Ford otonom araç firması Argo AI’ye 1 milyar $ yatırım yapacak

Şu sıralar deli gibi yatırım akan 3 tane iş var. Biri her türlü iot zımbırtısı, ikincisi yapay zeka ve sonuncusu da otonom araçlar. Bu alanlardan birine yatırım yapmayan firmayı dövüyorlar. Ford’da bu trende kayıtsız kalmayarak Uber ve Google’un otonom araçlar bölümülerinde çalışan bir kaç eski yöneticinin kurduğu Argo AI firmasına 5 yıllık dönemde 1 milyar $ yatırım yapacağını açıkladı. Ford böylece firmanın en büyük hisse sahibi olacak. 2021 yılında tamamen kendi kendine gidebilen bir araç çıkarma hedefi olan Ford bu hedefe Argo AI’nin yardımıyla ulaşmayı hedefliyor. Argo AI ürününü ilk olarak Ford için tasarlayacak olsa da sonraki dönemde ürünü diğer firmalara da satmayı hedefliyor. Yatırımlar bu hızla devam ederse 2020’den itibaren otonom özelliği olmayan araç satılmayacağa benziyor. Bu alanda çalışan firmaları dikkatle izlemekte fayda var. Özellikle kendini sadece otonom araçla kısıtlamayarak genel manada yapay zeka alanında çalışan firmaları yakından izlemeli. Yeni Apple bunlardan biri olacak.

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