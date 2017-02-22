Berlin merkezli VC şirketi Project A, Avrupa’daki yeni şirketlere yatırım yapmak için 140 milyon €’luk fonla geliyor

Para yağıyor hajum para. Bu melek yatırımcı olayı çok şeye derman ve Almanya’da özelliklede Berlin’de kum gibi melek yatırımcı kaynıyor. İyi bir fikir ve sağlam bir business plan ile Berlin’de işinize yatırımcı bulmak cidden çok zor değil. İşte bu melek yatırım firmalarından Project A “ki kendisini ZenMate’in yatırımcısı olarak biliyoruz” endüstri 4.0, dijital sağlık, tüketici internet ve dijital altyapı yanından pazarlama teknolojisi ve B2B odaklı pazarlara yatırım yapmak üzere 140 milyon €’luk bir fon oluşturduğunu açıkladı. Fonun destekçileri arasında Otto Group ve Axel Springer gibi büyük Alman firmaları yanı sıra bir kaç girişimci zengin Alman aile de bulunuyor. Firma bunun yanında mevcut yatırımlarını desteklemek için de 40 milyon € ayırmış durumda. Bakalım belki bir gün biz de kapılarını çalarız.

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