SSD, Ram ve LCD kıtlığı nedeniyle bilgisayar fiyatları yükselmeye devam edecek

Klasik arz talep fiyat ilişkisi. Arz düşer ve talep aynı kalırsa fiyat artar. Bilgisayar fiyatları, ssd, ram ve lcd ekran gibi bir takım bileşenlerin azlığından dolayı artıyor ve durumun önümüzdeki dönemde de değişmesi beklenmiyor. Hepsinin ayrı nedeni var. Kimi parçalarda doğal afetler dolayısıyla yapıldıkları bileşenlerin hammade arzının azalmış olmasından dolayı fiyat artışı olurken diğer bazı parçalarda başka sektörlerden de yoğun talep görmesi nedeniyle bilgisayar endüstrisine yeterince arz sağlanamamasından dolayı fiyat artışına gidiliyor.

Ülkemiz açısından bakarsak zaten bu cihazlar dolar ile ithal ediliyor ve son dönemdeki dolar yükselişinden dolayı %15’lere varan bir fiyat artışı olmuştu. Bu parça kıtlığından dolayı da önümüzdeki dönem bir %10 daha eklemeyi göze almak gerekecek. Uzun lafın kısası önümüzdeki dönem dolar sanırım artmaya devam edecek, üstüne bilgisayar fiyatları da artacak. O nedenle eğer bir bilgisayar ihtiyacınız var ise bunu şu sıralar temin etmek en mantıklısı gibi duruyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Zaten benden yatırım tavsiyesi alacak kadar manyak olmadığınızı tahmin ediyorum.