Eski Uber mühendisi cinsel tacize uğradığı iddasında bulunuyor

Hafta sonu eski Uber mühendislerinde Susan Fowler kendi blogunda “Uber’de geçen bir sene ve sonunda neden ayrıldım?” başlıklı bir yazı yazınca kelimenin tam anlamıyla Uber genel merkezine bir bomba bıraktı. Çünkü Susan’ın anlattıkları yenilir yutulur cinsten değil. Merkalısı yazının tamamına şuradan ulaşabilir.

I wrote something up this weekend about my year at Uber, and why I left: https://t.co/SyREtfLuZH

Özetlemek gerekirse Susan işe ilk girdiğinde atandığı ekibin müdürü tarafından şirket yazışma kanalı üzerinden seks teklifi ima eden mesajlar aldığını, bunu insan kaynaklarına bildirmesine rağmen adamın kollandığını ve bu dallamanın cinsel tacizde bulunduğu tek kişinin kendisi olmadığını anlatıyor. Blog postu yayınlanır yayınlanmaz resmen twitter karıştı. Şu ana kadar 20bin üstünde rt alan tweet ve post hakkında ucundan köşesinden silikon vadisine bulaşmış herkes yorum yapıyor. Daha önce yine blogda bahsettiğim #deleteuber hashtagi yeniden açılmış durumda ve insanlar bu duruma şiddetli tepki gösteriyorlar. Bir çok silikon vadisi çalışanı ise bunun sadece Uber’e yönelik bir mallık olmadığını bir çok firmada bu tarz şeyler yaşandığını ve bunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten tweetler atıyor. İşler iyicene karışınca Uber Ceo’su da olanlara sessiz kalamadı ve bu söylenenlerin hiçbiri bizim değerlerimizle bağdaşmıyor, konuyla ilgili acil soruşturma açılması için talimat verdim ve bu iş doğruysa bulaşmış herkesi kovacağım diye tweet attı. Ulan adamın derdi bitmiyor be. Ceo olmak da zor ama Travis çöz bu işleri. Anamız bacımız çalışıyor lan bu sektörde. Şerefsizliğe gerek yok.

2/ I’ve instructed our CHRO Liane to conduct an urgent investigation. There can be absolutely no place for this kind of behavior at Uber.

