Nokia 3310 geri dönüyor

Liseliler bilmez bizim ergenliğimizde telefon dediğin zaman akla Nokia 3310 gelirdi. Tuğla gibi sağlam bir alet, nispeten uygun fiyatlı. İşte bu cihazın modern versiyonu önümüzdeki ay Barcelona’da gerçekleştirilecek Mobile World Congress’de tekrar gün yüzüne çıkacak. Daha önce haberini yapmıştım. Eski Nokia çalışanları tarafından kurulun HMD Global diye bir firma var. Nokia isim hakkını aldılar ve geçtiğimiz aylarda sadece Çin’de satılan Nokia 6 diye bir cihaz çıkardılar. Önümüzdeki dönem piyasaya bir çok Nokia marka cihaz çıkartacağını duyuran firma bunun yanında nostalji sevenlere 3310’un modern versiyonu ile süpriz yapmaya hazırlanıyor. Haber Evan Blass’dan sızdı yani %99 doğru. 59€’dan satılması beklenen cihazın, bu fiyat seviyesi nedeniyle giriş seviye bir cihaz olması bekleniyor. Büyük ihtimal 3310 kasasında renkli ekran ve bir kaç zımbırtı ekleyip nostalji yapacaklar. Alınır mı? Bir saniye durursam öpsünler. Nostalji hajum severim böyle şeyleri.

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