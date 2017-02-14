Otonom arabalardan ürküyorsanız sizi otonom taxikopterle tanıştıralım

Kendi kendine giden arabalar hayal gibi birşey değil mi? Aslında bu hayal gibi gelen teknoloji şu anda hazır. Hukuki ve insan davranışlarına yönelik pürüzler de giderildikten sonra yollarda daha sık görmeye başlayacağız fakat alışabilecek miyiz işte burası muamma. Daha bu bile bilim kurgu gibi gelirken şimdi de kendi kendine giden helikopterlerden bahsetmeye başladık. Hem de prototip değil. 2017 yaz aylarından itibaren Dubai’de işletmeye konulacak.

İlk olarak CES 2016’da görücüye çıkan Çinli EHang firmasının ürünü 184’ün (1 yolcu, 8 pervane, 4 kol gibi salakça bir açılımı var) Dubai Yol ve Taşımacılık birimi başkanı Mattar al-Tayer tarafından bu sene içerisinde Dubai’de hizmete alınacağı açıklandı. Saatte 100km hıza çıkabilen ve 30 dk kadar havada kalabilen 184’ün ısrarla bir prototip olmadığından ve hizmete alınacağından bahsediliyor. Aşağıya kısa bir tanıtım videosu bırakıyorum. Bizi çok kısa süre içerisinde karşılayacak geleceğe ufak bir bakış atalım. Bilim kurgu gibi değil mi?