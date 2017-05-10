Hangi Notebooku alsam? – Mayıs 2017

Bildiğiniz üzere Hangi telefonu alsam? sorusunu tek tek cevaplamanın sıkıcı olmasından dolayı her mevsim bazı kategorilerde telefonlar önermeye çalıştığımız yazılar yazıyoruz. Aynı sıkıcı durum dizüstü bilgisayarlar için de geçerli. O nedenle yine her mevsim bazı kategorilerde notebook önerilerinde bulunacağız ve kriterlerimiz Türkiye’de satılıyor olması ve notebooku daha önceden incelemiş ya da kullanmış olmamız olacak. Haydi o zaman serinin Mayıs yazıyla devam edelim.

Kendime alsam hangisini alırım: Hacı emmiler, teyzeler, ıspartalılar. Ben bir sistem yöneticisi, profesyonel ayti çalışanıyım. Bu aletlerle çalışıyor, bu aletler üzerinden işimi yapıyorum. Yaptığım işlerde beni yarı yolda bırakmayacak kadar hızlı, iyi bir klavye ve touchpade sahip, 6 saat üstü batarya süresine sahip olacak ve aynı zamanda çok ağır olup belimi bükmeyecek notebooklar benim için ideal olanlar. Ağır video ve resim edit işleri ve oyun oynamak gibi bir beklentim olmadığı için yüksek seviye grafik işlemci gücüne ihtiyaç duymuyorum. Uzun lafın kısası notebook benim oyun ve yüksek grafik işlemler dışında her alanda günde en az 12 saat kullandığım bir cihaz ve buna uygun cihazlar maalesef ucuz değil. Siz de bu tanıma uyan bir notebook arıyorsanız bakmanız gereken kategori burası



Hp Spectre X360: Geçtiğimiz sayıda Dell Xps 13 için “Tartışmaya gerek yok 2017 yılında satın alabileceğiniz en mantıklı notebook bu” diye yazmıştık. Fakat daha sonrasında bizim yazdığımız mat ekranlı modelinin Türkiye’de temin edilmediğini ve onun yerine 4k ekranlı modelin bulunduğu bilgisini aldım. O model de çok iyi olmasına karşın ekrandan dolayı berbat bir pil süresine sahip. O nedenle yeni yazıda Türkiye’de de bulunabilen bu modeli seçtik. Hp Spectre X360 Hp’nin amiral gemisi notebooku. Dell Xps 13’den sonra 2017 senesinin en iyi notebooku diyebiliriz “Tabi Türkiye’de satılan modeller içinde.” 7. nesil Intel Kaby Lake işlemci ailesiyle gelen cihaz, 8gb Ram ve 512gb SSD’ye sahip. Aynen Dell gibi HP de ekran kenarlarını mümkün olduğu kadar kısarak kasayı daha kompakt hale getirmiş durumda. 1080P dokunmatik ekran oldukça tatmin edici. Aynı zaman 360 derece dönüp katlanarak tablet vari kullanıma da izin veriyor. Çok şık bir kasası var. 3 adet USB 3.0, HDMI, Mini Display port ve SD kart okuyucu ile tüm gerekli portları üzerinde barındırıyor. Rakiplerinden en büyük farkı ise 12 saate yakın batarya süresi sunması. Ayrıca HP bu modelde hızlı şarj imkanı da sunuyor ve 30 dakikalık şarj ile bataryanın %50 doldurabileceğini idda ediyor. Klavye ve Touchpad de piyasadaki en iyilerden. Özellikle Touchpad harika. Klavyenin metal dokunma hissini belki yadırgayabilirsiniz fakat touchpad kesinllikle olağanüstü. Bu arada HP bu seriye geçtiğimiz ay bir güncelleme daha yaptı ve HP Spectre X360 2017 modelini çıkardı. Kasa ve geri kalan herşey aynı olmakla birlikte ekrana 4K ve active kalem desteği geldi. Fakat bu 4K ekran nedeniyle pil süresi de ciddi oradan düştü. Henüz ülkemizde satılmıyor olsa da bu detay aklınızın bir kenarında bulunsun. Ürünle ilgili teknik detaylara http://www8.hp.com/tr/tr/campaigns/spectre-x360/overview.html adresinden ulaşabilirsiniz.

İş için ama çok pahalı olmayacak. Olayım fiyat/performans: Yukarıda saydığınız herşey benim için de geçerli ama hocam ben bir notebooka o kadar para veremem. Aynı işi görecek daha uygun bir model önersen?



Asus UX330UA : Kardeşi UX305UA da olur. İkisi de gerçekten çok iyi notebooklar. Asus aslında bu ultrabook denilen konsepti Zenbook serisiyle ilk çıkartan firmalardan biri. Bu model de Zenbook ailesinin 3. serisi. Fakat daha sonrasında diğer firmalar birbiri ardına bu kategoride çok iyi ürünler çıkarınca Asus bir nebze geri kaldı. Fakat özellikle bu Zenbook 3 serisi cidden şahane cihazlar. Rakiplerinden 1500-2000 lira daha uygun fiyatıylı olmasına rağmen onlarla hemen hemen aynı kalitede ürünler. 7. nesil Intel Kaby Lake işlemci ailesiyle gelen cihaz, 8gb Ram ve 512gb SSD’ye sahip. 1080P çözünürlüklü oldukça iyi bir ekranı var. Klavyesini ben çok beğenmesem de kesinlikle kötü bir klavye değil. Zira touchpad de öyle. İkisi de daha iyi olabilirdi fakat kesinlikle kötü değiller. 10 saate yakın pil süresine sahip cihazda 1 adet USB 3.0, 1 adet USB Type C port, Micro HDMI ve SD Kart okuyucu bulunuyor. Cihaz bir nebze ısınısa da rahatsız edecek düzeyde değil. Ürünle ilgili teknik detaylara https://www.asus.com/tr/Laptops/ASUS-ZenBook-UX330UA/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Home Office için ideal: İyi bir notebook sahibi olmak istiyorsunuz ve bunun yanında aşırı yüksek meblalar ödemek de istemiyorsunuz. Alacağınız notebooku sürekli yanınızda taşımıyorsunuz. Çok ağır olmasın ama çok hafif olmasını da beklemiyorsunuz. Bir nevi masaüstü niyetine kullanabileceğiniz kaliteli bir notebook arıyorsunuz.



ASUS R510VX-DM264TC: Bu kategoriye de Asus’la devam ediyoruz. R510VX 4000 lira altı fiyatıyla bu kategori için çok mantıklı bir seçim. 15.6″ kaliteli bir ekrana sahip. Eh işte bir klavyesi fakat cidden kötü bir touchpadi var. Home-Office için olduğundan mouse kullanacağınızı varsayıyorum o nedenle bunu önemsemiyorum. Intel i7, 16gb ram, 1TB normal harddisk ile geliyor. Esasında SSD olmayan bir notebook önermeyi pek içim elvermese de üstündeki harddiskin 7200rpm olması ve fiyat aralığında mantıklı bir seçim olması nedeniyle bunu da önemsemiyorum. Orta seviye tüm oyunları rahat rahat oynatabilecek ve tüm grafik işleme işlerinde sizi üzmeyecek Nvidia Geforce GTX950M ekran kartına sahip. Ürünle ilgili teknik detaylara satış sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Oyun oynuyorum ben yeaaaa: Lafı dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Oyun oyun oyun. Ben iyi bir oyun notebooku arıyorum.

ACER G9-792-77M9: Notebook dünyasının yeni kralı bu kategori. Özellikle geçen sene hemen hemen her firma bu kategoride ya yeni bir marka duyurdu ya da kendi markası altında yeni bir ürün çıkardı. Ama hemen hemen hepsi çok pahalı. Özellikle Türkiye’de. Geçtiğimiz sayıda bu nedenle bu kategori için Msi önermiştim fakat bu sayıda para kısmını atlıyorum ve Acer’la devam edeceğim. Çünkü öncelikle ürün çok iyi ve ayrıca MSI’dan pahalı olsa da yine de diğer rakiplerinden daha uygun fiyatlı. Teknik detaylara girmeyeceğim sadece bir özellikten bahsetmek istiyorum. Kalanına sitesinden bakarsınız. Bu oyun notebooklarının en büyük sıkıntısı ısınması. Cidden bu cihazlar çok ısınıyor. Predator buna ilginç bir çözüm bulmuş. Diyelim notebook’u ciddi derecede kasacak bir oyun oynacaksınız. Hemen DVD’yi yerinden çıkartıyor onun yerine yanında gelen Cooler Master ünitesini takıyorsunuz. Yani ek soğutma bloğu. Cidden zekice. Ürünle ilgili teknik detaylara https://www.acer.com/ac/tr/TR/content/predator-17-series adresinden ulaşabilirsiniz.

Okuyom ben yeaaa: Abi ben öğrenciyim, bana okulu çıkartacak bir notebook söyle. Beni 4 sene idare etsin ama çok pahalı olmasın mezun olunca daha iyisini de alırım.

Dell Inspiron 3558: “Bu kategorideki önerimizi geçtiğimiz sayıyla aynı bırakıyoruz çünkü çok mantıklı 🙂 Fakat bunu bulamazsanız alternatif olarak Inspiron 3567 alabilirsiniz” 1800 Lira civarı fiyatıyla bütçe yormaz. 2gb ekran kartı var ufaktan oyun da oynatır. Güzel bir klavye, ortalama bir ekrana sahip. Aşırı ağır değil. Ram, harddisk ve batarya değiştirilebiliyor. Yarın öbürgün harddisk yerine bir ssd takar 2 sene sonra bataryası teklemeye başlarsa yenisini alırsınız, böyle böyle sizi 4 sene götürür. Tam öğrenci işi bu. Ürünle ilgili teknik detaylara http://www.dell.com/support/home/tr/tr/trbsdt1/product-support/product/inspiron-15-3558-laptop/diagnose adresinden ulaşabilirsiniz.

Annem babam Facebooka girsin: Evde ucuzundan bir notebook bulunsun, Internete girelim yeter.

Acer ES1-332-C5E1: Bu kategoride ucuz notebooklar genelde 11 veya 10″ ekrana sahip oluyorlar fakat Acer ES1 serisi 13″ gayet tatmin edici bir ekrana sahip. Celeron işlemci biraz yavaş olur ama bu fiyat seviyesinde idare edeceksiniz artık. 32 eMMC depolama da düşük sayılır. İçinde gelen Acer’ın bloatwarelerini temizlerseniz 27gb gibi bir saklama alanı kalıyor ki bu kategori için gayet yeterli. Onun dışında gayet hoş bir cihaz. Hafıf, ucuz, şık, 7 saat batarya süresi. Daha ne olsun. Ürünle ilgili teknik detaylara https://www.acer.com/ac/tr/TR/content/model/NX.G18EY.001adresinden ulaşabilirsiniz.

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