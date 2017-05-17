AMD Ryzen serisi işlemcilerle rekabeti yeniden ateşliyor

IBM bilgisayarların tüm piyasayı ele geçirmeye başladığı 80’lerden bugüne bilgisayar işlemci piyasasını Intel kelimenin tam anlamıyla domine etti. Ama AMD’de de ilk günden beri Intel’in karşısında, aynı mimari üzerine üretim yapan ciddi bir rakip olarak bulundu. Hatta 90’ların sonu 2000’lerin başında Athlon serisiyle neredeyse kafa kafaya rekabet halindeydiler. O yıllarda bu işlerle uğraşanların hatırlayacağı üzere aynen bugün ki Xbox, PS4 ya da iPhone, Android kutuplaşmaları gibi Intelci ve Amdci diye gruplar olur forumlarda birbirlerine küfür ederlerdi 🙂 Derken Amd rekabette geri düştü ve konsol üreticilerine SOC çözümler üretmek gibi alanlarda daha etkin olmaya başladı. Grafik işlemci piyasasında da Radeon serisi ile Nvidia ile sıkı bir rekabet halindeler. Fakat AMD artık bu durumu değiştirmek istiyor ve üst seviye masaüstü işlemci pazarına tekrar dalarak Intel Core i serisinin karşısına ZEN adını verdiği Ryzen Threadripper serisi işlemcilerle dikilmeye hazırlanıyor. AMD geçtiğimiz günlerde “Financial Analyst” etkinliğinde uzun vadeli büyüme stratejisinin sonraki aşamasını ayrıntılarıyla anlattı. Ve bizler de bu etkinlikten sızan haberler sayesinde yeni işlemci ailesinden haberdar olduk. AMD son dönemde genellikle düşük ve orta seviye masaüstü işlemciler üretmiş üst segment ürünler çıkartmamıştı. AMD yenilik ve rekabeti premium PC pazarına tekrar geri getirmek için tasarlanan AMD Ryzen işlemcileri ile bu görünümü değiştirmek istiyor.

AMD’nin Ryzen Threadripper serisi üst segment masaüstü pc işlemcileri firmanın ZEN mimari altyapısı üstüne inşa edilmiş bir ürün. 16 core 32 thread’e kadar çıkabilen seride bellek ve I/O bant genişliği önceki serilere göre ciddi oranda artırılmış durumda. 2017 yaz aylarında piyasada olması beklenen Ryzen 7 ve Ryzen 5’in rakipleri muadil Intel işlemcilerden %30 daha hızlı olduklarını iddia ediyorlar. Aynı şekilde mobil platformalar “notebook vb.” için tasarlanan serinin mobil versiyonları Ryzen Mobile Apu’ların yine firmanın son grafik serisi “Vega” ile birlikte muadillerine göre %50’ye yakın performans artışı vadediyor. Mobil serilerin 2017’nin 3. çeyreğinde piyasada olması bekleniyor. Şimdiden heyecanla rekabetin tekrar kızışacağı günleri görmek için sabırsızlanıyoruz.



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