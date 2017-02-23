Sony dünyanın en hızlı SD kartlarını duyurdu. Saniyede 299 megabyte veri kaydedebiliyor

Eğer normal bir akıllı telefona ya da kameraya foto kaydediyorsanız mevcut SD kartlar saniyede 80 megabyte veri kaydetme hızıyla bunun üstesinden gelebiliyorlar. Fakat 4k video kaydı gibi ya da profesyonel fotoğrafçılık alanlarıyla ilgileniyor ve yüzlerce hatta binlerce fotoğrafla uğraşıyorsanız SD kartınız hızı çalışma hızınıza direk etki ediyor. Sonu bu sorunu çözmek adına piyasadaki en hızlı “300 megabyte okuma ve 299 megabyte yazma hızına sahip ki teorik sınır 312 megabyte” SD kartları görücüye çıkardı. SF-G serisi kartlar 32, 64 ve 128 gigabyte olarak 3 model çıkacak. UHS-II destekli kartlar su ve ısı koruması yanında sarsıntı ve x-ray’den etkilenmeme özellikleri barındırıyor. Fiyatı henüz açıklanmadı fakat pahalı olacağını tahmin etmek zor değil.

Kaynak: Engadget