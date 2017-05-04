Gmail hesapları sahte bir Google Docs uygulamasıyla kimlik avı saldırısına uğradı

Siber saldırılarla ilgili hemen hemen her gün yeni bir haber alıyoruz ve çoğu zaman saldırlar Rus kaynaklı hackerlar tarafından gerçekleştiriliyor. Rus hackerların bu seferki hedefi Gmail kullanıcıları oldu. Salı günü Gmail hesaplarına erişme izni veren kukla bir uygulama kullanılarak sanki Google Docs üzerinden bir dosya paylaşılmış gibi mail atılarak Google’ın gerçek giriş hizmeti aracılığıyla Gmail’e erişmesini istedi.

Google’ın bunları durdurmasından önce yaklaşık üç saat dolaşan kimlik avı e-postaları, alıcıyı bir Google Dokümanı olduğu görülecek şekilde açmaya davet etti. Mailde “Dokümanlarda Aç” ifadesinin bulunduğu mavi bir buton bulunuyordu ve kullanıcılar gerçekten birileri tarafından onlarla dosya paylaşıldı sanarak linke tıkladılar ve sonrasında korsan uygulamaya hesapları üzerinde yetki verdiler. Bu ve benzer saldırılara artık sık sık rastlıyoruz. Saldırı sıklığı artmış olsa da alınabilecek bir kaç önlemle bu tarz saldırılardan zarar görmemek ve hedef olmamak mümkün. Bu önlemler ve daha fazlasını anlattığımız “Bilgisayar ve İnternet güvenliği için temel önlemler” yazı dizimizi okumunazı tavsiye ederiz.

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