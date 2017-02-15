Hangi Notebooku alsam? – Şubat 2017

Malum ayti işine bir şekilde bulaşmış herkese 7-24 sorulan klasik 2 soru var. Birincisi “hangi telefonu alsam?”. İnanın bende ayda en az 5-6 farklı kişiden bu soruyu alıyorum. Bir buçuk sene önce bu soruyu tek tek cevaplamanın sıkıcı olmasından dolayı her 2-3 ayda bir bazı kategorilerde telefonlar önermeye çalıştığım yazılar yazmaya başladım. Soranlara güncel yazının linkini gönderiyorum. Fakat diğer sık sorulan soru olan “hangi notebooku alsam?” sorusunun cevabıyla ilgili birşeyler karalamaya başlamamıştım. İşte bugünden itibaren bu soruya da kendimce cevap vereceğim yazılar yazmaya başlıyorum. Yine her 2-3 ayda bir bazı kategorilerde notebook önerilerinde bulunacağım ve kriterlerim Türkiye’de satılıyor olması ve notebooku daha önceden incelemiş ya da kullanmış olmam olacak. Haydi o zaman ilk yazıyla başlayalım

Kendime alsam hangisini alırım: Hacı emmiler, teyzeler, ıspartalılar. Ben bir sistem yöneticisi, profesyonel ayti çalışanıyım. Bu aletlerle çalışıyor, bu aletler üzerinden işimi yapıyorum. Yaptığım işlerde beni yarı yolda bırakmayacak kadar hızlı, iyi bir klavye ve touchpade sahip, 6 saat üstü batarya süresine sahip olacak ve aynı zamanda çok ağır olup belimi bükmeyecek notebooklar benim için ideal olanlar. Ağır video ve resim edit işleri ve oyun oynamak gibi bir beklentim olmadığı için yüksek seviye grafik işlemci gücüne ihtiyaç duymuyorum. Uzun lafın kısası notebook benim oyun ve yüksek grafik işlemler dışında her alanda günde en az 12 saat kullandığım bir cihaz ve buna uygun cihazlar maalesef ucuz değil. Siz de bu tanıma uyan bir notebook arıyorsanız bakmanız gereken kategori burası



Dell XPS 13 9360 : Benim için 13.3 veya 14″ en ideal notebook ekran boyutu. 12 ve altı taşınabilirlik adına harikayken ekran olarak çok küçük olup göz yoruyor. Bunun yanında 15 ve üstü ise taşınabilirlikte sıkıntı çıkartıyor. Dell bu serisiyle mükemmel bir işe imza atmış durumda. 13.3″ ekrana sahip bir notebooku alıp ekran kenarlarındaki tüm fazlalıkları kaldırarak cihazı 12″ bir notebook kasasına sığdırmış durumdalar. Böylece hem 12″ notebook taşınabilirliğine sahip oluyor hem de 13.3″ ekrandan fergat etmiyorsunuz. Tartışmaya gerek yok 2017 yılında satın alabileceğiniz en mantıklı notebook bu. 7. nesil Intel işlemci,mükemmel bir ekran, çok çok iyi bir klavye ve touchpade sahip. 8 saat gibi bir batarya süresi mevcut. Üstünde 2 adet eski tip USB yanında bir adet Thurderbolt – yeni tip USB-C port ile gelen cihaz görüp görebileceğiniz en şık notebooklardan bir tanesi. Bu arada bu cihazın geçen seneki modeli 9560. Kasa olarak birebir aynı olsa da teknik özellikleri farklı. Özellikle o modelde wireless sıkıntıları varken bu senenin modelinde o sorunu da çözdüler. O nedenle alacaksanız mutlaka yeni modelden satın alın. Cihazla ilgili sıkıntı olabilecek 2 durum var. Bunlardan ilki ekran kenarlarında hiçbir boşluk bulunmadığı için webcam ekranın altına konuşlanmış durumda. Bu da sürekli video konferans yapıyorsanız karşınızdakilerin sizi saçma sapan bir açıdan görmenize neden oluyor. Resmen karşınızdaki burun deliklerinizi görüyor 🙂 Benim için çok sıkıntı değil ama alacaksanız bunu göz önünde bulundurun. Bir diğer sıkıntı da Türkiye’de bu ürünü direk bir mağazadan satın alamıyor olmanız. Dell’in yetkili satıcılarıyla irtibate geçerek o kanaldan temin etmeniz gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurun. Ürünle ilgili teknik detaylara http://www.dell.com/tr/p/xps-13-9360-laptop/pd?ref=PD_OC adresinden ulaşabilirsiniz.

İş için ama çok pahalı olmayacak. Olayım fiyat/performans: Yukarıda saydığın herşey benim için de geçerli ama hocam ben bir notebooka o kadar para veremem. Aynı işi görecek daha uygun bir model önersen?



Acer Swift 3 SF314-51-766R : Bakın Swift 5 veya Swift 7 değil. Acer alacaksanız alacağınız model bu olsun. Şu anda piyasadaki en iyi fiyat/performans ultrabooku. 14″ ekranı var. 7. nesil Intel i7 işlemci, 8gb ram, 256 gb SSD ve paylaşımlı grafik kartı var. Full metal kasa. Bariz şekilde Macbook Air’i andırıyor. En sevdiğim özelliklerinden biri üstünde Windows Hello destekli parmak izi okuyucusu bulunması. Bunun yanında tam boy hdmi ve şarj da edebileceğiniz yeni nesil Usb Type-C ile geliyor. Tek sevmediğim yanı klavyesi. Daha doğrusu klavye plastiği. Kalitesiz. Onun dışında bu fiyat aralığında mükemmel seçim. Ürünle ilgili teknik detaylara https://www.acer.com/ac/tr/TR/content/series/swift3 adresinden ulaşabilirsiniz.

Home Office için ideal: İyi bir notebook sahibi olmak istiyorsunuz ve bunun yanında aşırı yüksek meblalar ödemek de istemiyorsunuz. Alacağınız notebooku sürekli yanınızda taşımıyorsunuz. Çok ağır olmasın ama çok hafif olmasını da beklemiyorsunuz. Bir nevi masaüstü niyetine kullanabileceğiniz kaliteli bir notebook arıyorsunuz.



Lenovo Ideapad 700: Tam bir home-office notebooku. 15.6″ kaliteli bir ekrana sahip. Güzel bir klavyesi var. Intel i7, 16gb ram, hem 256 SSD harddiske sahip hem de tüm dosyalarınızı kaydedebileceğiniz 1TB normal harddisk ile geliyor. Orta seviye tüm oyunları rahat rahat oynatabilecek ve tüm grafik işleme işlerinde sizi üzmeyecek Nvidia Geforce GTX950 ekran kartına sahip. Bunun yanında üstünde JBL marka hoparlörler mevcut ki film izlerken değerini anlayacaksınız. Boyutlarına göre nispeten hafif sayılabilecek bir ağırlığı var “2.3 kilo”. Ürünle ilgili teknik detaylara http://shop.lenovo.com/tr/tr/laptops/ideapad/700-series/700-15-inch/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Oyun oynuyorum ben yeaaaa: Lafı dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Oyun oyun oyun. Ben iyi bir oyun notebooku arıyorum.

MSI GL72 6QF-641XTR: Notebook dünyasının yeni kralı bu kategori. Özellikle geçen sene hemen hemen her firma bu kategoride ya yeni bir marka duyurdu ya da kendi markası altında yeni bir ürün çıkardı. Ama hemen hemen hepsi çok pahalı. Özellikle Türkiye’de. Msi ise yıllardır bu tarz notebooklar üretiyor ve kelimenin tam anlamıyla taş gibi cihazlar. Bu model şu anda alabileceğiniz en iyi oyun notebooklarından biri ve bunun yanında nispeten uygun fiyatlı bir seçenek. Teknik detaylara fazla girmeyeceğim sitesinden bakarsınız ama oyun notebooku arıyorsanız gözü kapalı bu cihazı sipariş edebilirsiniz. Pişman olmayacaksınız. Ürünle ilgili teknik detaylara https://www.msi.com/Notebook/GL72-6QF.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Okuyom ben yeaaa: Abi ben öğrenciyim, bana okulu çıkartacak bir notebook söyle. Beni 4 sene idare etsin ama çok pahalı olmasın mezun olunca daha iyisini de alırım.

Dell Inspiron 3558: 1800 Lira civarı fiyatıyla bütçe yormaz. 2gb ekran kartı var ufaktan oyun da oynatır. Güzel bir klavye, ortalama bir ekrana sahip. Aşırı ağır değil. Ram, harddisk ve batarya değiştirilebiliyor. Yarın öbürgün harddisk yerine bir ssd takar 2 sene sonra bataryası teklemeye başlarsa yenisini alırsınız, böyle böyle sizi 4 sene götürür. Tam öğrenci işi bu. Ürünle ilgili teknik detaylara http://www.dell.com/support/home/tr/tr/trbsdt1/product-support/product/inspiron-15-3558-laptop/diagnose adresinden ulaşabilirsiniz.

Annem babam Facebooka girsin: Evde ucuzundan bir notebook bulunsun, Internete girelim yeter.

Lenovo Ideapad 110: Tam bu işin notebooku. Koy eve annen baban Facebook’a girsin ufaktan akrabların resimlerine baksın. Haber okusun, okey oynasın. Temel işleri yapabileceğiniz cidden ucuz bir notebook arıyorsanız bu çok kaliteli bir seçenek. Bunun yanında ilköğretim öğrencileri için de ideal bir cihaz olabilir. Temel Word, excel işleri, internette gezinme, film izleme vb. tüm temel işlerinizi yaparsınız. Biraz yavaş olur ama bu fiyat seviyesinde idare edeceksiniz artık.