WhatsApp’a Snap özelliği geldi

Facebook gençler arasındaki popüleritesini SnapChat uygulamasına kaptırdığından beri SnapChat’te ne kadar özellik varsa alıp kendi uygulamalarına kopyalıyor. Geçtiğimiz aylarda SnapChat’in en bilindik özelliğini Instagram’a hikayeler adında getiren Facebook şimdi aynı özelliği Status “Durum” adı altında WhatsApp’a da getirdi. WhatsApp’da sohbetler ve aramalar arasında yeni bir tab olarak ortaya çıkan Status kısmından 24 saat boyunca görülebilecek ve sonrasında otomatik olarak silinecek resim ve video göndermeniz artık mümkün. Status’unuzu görebilecek kişileri ise güvenlik bölümünden kısıtlayabilirsiniz. Bu video ve resimler üzerinde oynmaya yaparak yazı yazabilir ya da sticker yapıştırabilirsiniz. Snap işte.

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