Apple Mart ayında tüm iPad ürün ailesini yenileyecek

Apple dünyasında Mart iPad ayı. Bu sene de her sene olduğu gibi Mart yaklaştıkça dedikodular iyicene arttı. Ama bu seferki dedikodunun kaynağı sağlam. Japon Mac blogu Macotakara “ki kendileri daha önce de ne yazdıysa çıktı” Mart ayında Apple’ın tüm iPad ürün ailesini yenileyeceğini yazdı. Macotakara’nın aktardığına göre mevcut 3 ekran boyutunun da “7.9, 9.7 ve 12.9 inch” yenileri geliyor. Yani ilk defa iPad Pro mini göreceğiz. Bunun yanında iPad Pro2 “9.7 inch” ve iPad Pro2 “12.9 inch” olarak mevcut Pro’ların yeni versiyonlarına kavuşacağız. Fakat bununla bitmiyor. Apple Mart ayında duyuracağı fakat satışına Mayıs ayında başlayacağı 4. iPad Pro modeli olan 10.5 inch iPad Pro’yla da tanışacağız. Bu modelin ekran kenarlarından muaf olarak 7.9 kasasına 10.5 ekran sığdıracak bir model olacağı söyleniyor. Macotakara sadece Pro modellerden bahsediyor ve henüz Air ile ilgili bir haber duymadık. Belkide Apple sadece Pro ile devam ederek iPad Air’den vazgeçecek. Bildiğiniz üzer Air ile Pro arasında temel olarak Apple Pencil ve klavye desteği farkı var. Bunun dışında Apple’ın aynı etkinlikte 128gb’lık iPhone SE ve kırmızı kasa iPhone 7’i de tanıtacağı söyleniyor. Bekleyelim görelim. Az kaldı.

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