Apple makine öğrenimi uzmanı Lattice Data’yı 200 milyon $’a satın aldı

Yapay zeka, makine öğrenimi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik. Bu alanlar kesinlikle önümüzdeki 10 seneye damagasını vuracak alanlar. Tüm büyük teknoloji firmaları bu alanlara yüksek meblağlarda arge bütçesi ayırıyor ve her gün bu alanlarda yeni bir gelişme duyuyoruz. Apple da bu alanlara yatırım yapan büyük teknoloji firmalarının başında geliyor. Apple yine yıllardır adet olduğu üzere bankadaki 250 milyar dolara yakın nakit parasına rağmen hemen hemen hiçbir zaman büyük bir firma satın alması yapmıyor. Onun yerine ekibine değer katacak görece küçük firmaları satın alıp ekibi ve teknolojiyi kendi bünyesine dahil ediyor. Lattice Data satın alması da bu stratejinin son halkası. Makine öğrenimi alanında niş bir firma olan Lattice Data kendi sitelerinde aktardıklarına göre “Resim ve text gibi yapılandırılmamış karanlık veriyi yapılandırılmış ve anlamlandırılmış veriye çevirme” konusunda uzman bir firma. Bu ne manaya geliyor derseniz örneğin Apple Siri eğer siz “Siri Apple Music programını aç” derseniz Apple Music programını açabilirken Lattice Data’nın makine öğrenimi algoritmalarından yararlanıp “Siri müzik dinlemek istiyorum” gibi direk komut olmayan bir datadan da aynı sonucu alabilecek şekilde geliştirilebilir. Apple her zamanki gibi yine satın alma sonucu teknolojinin hangi alanda kullanılacağıyla ilgili bir bilgi vermediği için tabiki de bunlar tahmin. Fakat Lattice Data’nın teknolojisinin Siri ve benzeri servislerin geliştirilmesinde kullanılacağını tahmin etmek için de kahin olmaya gerek yok diye düşünüyorum.

Kaynak: Techcrunch

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