Amazon Fire tablet ailesini yeniledi

Ülkemizde satışta olmasa da Amazon online mağazalarının olduğu ülkelerde en çok satılan ucuz tabletlerden olan Fire tablet ailesine yeni donanım güncellemeleri geldi. Güncellemeyle çok ciddi veya yeni bir şey yok. Amazon Fire 7, daha ince ve daha hafif hale getirilmiş ve gelişmiş 7 inç IPS ekran eklenmiş. Pil ömrü ve çip performansı artırılarak bunun yanında ses asistanı Alexa eklenmiş durumda. Amazon Fire HD 8’de ise kasada bir değişiklik yok fakat hızlı, daha az enerji tüketen chip eklenemiş ancak diğer her şeyi aynı kalmış durumda. Fakat Amazon cihazda buna rağmen 10$ indirime gitmiş. Şirket ayrıca, Fire7 Kids ve Fire HD 8 Kids serilerine de aynı güncellemeleri eklemiş. Bu arada Fire Kids serisi çocukların kullanımına yönelik kırılması ve hasar görmesi daha zor dış kaplamayla geliyor. Tüm cihazlar 7 Haziran’dan itibaren Amazon’dan satın alınabilecek ve tek seferde üçten fazla alışveriş yaparsanız toplam fiyatından yüzde 20’lik bir indirim sahibi olacaksınız. Ucuz tablet arıyorsanız yurtdışından gelecek tanıdıkları darlamak için güzel bir neden. Bana bulaşmayın ama valizde yer yok.

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