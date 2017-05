Az bilinen efsane bilgisayar, telefon uygulamaları ve servisler -1

Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Sizlere birazdan tanıtacağım pc ve cep telefonu uygulamaları benim sıklıkla kullandığım ve her gün elimin altında olan, hayatımı kolaylaştıran uygulamalar. Bugün sizlere bunların bir listesini vereceğim ve zaman içerisinde bu yazı serisine yeni yazılar ekleyeceğim. Liste Windows ve Android için olacak fakat hemen hemen tüm uygulamaların MacOs ve iOs sürümleri de mevcut. Bunların yanında hemen hemen her platformdan erişebileceğiniz bazı servisler de var. Yanlarına bunlardan da bir kaç tane sıkıştıracağım. Haydi o zaman öncelikle Windows için olanlarla başlayalım.

Pc Uygulamaları

OneNote

https://www.onenote.com/

OneNote’u az bilinen bir uygulama olmamasına rağmen listeye almamın iki nedeni var. Birincisi bu uygulama kesinlikle benim elim ayağım ve bence Microsoft’un bugüne kadar Excel’den sonra yaptığı en iyi şey. İkinci nedeni de hemen hemen hepimizin bilgisayarında ofisle birlikte yüklü gelmesine rağmen çoğu insan ne olduğunu bilmiyor ve bu güzellikten mahrum kalıyor. O nedenle listeye aldım. Peki nedir OneNote? OneNote arkadaşlar kabaca bir defret. İçerisinde el yazısından normal text yazıya, resimden, videoya, ses kaydından, yapılacaklar listesine aklınıza gelebilecek hemen hemen her türde kaydı tutabileceğiniz bir not defteri uygulaması. Windows, Mac, iOs, Android ve Web sürümleri bulunan uygulama tamamen ücretsiz. Bir kere kullanmaya başladığınız zaman bir daha bırakamıyorsunuz. Örneğin benim tüm toplantı notlarım, eğitim notlarım, uzun dönem yapılacaklar listem, haftalık planlamam v.s. burada. Kısacası bir ajandaya kaydetmem gereken herşeyi dijital ortamda onenote’a kaydediyorum. Ayrıca iş yerimde ekip arkadaşlarımla da ortak kullanıyoruz. Dünyanın iki farklı ucunda bulunan ofislerde çalışan insanlar olarak, ortak notlarımızı OneNote üzerinde tutuyor, Skype for Business üzerinden telefon görüşmesi yaparken OneNote’u beyaz yazı tahtası olarak kullanıyoruz. Not defteri bulutta tutulduğu için benim yaptığım değişiklik anında Amerika’da görülürken onların yaptığı değişiklik de anında benim ekranımda beliriyor. Bir kere kullanmaya başladıktan sonra bırakamıyorsunuz. Tek kelimeyle müthiş.

Notepad++

https://notepad-plus-plus.org/

1, bilgisayara format attın. 2, hemen bunu kuracaksın. Notepad++’ı basitçe anlatmak gerekirse hepimizin bilgisayarında bulunan Notepad uygulamasının gelişmişi. Aslında 30’dan fazla programlama dilinin söz dizimini tanıyıp ona göre renklendirme yapan filan bir çok özelliği var. Temelde zaten programcılara yönelik bir uygulama. Fakat programcı olmasanız da mutlaka kurmanız gereken uygulamalardan bir tanesi. Piyasadaki en iyi, açık kaynak kodlu, ücretsiz text editörü.

KeePass

http://keepass.info/

Şurada https://www.aytimenicir.com/2016/09/internet-ve-bilgisayar-guvenligi-icin-temel-onlemler-1/ uzun uzun anlattığımız üzere KeePass bir şifre deposu. Tüm şifrelerinizi, özel bilgilerinizi güvenli şekilde saklamaya yarayan mis gibi bir güvenli kasa uygulaması. Yazıda kurulum ve kullanımını detaylıca anlattım.

SumatraPdf

http://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html

Sene 2017, haftada en az 3 güncelleme gelen, açılması en az 1 dakika süren hantal Adobe Pdf readerdan sıkılmadınız mı? Sıkıldıysanız çözümü bu. Epub, Pdf ve daha bir çok formatta dosyayı çok hızlı şekilde açabileceğiniz piyasadaki en basit ve hızlı Pdf yazılımlarından biri Sumatra Pdf. PDF imzalama filan gibi ek özellikler için yinede Adobe dursun fakat günlük Pdf işleri için Sumatra çok iyi bir seçenek.

F.lux

https://justgetflux.com/

Teknik detayına girmeyeceğim. Sitesinden okursunuz. Ben basitçe anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu müthiş programı bilgisayarınıza kurduktan sonra uygulama içerisinden yaşadığınız yeri seçiyorsunuz. Bu uygulama bulunduğunuz yere göre güneşin batış saatinden sonra bilgisayar ekranınızdan gözünüze gelen ışığın dalga boyunu arttırarak gözleriniz yorulmasını engelliyor. Bir kere kurup kullandıktan sonra bir daha bunsuz yapamayacaksınız. Özellikle uzun süreler bilgisayar kullanan, geceler boyu kod yazan ya da çalışan bir insansanız çektiğiniz baş ağrılarının gittiğine şahit olup “ulan sen bunca senedir nerdeymişsin” diyeceksiniz. Uzun süre bilgisayar ekranına baktığınız zaman bu insanda uykusuzluk problemi de yaratıyor. Bu program ışığın dalga boyunu uzatarak ekrandan size gelen ışığın güneş ışığına benzerliğini azaltıyor ve biyolojik saatinizin gece olduğunu anlamasını sağlıyor. Böylece insomnia problemlerinin de önüne geçiyor.

7-Zip

http://www.7-zip.org/

Winzip, Winrar. Bunlar iyi güzel de ücretli uygulamalar. İşte bu işlerin ücretsiz ve açık kaynak kodlu olanlarının en iyis 7-zip. Nerdeyse endustri standartı haline geldi. Gönül rahatlığıyla reklam v.s. derdi olmadan kullanabilirsiniz.

Treesize

https://www.jam-software.com/treesize_free/

Özellikle Windows’un en büyük sıkıntılarından bir tanesi update dolayısıyla sürekli şişen gereksiz klasörlere sahip olması. Bunun dışında da oradan buradan birşeyler indirip yükleye yükleye harddiskleri dolduruyor ve belli bir zaman sonra ne nerede ne kadar yer kaplıyor kısmı akıldan çıkıyor. Treesize sayesinde seçtiğiniz bir harddiskin ya da dosyanın size klasör yapısı içerisinde nerede ne kadar dosya var görebiliyorsunuz. Bunu boyuta göre dizebiliyor ve benzer işlemler yapabiliyorsunuz. Uzun lafın kısası bilgisayarınızdaki klasör boyutlarını listelemek için basit ve güzel bir uygulama.

Malware Bytes

https://www.malwarebytes.com/antimalware/

Nedeni nasılı uzun hikaye ama Windows tabanlı bir pc’iniz var ise virus programı şart. Windows 10’da zaten varsayılan olarak Microsoft’un kendi endpoint protection yazılımı geliyor. Ama özellikle zero day atacklar için en iyi alternatif Malware Bytes. Virus programınızı siz seçin ama yanına mutlaka Malware Bytes kurun.

CCleaner

https://www.piriform.com/ccleaner

Bir işletim sistemi ne yaparsanız yapın zamanla bir çok çer çöp dosya barındıracaktır. İşte kurduğunuz programların log dosyaları, geçici dosyalar v.s. derken zamanla bir sürü gereksiz dosya dolacak. CCleaner buna çözüm için üretilen bir uygulama. Ara sıra bunu çalıştırıp taratın ve bu tarz dosyaları sistemden kaldırsın.

TeraCopy

http://www.codesector.com/teracopy

Windowsta en lanet işlerden biri dosya kopyalama ya da taşıma işleri. Özellikle büyük dosyaları taşıyorsanız ya da bir klasördeki binlerce dosyayı bir yerden bir yere taşıyorsanız cinnet geçirirsiniz. TeraCopy bu işin tüm pisliklerine çözüm olan bir uygulama. Taşıma işini duraklatma, uzantıya göre dosya seçip taşıma gibi bir çok özellik var. Elzem uygulamalardan biri.

Babylon

http://translation.babylon-software.com/

Tartışmasız bugüne kadar yapılmış en iyi çeviri uygulaması. Yüzlerce ücretsiz sözlük indirebildiğiniz hemen hemen her dilde çeviri ihtiyacınızı karşılayacak müthiş bir uygulama, neredeyse on senedir kullanıyorum. En büyük numarası, hangi ekranda olursan ol CTRL tuşuna basıp mousela anlamını öğrenmek istediğin kelimenin üstüne sol tuşla tıkladığın zaman hemen o kelimenin çevirisini yapıp ekranda sana göstermesi. Ara ara reklam gösterip can sıkıyor ama onu da 80$ ödeyip aşabiliyorsunuz. Ben bir saniye bile düşünmeden satın aldım. Ücretsiz sürüm de reklamı dert etmiyorsanız aynı özellikleri barındırıyor.

Wunderlist

https://www.wunderlist.com/

Bu uygulamayı geçtiğimiz sene Microsoft satın aldı. Almanya’lı bir firmanın ürünü. Piyasadaki en iyi yapılacak işler “To-Do” listeleme programı. Mac, Windows, Android, iOs ve web sürümleri var. Ben tüm yapılacak işleri bu program üzerinde çeşitli listelerde tutuyor ona göre planlama yapıyorum. Zamanım olduğunda bir ara sizlere uzun dönem ve kısa dönem için nasıl organize olduğumu da yazacağım. O zamana kadar siz bir indirip kurcalayın. Çok yararını göreceksiniz.

PC Decrapifier

https://www.pcdecrapifier.com/

Windows ekosisteminin en iğrenç yanlarından bir tanesi yeni bir bilgisayar aldığınız zaman gelen bir sürü gereksiz çöp uygulama barındırması. Tek tek tespit edip elle kaldırmak gerekiyor. Daha doğrusu gerekiyordu. Çünkü artık bu uygulama var. Yeni bir bilgisayar aldınız. İlk bunu kurun ve sistemi tarayıp sizin için çer çöp uygulamaları bulsun ve kaldırsın. Büyük nimet.

Telefon Uygulamaları

Office Lens

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=en

Microsoft’un bugüne kadar yaptığı en iyi iş Excel ikincisi de OneNote dedik. İşte üçüncüsü de bu. Bu her türlü belgeyi, kağıdı ya da beyaz tahtaya aldığınız notu aynen bir scanner gibi düzeltip dijital ortama aktaran ve pdf, resim ya da direk OneNote’a kaydetmenizi sağlayan müthiş başarılı bir uygulama. Diyelim bir yere evrak göndereceksiniz, kağıda yazılı ve o anda scannerınız yok. Hemen bu uygulamayı yükleyin ve kağıdı 3 saniye içerisinde Pdf dosyası haline getirin. Yada başka bir örnek. Diyelim bir toplantı yapıyorsunuz, tahtaya bir çok şey cizdiniz. Toplantı sonunda tahtayı bu uygulama ile taratıp hemen OneNote’a toplantı notu olarak atın. Benim telefonda en sık kullandığım uygulamalardan biri.

Here We Go

http://360.here.com/2016/07/27/goodbye-here-maps-say-hello-to-here-wego/

Blogu takip edenler ya da beni tanıyanlar biliyor. Çalıştığım firma bu uygulamanın sahibi olan Here Maps. Geçtiğimiz ay içerisinde uygulamanın adını değiştirdik ve bundan sonra Here We Go olarak yoluna devam ediyor. Bu tartışmasız piyasadaki en iyi harita ve navigasyon uygulaması. Şurada https://www.aytimenicir.com/2016/02/here-maps-akilli-telefonlar-icin-en-iyi-harita-ve-navigasyon-uygulamasi/ uzun uzun ne olduğunu ve neden en iyi harita uygulaması olduğunu yazmıştım. Özellikle istediğiniz bölgenin haritasını telefonunuza kaydederek tamamen internetten bağımsız olarak harita kullanabilmenizi sağlaması ile roamingden dolayı fatura şişiren tatilerin vazgeçilmesi. Telefonunuzda bulunsun. Hem Android hem de iOS sürümü var. Web üzerinden de https://wego.here.com/ adresinden kullanabilirsiniz.

Office Remote

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41149

İşimin bir parçası olarak çok sık sunum yapmak durumunda kalıyorum. Sunum yaparken bilgisayarı bir tarafa bırakıp uzaktan kumandayla slaytlar arasında geçiş yapmak ve gerekiğinde laser pointer kullanmak hayatı çok kolaylaştırıyor. Microsoft’un bu uygulamasını önce bilgisayarınıza yükleyip daha sonra uygulamasını da cep telefonunuza kurarsanız, cep telefonunuzu bir sunum uzaktan kumandası gibi kullanabilmenizi sağlıyor. Bunun için satılan özel çihazlara 100 € bayılmak yerine bu işi ücretsiz şekilde cep telefonunuzdan halledebilmek büyük kolaylık.

Google Goggles

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.unveil&hl=en

Yukarıda Microsoft’un yaptığı en iyi uygulamaları saydım ya. İşte bu da Google’ın yaptığı en iyi iş. Diyelim yolda geziyorsunuz bir heykel gördünüz, ya da yabancı bir ülkede markette satılan bir ürün. Bunları merak ettiniz ve ne olduklarını öğrenmek istiyorsunuz. Hemen bu uygulamaya girin ve o heykelin ya da ürünün resmini çekin. Google amca size hemen onlarla ilgili ek bilgi versin. Ayrıca misal bir ürünün logosunu ya da barkodu çekin, çat diye detaylı bilgiye ulaşın. Oha Google.

Microsoft Hyperlapse

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/hyperlapseapps/

Bakalım bunu anlatmaya dilimiz dönecek mi? Aksiyon kameraları duyduğunuz tahmin ediyorum. Hani şu herkesin kaska bisiklete taktığı Go Pro’lar filandan bahsediyorum. Nedir bunların amacı? Şimdi diyelim uzun bir dağ tırmanışı yapacaksın. Kafana bu kameradan takıyor 2 saatlik tırmanışı çekiyorsun. Eee ama bu iki saatlik tırmanışı bu şekilde Youtube’a koymak saçma, o zaman napıyorsun bunu hemen 4x hızda kaydedip Youtube’a öyle atıyorsun. Ama bu seferde görüntü kesik kesik oluyor. İşte Hyperlapsa bu 4x kayıt olayını özel algoritması sayesinde kesik kesik olmayacak şekilde yapıyor. Neyse dilim bu kadarına döndü siz şuradan videosuna bakın daha iyi anlarsınız. https://www.youtube.com/watch?v=twncW4PLdsY

AppBlock

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mobilesoft.appblock&hl=en

Cep telefonunuzda kullandığınız uygulamalara bağımlı hale mi geldiniz? Başka bir iş yapmanız gerekirken oyun ya da sosyal medya uygulamalarından kafayı kaldıramıyor musunuz? ahjskhskj gece kuşağında çıkan saçma ürün reklamlarına döndük, dur toplayalım. Daha önce şurada https://www.aytimenicir.com/2016/03/sosyal-medyada-gecirilen-zamani-kisitlamak-2/ buna benzer uygulamalardan bahsetmiştim. Bu uygulamayla cep telefonunuzda belirli saatlerde kullanmak istemediğiniz uygulamaları kısıtlayabiliyorsunuz. Misal saat 10’dan akşam 20:00’a kadar Twitter ve Facebook uygulamalarını açmama izin verme diye kural giriyorsunuz ve bu saatler arasında o uygulamaları kullanmanızı engelliyor. Bağımlılıklar için bire bir.

SwiftKey

https://swiftkey.com/en

Yine bu sene içerisinde Microsoft tarafından satın alınan bir uygulama. İster Android ister iPhone. Bu iki ortamda da klavye yazılımları içerisinde açık ara en iyisi bu. Daha fazla söz söylemeye gerek yok. Software keyboard için daha iyi bir alternatif yok.

Parkopedia

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parkopedia&hl=en

Büyük şehirlerde ya da bilmediğiniz yerlerde araba kullanmanın en büyük can sıkan yanı park derdi. Parkopedia size etrafınızdaki park edilebilecek alanları bulmanızı sağlıyor. Büyük park alanları için de boş yer var mı gibi ek bilgiler de sunuyor. Ayrıca hemen hemen tüm park alanlarının saatlik ücret bilgilerine de ulaşabiliyorsunuz. Park işinin Wikipedia’sı.

Pushbullet

https://www.pushbullet.com/

Telefonda bir text kopyaladınız ama onu bilgisayarda kullanmak isitiyorsunuz. Ya da tam tersi bilgisayarda bir şey kopyaladınız ve bunu telefona yapıştırmak istiyorsunuz. Bu programın size sunduğu birinci çözüm bu Universal Copy&Paste. Gelelim diğer özelliklerine. Telefonunuza bir bildirim geldi bu bildirimi bilgisayarınızdan da görseniz ve önemsiz birşeyse telefona el atmasanız güzel olmaz mı? Bunu da yapıyor. Son olarak da mesajlaşma yazılımlarında size atılan mesajlara bilgisayarınız üzerinden cevap yazmanızı sağlıyor. Uzun lafın kısası telefonunuzla yapabileceğiniz bir çok işlemi bilgisayardan yapmanızı sağlıyor. Son döneme premium olayıyla can sıksa da çok yararlı bir uygulama.

CF.Lumen

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.lumen&hl=en

Yukarıda size F.Lux’dan bahsettim. Onun Android telefonlar için olanı CF.Lumen. iPhone’da zaten night shift adında bu özellik var. Android’e de bu uygulamayla getirip gözlerinizi rahatlatabilirsiniz.

Servisler

Cyberghostvpn

http://www.cyberghostvpn.com/en_us

Her Türk Vpn’i tadacaktır. Vpn nedir diye de sormayın artık, 60 yaşında amcam bile gezi dönemi öğrendi Vpn’i. Vpn için de iyi alternatiflerden birisi Cyberghost.

Pocket

https://getpocket.com

İnternette bir yazı buldunuz diyelim, uzun ve okumak için zamanınız yok. Sonra okumak istiyorsunuz. Önce Pocket’a üye olun. Sonra telefonunuza uygulamasını kurun. Ardından hemen hemen her browser için olan Plugin’ini kurun. Artık bu web sayfasını tek bir tıkla Pocket’a atabilirsiniz. Daha sonra bunu cep telefonunuzdan offline olarak yani internet bağlantısı olmadan okuyabilirsiniz. Ben bu servisi 2 şey için kullanıyorum. Birincisi bu anlattığım durum. Metroda uçakta internet bağlantısı olmadan okumak istediklerimi kaydetmek için. İkincisi de ilgimi çeken fakat o anda fırsatım olmadığı için daha sonradan bakmak istediğim sayfaları kaydetmek için.

Feedly

https://feedly.com/

Bunu anlatmak için öncesinde RSS nedir onu anlatmak lazım. Kabaca şöyle açıklayayım. Hemen hemen her web sitesi yeni bir bilgi girdiği zaman “Örneğin benim bloga bu yazıyı girmem gibi” bunu RSS feed dediğimiz bir formatta bildiriyor. “ulan çok saçma açıkladık ama anneye anlatırıp gibi anlatıyorum” Siz bu formatta gelen bilgileri toplayıp işleyebilen bir programa sahipseniz o program aracılığıyla web sitesinde olan güncellemelerden “örneğin yeni bir blog postu girişi” haberdar olabiliyorsunuz. İşte Feedly bu program. Takip ettiğiniz web sitelerinin RSS feedlerini bularak bunları Feedly’de kaydederek tek bir ortamda tüm takip ettiğiniz sitelerden haberleri görebiliyorsunuz. Daha iyi anlaşılması için aşağıda benim Feedly hesabımın bir screenshotını koyuyorum.

Skyscanner

https://www.skyscanner.net/

En uygun uçak biletini bulmak için bundan iyi bir servise daha rastlamadım. Hemen hemen tüm uygun bilet satışı yapan siteleri tek yerden aramanızı sağlıyor. Ayrıca size bir tüyo vereyim, uygun bilet almak için uçuş tarihinden 6 hafta önce bileti alın. Bilet aramasını Internet Explorer kullanarak Salı sabahı yapın. Ulan kocakarı ilacı tarifi gibi oldu ama dediğimi yapın, en uygun bileti bu şekilde alabilirsiniz.

TuneinRadio

http://tunein.com/

Dünyanın hemen hemen her yerinden yayın yapan radyoları internet üzerinden dinlemenizi sağlayan harika bir servis. Bildiğin FM radyo istasyonlarını internetten dinlemenizi sağlıyor.

IFTT

https://ifttt.com/recipes

IF THIS THEN THAT. Yani eğer bu olursa şunu yap. Bu müthiş bir servis arkadaşlar. Hayatınızı o kadar kolaylaştıracak ki anlatamam. Bunun üzerinden 400’e yakın servise bağlantı kurabiliyor, sonrasında IFTT olarak kural yazabiliyorsunuz. Benim kullandığım bir örnek üzerinden anlatayım. Misal ben buraya bu yazıyı giriyorum. Daha sonra bu yazıyı insanlar okusun bilgilensin diye Twitter’da ve Facebook’da tek tek elle kopyalayıp post olarak yayınlıyorum. Daha doğrusu yayınlıyordum. Gittim hemen bir IFTT kuralı koydum ve dedimki; EĞER “IF” Blogda yeni bir yazı yayınlandı “THIS” ise “THEN” git bunu Twitter’da post olarak at “THAT”. Böylece ben her blog yazdığımda bu yazı Twitter hesabımdan otomatik yayınlanıyor. Böyle binlerce değişik kural yazabilirsiniz. Eğer cep telefonum evdeki wifi’ye bağlanırsa akıllı lambamı yak. Eğer Facebook’da bir event 200’den fazla kişi olursa bana bildirim gönder.

Udemy

https://www.udemy.com/

Bununla ilgili Twitter’da bir flood yapmıştım. 2016 senesindeyiz ve basit bir cep telefonu ve internet bağlantısı ile öğrenebileceklerimiz o kadar çok ki insanın aklı gidiyor demiştim. Udemy bu yeni şeyler öğrenme konusunda mükemmel bir kaynak. Udemy bir online eğitim portalı. Ağırlıklı olarak bizim sektörle alakalı olmak üzere bir çok konuda binlerce ders var. En pahalı kurs 50$. Genelde 10-15$ bandında gezen eğitimlerle müthiş şeyler öğrenebilirsiniz. 150$’lık bir eğitim bütçesi ayırıp bir sene içerisinde kariyerinizde sıçrama yapabilirsiniz. Mutlaka göz atın.

