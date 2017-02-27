LG G6 ile bu sefer işlev yerine boyuna odaklanıyor

Tam bir şerefsiz gibi seksist başlık attım ama durum böyle. Nedenini açıklayalım. LG’nin akıllı telefonda amiral gemisi platformu G serisi. G2 ile iyi bir çıkış yakalayan LG G3 ile de beğeni kazanmış fakat G4 ile geri düşmüştü. G5 ile oyunu biraz farklı oynamak isteyen LG bu seride cihaza modüler bir yapı kazandırmış ve çeşitli eklentilerle cihazın işlevini değiştirebildiğiniz “işte ek kamera, fazladan batarya vb.” bir yapıya geçmişti. Fakat G5 piyasadan yeterli talebi görmedi. LG bu sefer tekrar bu egzantirik zamazingolara bulaşmadan düz bir telefon yapmaya karar verdi. İşte dün tanıtılan LG G6 piyasada görebileceğin tüm yüksek model telefonlarda ne varsa hepsini bünyesinde barındırıyor. Snapdragon 821 işlemci, 4gb Ram, Android 7.0, 3200mAh batarya, parmak izi okuyucu, su ve toz koruması, 13mbpx çift kamera ve usb type-c adaptör girişi ile gelen cihazın en büyük farklılığı 5.7″ boyutundaki ekranın şekli. Şu anda piyasada bulabileceğimiz hemen hemen tüm telefon ekranları 16’ya 9 en boy oranı ile gelirken Lg G6’da 18’e 9 en boy oranına sahip bir ekranla geliyor. Yani telefon rakiplerinden daha uzunlamasına bir ekrana sahip. Bunun ne avantajı var derseniz ekrana iki ayrı uygulama açtığınızda ikisine de yeterli alan kalarak rahat bir kullanım sağlıyor. Artı kişisl görüşüm daha şık olduğu yönünde. Özellikle Lg bu ekranı neredeyse hiç kenar boşluğu kalmayacak bir kasa içine koyarak çok şık bir telefon yaratmış durumda. G5’den daha iyi bir iş çıkardıkları kesin. Cihaz elimize geçince daha detaylı incelemesini yazarız fakat ilk izlenim olarak diyebilirim ki Lg bu sefer başarılı olacak gibi duruyor.

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