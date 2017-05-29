Asus ZenBook notebook ailesini yeniledi

Asus bugün Tayvan’da gerçekleşen Computex fuarında daha önce Hangi notebooku alsam? bahar yazımızda da önerdiğimiz Zenbook ürün ailesinin 3 yeni üyesini tanıttı. Asus ilk tanıttığı ürün 0lan ZenBook Flip S’nin “dünyanın en ince konvertibl dizüstü bilgisayarı” olduğunu iddia ediyor. Sadece 1.1kg ağırlığında ve sadece 10.9mm kalınlığındaki ZenBook Flip S’nin 13.3inç 4K dokunmatik ekranı 360 derece çevirebilirken – Intel Core i7-7500U işlemci, 16GB’a kadar RAM ve 1TB SSD – özellikleriyle iyi bir performans vadediyor. İsteğe bağlı Asus Kalem ile Windows 10 tabletleri için dijital mürekkep sistemi olan Windows Ink desteği de sağlayan 4K çözünürlüklü (3,840 piksel 2,160 piksel) dokunmatik ekranlı cihaz aynı zamanda Windows Hello aracılığıyla tek dokunuşla oturum açmak için küçük bir parmak izi algılayıcısına da sahip. Ayrıca ekran Corning’in Gorilla Glass’ı tarafından korunuyor.

Asus’un günün ikinci ürünü olarak oldukça beğeni kazanan ZenBook 3 dizüstü bilgisayarını “Deluxe” adını taşıyan yeni bir modelle yükseltti. Asus’a göre UX490, 12.9 milimetre kalınlığında piyasadaki en ince 14 inçlik dizüstü bilgisayar. 1.4 kg ağırlığındaki cihazı Flip S gibi –Intel Core i7-7500U işlemci, 16GB’a kadar RAM ve 1TB SSD – özellikleriyle iyi bir performans vadediyor . Asus ayrıca cihazın popüler darbelere dayanıklı Corning camın son sürümünü Gorilla Glass 5’i sunan ilk dizüstü bilgisayar olduğunu söyledi. Cihazın çift USB-C bağlantı noktaları Thunderbolt 3’ü destekliyor, bu nedenle çift 4K monitörler bağlanabilir ancak dizüstü bilgisayarın kendisi sadece Full HD (1,920 piksel x 1,080 piksel) çözünürlüklü bir ekranla geliyor. Oyun seviyesi grafik performansı için, dizüstü bilgisayar, Asus ROG XG Station 2 harici grafik bağlantı istasyonuna bağlanabilir ve bu kartlar, kartları NVidia GTX 1080 grafikleri destekliyor.

Asus’un tanıttığı son ürün olan ve Zenbook ürün ailesinin büyük abisi ZenBook Pro’nun son modeli UX550, Intel Core i7-7700HQ dört çekirdekli işlemci ve bir Nvidia GeForce GTX1050 Ti grafik kartı ile geliyor. 18.9 milimetre ve 1.8 kg altındaki ağırlığıyla önceki ZenBook Pro makinelerinden daha ince ve daha hafif ve ayrıca daha geniş bir 15.6 inçlik 4K ekrana sahip. Asus, cihazın içinde dört hoparlörlü bir ses sistemi için de yer bulmuş durumda, Asus’a göre pil ömrü 14 saat ve Windows Hello biyometrik giriş için bir parmak izi algılayıcısı ile geliyor. 3 cihazda herşeyden önce çok şık kasalarıyla dikkat çekiyor. İncelemek için sabırsızlanıyorum.



Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...