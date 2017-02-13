Bavyera’lılar doğru yolu buldu. Münih Linux’u bırakıp Windows’a dönüyor

Yok boşuna çırpınmayın işte olmuyor. Bu meret cep telefonundan sunuculara, switchlerden iot cihazlara her yere gidiyor da masaüstü kullanımı için aynı tadı vermiyor. Münih yönetimi, Linux Desktop adaptasyonu için önemli projelerden biri olarak gösterilen ve 2003 senesinde başlanan Windows’dan Linux’a geçme projesini tekrar gözden geçirmeye karar verdi. Şehir genelinde kamu kurumlarında kullanılan masaüstü bilgisayarları Windows’tan bir Ubuntu türevi olan LiMux’a geçirilmişti fakat bunun sürdürülebilir olmadığını gören şehir yönetimi tekrar Windows’a geçiş yaparak LiMux’u alternatif sistem haline getirmeyi amaçlıyorlar. Bunun temelde 2 nedeni var. Linux işletim sistemine lisans ücreti ödenmese de kullanıcı tabanının çok olduğu projelerde yüksek eğitim ve adaptasyon bütçeleri çıkartıyor. Bunun yanında bu denli büyük projelerde sistemi ayakta tutmak adına yapılan her türlü müdahele için Windows ortamında çok kolay bulabileceğiniz çözümleri,Linux ortamında duruma özel yazılımlar yazdırarak halledebiliyor olmanız yüksek maliyet çıkartıyor. Uzun lafın kısası buz dağının bir de görünmeyen kısmı var. 10 senenin sonunda bu görünmeyen kısımdan ağzı yanan Münih yönetimi tekrar Windows’a geri dönmeyi planlıyor. Sakalımız da var ama bu Linux camiasına bir türlü dinletemiyoruz. Arkadaşım gidin sunucuda filan koşun işte size laf eden mi var? Bulaşmayın bu masaüstü işine. Size göre bir alan değil bu.

Kaynak: Zdnet