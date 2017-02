Amazon Chime ile video konferans işine giriyor

Zaten kim girmiyor ki? Sanırım Amerika’da belirli bir ciro üstü yazılım firmalarının kendi video konferans yazılımını çıkartmasını gerektiren bir yasa var. Cisco Webex, Microsoft Lync ve şimdi Skype for Business, Google Hangout derken Amazon’da bu işe adım atarak bugün Chime isimli video konferans yazılımını duyurdu. Tüm büyük firmaların bu alana zıplaması tesadüf değil. Bu alanda ürün çıkartıyorlar çünkü gerekli. Malum 2017 senesindeyiz. Fiziksel ofis denilen bir kavram neredeyse kalmadı. Her yer ofis her yer çalışma ortamı. Aynı ekibin içinde dünyanın farklı yerlerinde çalışan insanlar dolu. Kendimden örnek vermem gerekirse çalıştığım ekibin tamamı Amerika’da, ekibin tek Avrupa’daki elemanıyım. Günümün büyük çoğunluğu kafada kulaklıkla bu yazılımların başında geçiyor. Aynı ofiste bile olsak nerdeyse kimseyle fiziksel toplantı yapmıyoruz. 8 farklı ülkeden katılımcıların olduğu toplantılara girdim. Özellikle ayti için yeni çalışma düzeni bu. Bulut bilişim dediğimiz şey buna imkan sunuyor. İşte video konferans yazılımları da bu altyapıyı kullanarak uzak lokasyonlarda bulunan insanları sanki aynı odadaymışcasına buluşturabiliyor. Amazon mecbur bu alana da el atmak zorunda kaldı. Malum Microsoft ve Google’la bulut konusunda sıkı rekabet halindeler. Boş alan bırakma lüksleri yok. Çok geyik yaptık biraz da üründen bahsedelim. Amazon Chime ile diğer çözümlerin sunmadığı birşey sunmuyor. Tanıtım reklamımında da diğerlerinden farklılığını kalite üstünden belirtmiş durumda. Kısacası diğerleri kesilir biz size cam gibi görüntü sunarız diyor. iOS, Android, Windows, ve Mac üzerinde çalışan servis altyapı olarak AWS kullanıyor ve klasik SAAS, ilk yatırım maliyeti gerektirmiyor. Kullandığın kadar öde mantığındaki servis Basic, Plus ve Pro olmak üzere 3 tip hesap çeşidine sahip. Basic’de bire bir video chat imkanı sunarken Plus ile çoklu video konferans ve ekran paylaşımı yapılabiliyor. Pro’da ise 100 kişiye kadar toplantı ayarlama gibi tüm özellikler kullanılabiliyor. Bu arada basic paket tamamen ücretsiz bunu da hatırlatalım. Bir deneyelim bakalım. Beğenirsem yazarım yine.

