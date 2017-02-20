Bill Gates: Robotlar da vergi ödesinler

Kendine sıtmanın kökünü kazımak ya da insanların sağlıkla sıçacakları tuvaletler oluşturmak gibi misyonlar edinen Bill Gates reis geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda robotlarla ilgili bir açıklama yaptı ve robotların da vergi ödemesi gerektiğini söyledi.

Reis “Ulan biz bir işe girdik diyelim, senelik 50bin $ para kazanıyoruz. Devlet her ay anında bunun yarısına yok sosyal sağlık sigortası yok emeklilik yok gelir vergisi filan diye şak diye el koyuyor. Şimdi bu işçi yerine işe bir robot koyduk. Eee ne oldu bu vergi? Devlet bu robota da vergi koysun ve buradan topladığı vergiyi robotların henüz yapamayacağı yaşlı ve çocuk bakımı vb. işleri finanse etmekte kullansın” diyerek çok önemli bir noktaya parmak bastı. İnsanların işlerinin robotlar tarafından ele geçirilmesi bir bilim kurgu film senaryosu olmaktan çıkmış durumda. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde şu anda insan tarafından yapılan işlerin yüzde 50’den fazlası robotlar tarafından yapılmaya başlanacak. Bill Gates olaya direk vergiden girmiş durumda ama ortada ciddi bir değişim söz konusu. Bu değişime tüm dünya olarak hazırlanmak zorundayız. Bu durumun olumlu ve olumsuz anlamda etkileri sanayi devriminden bile büyük olacak. Bunu kendi adıma kapitalizmin ulaşacağı son nokta olarak görüyorum. Buradan sonra bir yıkım olacak ama ani bir yıkım mı yoksa kademeli bir kültürel değişimi de tetikleyen kademeli bir yıkım mı onu zaman gösterecek.