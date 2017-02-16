Avrupa bulut altyapı hizmet sağlayıcıları birliği yeni veri koruma kodu yayınladı

Avrupa’da bulut hizmeti sağlayan firmaların oluşturduğu CISPE diye bir çatı örgüt var. Bulut bilişimle ilgili standartların belirlenmesi ve hukuki altyapının sağlanması gibi işlere bakıyor. İşte bu örgüt geçtiğimiz günlerde yeni bir veri koruma kuralı-kodu yayınladılar ve Avrupa’da faaliyet gösteren bir dizi bulut altyapı sağlayıcısı bu koda imza attılar. Bu kod müşterilerin sağlayıcılarla birlikte depoladıkları kişisel verilerin işlenmesine sınır koymakta, veri güvenliği için sorumlulukları tanımlamakta ve sağlayıcıların müşterilere kişisel verileri işlemek ve depolamak için seçenek sunmalarını gerektiriyor. Ayrıca bu kod EU bölgesi içinde hükümet yetkilileri ve kolluk kuvvetleri tarafından veri taleplerini yerine getirme protokolleri ile veri ihlallerinin bildirilmesi için protokoller de barındırıyor. Peki neden böyle bir koda ihtiyaç duyuldu? Çünkü Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ve Mayıs 2018’den itibaren geçerli olacak “General Data Protection Regulation (GDPR)” diye bir yükümlülük var. İşte bu koda o yükümlülüğün altyapı sağlayıcıları tarafından yerine getirildiğini gösterecek bir nevi sertifikasyon olacak. Servis sağlayıcılar bu koda imza atıp gereklilikleri yerine getirirlerse müşterilerine bu belgeyi sunarak regülatif olarak Avrupa Birliği kararlarıyla uyumlu olduklarını gösterebilecekler. Bulut çok hızlı gelişiyor ve regülasyonlar da aynı hızla arkasından geliyor. Takip etmekte yarar var.

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