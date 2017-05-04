Dünyanın en küçük 4G akıllı telefonu Jelly

1990’larda başlayan cep telefonu macerası sürekli daha küçük ve daha kompakt tasarımlarla devam etti. Taki 2000’lerin ortasında iPhonelarla tanışıp akıllı telefon denilen katefori ortaya çıkana kadar. O günden bugüne de cep telefonu ekranları sürekli büyüyor. 3″ ekranlarla başladığımız macera şu anda 6.2″ boyutunda telefonlara kadar geldi. 5″ altı telefon artık küçük sayılıyor. Fakat bazen bize sadece işimizi görecek hafif ve kompakt bir cihaz lazım oluyor. İşte Jelly bu ürün olmayı hedefleyen bir Kickstarter projesi. 2.5″ ekrana sahip dünyanın en küçük akıllı telefonunu üretmek için açılan proje 300bin dolarlık hedefinin şimdiden yarıdan fazlasını tamamlamış durumda. Jelly ve Jelly Pro olarak satışa çıkarılacak ürünler 110$ ve 125$ fiyat etiketine sahip olacaklar fakat şu anda Kickstarter projesine destek olmak için Earlybird indirimlerinden yararlanmayı düşünürseniz Jelly için 59$ Jelly Pro içinse 75$ ödemeniz yeterli. Sd Kart ve Çift sim kart destekli cihazlar 950 mah bataryaya sahip olacak. Düşük özelliklere sahip olsalar da 4g desteği sayesinde yedek telefon olarak kullanmak ya da spor yaparken hafif bir müzik çalar olarak ideal ürünler. Henüz tethering desteği hakkında bir bilgimiz yok ama eğer bu özellik de destekleniyorsa, özellikle tüm işini tablette halledip sadece telefon görüşmeleri için telefon kullanan insanlar için de iyi bir seçenek olduğu kesin. Ürün hakkında detayları öğrenmek ve Kickstarter projesine destek vermek için Kickstarter sayfasına gözatabilirsiniz.

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