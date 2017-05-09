Amazon’un dokunmatik ekranlı ilk Echo cihazı Echo show satışa çıktı

Hemen hemen tüm büyük teknoloji firmaları sesli komutla çalışan akıllı asistan işine bir şekilde daldılar. Öncelikle Apple Siri kapımızı çaldı, ardından Microsoft Cortana ile geldi ve Google’ın bunlara cevabı Voice Assistant oldu. Tüm firmaların bu alana yatırım yapması aslında tesadüf değil. Tüm bu uygulamaların temelinde yapay zeka ve makine öğretimi algoritmaları bulunuyor ve tüm teknoloji firmaları geleceği şekillendirme adına bu alanlarda sürekli araştırma geliştirme yapıyorlar. İşte bu ürünler yapay zeka alanında firmalar için bir nevi deneme tahtası ve veri toplama altyapısı.

Dünyanın en büyük parakende online satış mağazası olan Amazon da bu yarıştan geri kalmamak adına sürekli yapay zeka alanına yatırım yapıyor ve aynen diğer büyük teknoloji firmaları gibi kendi akıllı asistan altyapısı olan Amazon Alexa’yı yaklaşık 2 sene önce duyurmuştu. Amazon diğer firmalardan farklı olarak Alexa’yı herhangi bir yazılım ürününe entegre etmek yerine pazara Alexa altyapısını kullanan Echo adlı cihazlar sürmüştü. Şu ana kadar Echo ve Echo Dot adlı 2 ürünle pazarda pay kapmaya çalışan Amazon bugün seriye Echo Show adında yeni bir ürün daha ekledi. Diğer iki Echo cihazından temel farkı 7″ büyüklüğünde bir ekran da barındırması. Standart Echo cihazlarla bugüne kadar sadece sesli komut vererek karşılığında cevabı yine sesli olarak alabilen kullanıcılar artık görüntülü cevaplara da sahip olabilecekler. Örneğin “Alexa nasıl portakallı ördek yapabilirim?” dendiğinde Alexa Echo Show ilgili nasıl yapılır videosunu Youtube’dan bularak otomatik oynatmaya başlayacak. Ya da “Alexa Spotify’dan Rock playlistimi çal” dendiğinde playlist dönmeye başlarken ekranda da şarkı sözleri görünecek. Ayrıca Echo Show, Echo cihaz sahipleri arasında görüntülü görüşme yapılmasına da izin verecek. Peki zaten cep telefonuyla yapabildiğimiz hemen hemen her işlem için ekstradan 360$ ödeme yapıp bu cihazı kim almak isteyecek? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bu soruya şimdiden ben cevabı verecek durumdaysanız bugünden itibaren Echo Show’un amazon.com üzerinden ön satışa çıktığını da ekleyelim.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...