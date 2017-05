10 bine yakın Spotify hesabının kullanıcı adı ve şifre bilgileri yayınlandı

Gün geçmiyor ki yeni bir sızıntı haberi vermeyelim. Bu seferki kurban ünlü müzik servisi Spotify. Dün gece The Leak Boat adlı hacker grubu 10 bine yakın Spotify hesabının kullanıcı adı şifrelerini Pastebin üzerinden yayınladı. Tamamına https://ghostbin.com/paste/nmdgz adresinden erişebileceğiniz hesap listesinde ilk göze çarpan şey basit şifreler oluyor. Bazı diğer hacker grupları ve güvenlik uzmanlarına göre sızıntının kaynağı Spotify değil. The Leak Boat muhtemelen başka bir sızıntı kaynağından topladığı hesap bilgilerini Spotify ile deneme yanılma yöntemiyle eşleşip eşleşmediğini bularak bir liste hazırladı. Öncelikle listeden kullanıcı hesabınızı kontrol ederek eğer hesabınız var ise bir an önce şifrenizi değiştirmenizi ve ardından bu ve benzeri saldırılar sonucu mağdur olmamak adına İnternet ve Bilgisayar Güvenliği için Temel Önlemler yazı dizimize göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

