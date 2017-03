Plantronics Voyager Focus UC incelemesi

Bunu daha önce de yazmıştım. Ecnebilerin “First World Problems” diye bir tanımı var. Türkçeye derdine sıçayım diye çevirebiliriz. Eften püften incir çekirdeğini doldurmayacak sorunları tanımlarken kullanılıyor. İşte bugün incelemesini yapacağım Plantronics Voyager Focus UC kulaklıklar tam da böyle bir soruna çözüm olmak için üretilmiş ürünlerden bir tanesi. Sorunumuz açık ofisler ya da gürültü seviyesinin yüksek olduğu yerler, örneğin uçak yolculukları ya da tren yolculukları. Bu soruna geri döneceğim ama öncesinde hızlıca ürünü inceleyelim.

Yine önceden yazdığım üzere kendisine 1000 €’luk yüksek kalite kulaklık ve ses ekipmanları alan manyaklardan değilim. Ne öyle bir meraaaam var ne de o kulaklıkla normal bir kulaklık arasındaki farkı anlayabilecek bir kulağa sahibim. Fakat az buçuk da olsa iyi bir kulaklık ile kötü bir kulaklığın farkını anlarım. İşte bugün incelediğim Focus UC bu iyi denilebilecek kulaklıklar arasındaki ürünlerden bir tanesi. Fakat buna da geçmeden önce kısacası bu kulaklık piyasasından ve temel kategorilerden bahsetmek istiyorum. Bundan bahsetmeden geçmek olmaz çünkü piyasa 2016 yılında çok büyüdü. Şöyle bir örnek verirsem sanırım durum kafanızda netleşir. Berlin’de yan yana her ikisi de dörder katlı bir MediaMarkt ve Satürn mağazaları var. Bu iki mağazanın da bir katının yarıdan fazla kısmları kulaklıklara ayrılmış durumda. Elliye yakın marka var. İki yüzden fazla çeşit ürün sergileniyor. Tam bir çılgınlık. Her markanın hemen hemen her kategoride ürünleri var. Peki kabaca nedir bu kategoriler? Öncelikle kablolu ve kablosuz olmak üzere kulaklıklar ikiye ayrılıyorlar. Kablonun avantajı ses kayıplarını minimize ederek daha iyi bir ses altyapısı sunmasıyken “çünkü kablosuzların tamamına yakını Bluetooth teknolojisini kullanıyor ve bu da ses kalitesinde düşüşe neden oluyor” kablosuz kulaklıkların en büyük avantajı malum kablosuz olması. Kablo derdiyle uğraşmadan bağlı bulunduğu cihazı belirli bir mesafede bırakıp işinizi görebiliyorsunuz. Bundan sonraki temel ayrım ise sırf dinlemek için olan kulaklıklarla bunun yanında üzerinde mikrofon da olup aynı zamanda telefon görüşmelerini de yapabilmenizi sağlayanlar. Son zamanlarda çıkan hemen hemen tüm kulaklıklar bu ikinci sınıfa giriyor. Bazılarında çok temel de olsa mikrofon da var. Bunun dışında ise kafanın üstünden geçen klasik modellerden, kulak içine giren, kulağında arkasından dolanan, enseden birleşen vs. olmak üzere kullanım şekline göre ayrımlar başlıyor. İşte hangisinde daha rahat ediyorsanız. Bazılarında su geçirmezlik özelliği ve çok hafif olması bulunmasıyla spor yaparken uygun olurken bazılarında ise stüdyo kalitesinde sese sahip olarak ağırlığa hiç önem verilmiyor. Bunun dışında spesifik kullanımlara özel de ürünler var. Mesela bazı ürünler sırf televizyon izlerken kullanılmak için dizayn edilmiş durumda. Oyun oynarken kullanmak için olanlar da var. Kısacası her duruma özel bir kulaklık bulmak mümkün. Son olarak yeni bir kategori daha çıktı. Buna Active Noise Cancellation yani aktif gürültü engelleme teknolojisi deniliyor. Bu tarz kulaklıkların üzerinde birden fazla mikrofon var. Bu özellik açıkken bu mikrofonlar sürekli dış ortamı dinliyorlar ve o ortamda duydukları ses frekansının tam tersini sizin kulağınıza göndererek o dış ortamdaki sesi duymamanızı sağlıyorlar. İşte yazının başında bahsettiğim first world problem bu. Artık kalabalık ofislerde ve sesli ortamlarda çalışıyor ama bir çoğumuz yaptığımız işlerde tam konsantrasyona ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu tarz kulaklıklar takarak bu dış dünyadaki sesi engelleyip yaptığımız işe konsantre olmamız sağlanıyor. Bunun yanında uçak yolculukları gibi sesin ciddi şekilde rahatsız ettiği durumlarda da büyük fayda sağlıyor. Eğer bu sizin için bir kulaklıkta en önemli özellik ise Bose QuiteConfort 35 piyasada bu işi en iyi yapan modellerden bir tanesi. Bu yazıyı pas geçerek ona yönelin. Peki ben neden ona yönelmeden Focus UC ile devam ediyorum? Bu sorunun cevabını vermek için incelemeye geçelim.

Plantronics Voyager Focus UC az önce dilim döndüğünce anlattığım kategorizasyon içerisinde kablosuz ofis kulaklıkları kategorisine dahil. Kutu içerisinde kulaklık yanında bilgisayara bağlayabileceğiniz dongle, şarj kablosuyla uğraşmamak için kolayca üzerine koyduğunuzda cihazı şarj eden stant, koruma kılıf ve micro usb kablosuyla gelen cihazın ilk göze çarpan mevzusu hafifliği. Cihaz 150 gr altında ve bunun yanında kulak süngerleri de oldukça konforlu. Hatta bugüne kadar kullandığım bu tarz kulaklıklar içerisinde en rahatlarından bir tanesi diyebilirim. Bunun dışında cihaz her iki taraftan da kullanıma izin veriyor. Ne taraftan takarsanız takın sağ sol kısımları kendisi ayarlıyor. Bunu üstündeki sensörler sayesinde gerçekleştiriyor. Bu sensörlerin bir diğer faydası da cihazı kafanızdan çıkardığınız zaman otomatik olarak kullandığınız müzik çaları pause etmesi. Bu gerçekten çok hoş bir özellik. Cihazın diğer özelliklerine geçersek üstünde bir adet boom mikrofon barındırması önemli noktalardan biri olarak göze çarpıyor. Benim de bu modeli tercih etmemdeki neden bu oldu. Ben kulaklığı sadece müzik dinlemek için kullanmıyorum. Çalıştığım ekip üyelerinin tamamı başka ülkelerde olduğundan hemen hemen tüm toplantılarım Skype üzerinden. Günde ortalama 3 adet toplantıya giriyorum. Bu nedenle kaliteli bir mikrofona sahip kulaklık benim için en az ses kalitesi kadar önemli. Focus UC zaten bunun için tasarlanmış bir kulaklık. Yanında gelen dongle ile bilgisayara bağlayıp 20 metrelik bir alanda kablosuz şekilde kullanım sunuyor ve bu tarz görüşmelerde kelimenin tam anlamıyla kristal berraklığında bir ses iletişimi sunuyor. Ama bu sizi yanıltmasın. Cihaz müzik dinlerken de fazlasıyla doyurucu bir deneyim sağlıyor. Aynı anda 2 cihaza birden bağlayabildiğiniz Focus UC “örneğin bir telefon ve bir bilgisayar” üstünde hemen hemen gerekli tüm butonları barındırıyor. Tek tuşla çağrı cevaplamanızı sağlaması yanında, bir sonraki ve önceki şarkıya geçmenizi ya da pause etmenizi sağlayan tuşlara da sahip. Ayrıca ses açma kapama için de sol kulaklık üzerinde bulunan teker benzeri bir yapı kullanıyor ki bugüne kadar gördüğüm en başarılı ses açma kapama uygulaması. Cihaz üzerindeki bir diğer tuş işe Active Noise Cancellation özelliğini aktif etmenizi sağlıyor. Biraz bu özellik üzerinde durmak istiyorum. Focus UC piyasada bulabileceğiniz en iyi ANC cihazı değil. Yazının başında bahsettiğim Bose bu işin zirvesi. Bose ile tamamen ses yalıtımı sağlayabiliyorken Focus UC ile örneğin konuşmaları tamamen kesemiyorsunuz. Ben bunu ilk başta yadırgamıştım ama kullandıkça ofis ortamı için en uygun seçeneğin bu olduğu konusunda Focus UC tasarımcılarına katılıyorum. Peki Focus UC ne tarz sesleri kesiyor? Tüm dip sesler kesiliyor diye özetleyebilirim. Yanınızda konuşan birini duyabiliyorsunuz fakat diyelim ki odada çalışan bir klima var ya da tren yolculuğu yapıyorsunuz. İşte bu tarz rahatsız edici sesleri tamamen kaldırıyor. Kulaklığı kullandıkça da aslında rahatsız eden şeyin bu tarz sesler olduğunu daha net anlayabiliyorsunuz.

Uzun uzun ettiğimiz kelamları toparlarsak, 230 €’luk fiyatıyla hiç ucuz olmayan bir cihaz Focus UC. Ayrıca piyasadaki en iyi kulaklık da değil. Yukarıda saydığım her kategorinin çeşitli birincileri var. Focus UC ise birkaç kategorinin bir arada geldiği özel ürünlerden. Her iş için ayrı kulaklık taşıyamayacak birisiyseniz ofis kullanımı, müzik dinleme ve active noise cancellation gerektiren durumların hepsinde çok çok iyi sonuç alabileceğiniz bir ürün. Kısacası eğer bol bol görüşme yapıyorsanız bu cihaza fakat esas önceliğiniz müzik ve anc ise Bose Quitecomfort 35’e yönelmeniz mantıklı olacaktır. Sağlıcakla kalın.