Aytimenicir.com yeni kadrosuyla test yayınına başlıyor

Merhaba arkadaşlar, bir süredir farkında olduğunuz üzere sitede ve sosyal medya hesaplarında bazı değişiklikler oluyor. Aytimenicir bundan 2 sene önce kafamdakileri derli toplu bir yere koyma amacıyla açtığım kişisel bir blogdu. 2 sene içerisinde hem kişisel “örneğin gezi yazıları” hem de bilişim alanında kafamda ne varsa içine attığım güzel bir uğraş oldu. Fakat bu durum bugünden itibaren değişiyor. Aytimenicir artık kişisel bir blog değil. Aynen benim gibi bu işi seven profesyonellerden oluşan bir kadro ile bu işi seven diğer insanlara bilgi veren bir portal oluşturmak adına yola çıktık. Aytimenicir’ın bilişim sektörü çalışanları ve bunun yanında bu işlere merak duyan insanların, başta bulut bilişim ve nesnelerin interneti olmak üzere sektörün tamamıyla ilgili güncel haberlere, yeni teknolojiler ve trendler hakkında derinlemesine bilgi alabilecekleri makalelere ve içerisinde silikon barındıran her türlü elektronik cihaz hakkında inceleme-araştırma dosyalarına ulaşabildikleri ve tartışma gruplarında bilgi alış-verişi sağlayabildikleri bir portal olmasını istiyoruz. İşte bu hedefe ulaşmak adına bugün ilk gün. Test yayını olarak başlıyoruz. Bir süre içerik ve şablonlar konusunda çalıştıktan sonra test yayını sürecini sonlandıracak ve normal akışa geçeceğiz. İlginize şimdiden teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.

