislerden giriş seviyesine kadar çeşitli pozisyonlar için işe alım yapacağını açıklayan şirketin Avrupa’da 100 adet ofisi, lojistik merkezleri ve Amazon Web Services şemsiyesi altında da veri merkezleri bulunuyor. Amazon, “yeni pozisyonların birçoğunun” Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere’de olacağını da belirtti. Özellikle Avrupa’ya taşınmayı kafasına koyup iş arayışında olanlara Amazon’u yakından takip etmelerini öneririm.

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