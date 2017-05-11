Bazı HP bilgisayarlar klavyede yazdığınız herşeyi kaydediyor

İsviçre merkezli güvenlik şirketi Modzero geçtiğimiz günlerde HP PC’lerde MicTray olarak adlandırılan bir ses programında bir keylogger keşfetti. Yaklaşık otuz farklı Hewlett-Packard Windows PC modeli, sahiplerinin yaptığı her tuş vuruşunu kaydedip bunları bilgisayardaki herhangi bir kullanıcı tarafından erişilebilen ve okunabilir bir dosyaya kaydediyor. Etkilenen modeller arasında HP Elitebook 800 serisi, HP ProBook 600 ve 400 serisi, EliteBook Folio G1 ve diğer PC’ler bulunmakta. Modzero, programın HP bilgisayarlarından en azından 2015 yılından bu yana var olduğunu söyledi.



Söz konusu keylogger, HP’nin bileşen ortaklarından biri olan Conexant tarafından yaratılmış gibi görünüyor. Keylogger güvenlik açığı yaratmış olsa da, meşru sorunlara yönelik bazı zayıf tasarlanmış çözümlerin bir sonucu olarak görünüyor. Söz konusu yazılım, bir kullanıcının, ses donanım özelliklerini etkinleştiren belirli tuş vuruşlarını girip girmediğini belirlemek üzere tasarlanan yazılım, örneğin, bir mikrofonun açık veya kapalı olması gerekip gerekmediğini görmek için sistemi izliyor ve bunu her türlü klavye girdisini takip ederek yapıyor. Ancak yazılım belirli tuşa basma işlemleri izlemenin yanı sıra, bazı tanılama ve hata ayıklama özellikleri de içeriyor ve sonuç olarak, MicTray sürüm 1.0.0.46’dan etkilenen HP PC’lerindeki tümklavye girdilerini C: \ Users \ Public \ MicTray.log adresinden erişilebilir şekilde kaydediyor. Bu dosya, parolalar ve kullanıcı adları gibi hassas bilgileri içerebilir.



Eğer bir HP bilgisayarınız varsa, öncelikle söz konusu programın bilgisayarınızda C: \ Windows \ System32 \ MicTray64.exe veya C: \ Windows \ System32 \ MicTray.exe lokasyonlarında olup olmadığını kontrol edin. . Varsa programı kaldırın.

Etkilenen Hp cihazların tam listesi:

HP EliteBook 820 G3 Notebook PC

HP EliteBook 828 G3 Notebook PC

HP EliteBook 840 G3 Notebook PC

HP EliteBook 848 G3 Notebook PC

HP EliteBook 850 G3 Notebook PC

HP ProBook 640 G2 Notebook PC

HP ProBook 650 G2 Notebook PC

HP ProBook 645 G2 Notebook PC

HP ProBook 655 G2 Notebook PC

HP ProBook 450 G3 Notebook PC

HP ProBook 430 G3 Notebook PC

HP ProBook 440 G3 Notebook PC

HP ProBook 446 G3 Notebook PC

HP ProBook 470 G3 Notebook PC

HP ProBook 455 G3 Notebook PC

HP EliteBook 725 G3 Notebook PC

HP EliteBook 745 G3 Notebook PC

HP EliteBook 755 G3 Notebook PC

HP EliteBook 1030 G1 Notebook PC

HP ZBook 15u G3 Mobile Workstation

HP Elite x2 1012 G1 Tablet

HP Elite x2 1012 G1 with Travel Keyboard

HP Elite x2 1012 G1 Advanced Keyboard

HP EliteBook Folio 1040 G3 Notebook PC

HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation

HP ZBook 15 G3 Mobile Workstation

HP ZBook Studio G3 Mobile Workstation

HP EliteBook Folio G1 Notebook PC

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