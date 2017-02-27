Nokia 3310 efsanesi ve 3 saçma sapan Android telefon ile geri dönüyor

Her sene bu mevsimde Barcelona’da düzenlenen Mobile World Congress bu sene de geçtiğimiz Pazar günü başladı. LG’den Sony’e tüm kalburüstü firmalar yeni telefonlarını görücüye çıkarmaya başladılar. Lakin bu senenin yıldızı kesinlikle 3310. Daha önce yine blogda yazdığım üzere eski Nokia çalışanları tarafından kurulan ve Nokia’nın isim hakkını satın alıp telefon üretmeye hazırlanan HDM global firması ilk olarak Çin pazarına yönelik Nokia 6 isimli bir model çıkarmıştı. Şimdi bu modelin yanına Nokia 5 ve 3 olarak iki model daha çıkartıp ikinci çeyrekte tüm dünyada satmaya başlayacaklar. Niye 4 yok derseniz malum Çin’de 4 uğursuz sayılıyor. O nedenle 3,5,6. Bu 3 cihaz da üzerinde fazla söz söylenecek cihazlar değil. Orta seviye şık sayılabilecek ucuz Android telefonlar. Çıktığında inceler yine yazarız fakat bu sene Nokia’nın esas yıldızı 3310. Efsane cihazı yeniden yorumlayarak renkli ekran ve Yılan oyununun yeni bir versiyonunu koyup 50€’dan satışa çıkardılar. 2.4 inç QVGA ekran, 2 MP arka kamera ve microSD kart desteğiyle gelen yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. Radyo var. Sd karta mp3 takıp dinleme imkanı var. Dandik bir kamera, 30 gün standby süresi. Kısacası eski kütüğün modern versiyonu. Alınır mı? Yılan oynamak için bile alınır. Dursun bir kenarda yedek telefon olarak kullanılır.

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