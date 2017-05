Hangi telefonu alsam? – Mayıs 2017

Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere her 2-3 ayda bir bazı kategorilerde telefonlar önermeye çalışıyoruz. Bunu bir seri haline getirdik ve her mevsim hem telefon hem de dizüstü bilgisayar önerileri içeren birer yazı yazacağız. Bu arada yakında bu konular hakkında bazı süprizlerimiz olacak. Takipte kalın diyelim ve hemen hızlıca bu dönem için önerilerimize geçelim. Yine bildiğiniz üzere önerilerdeki kriterlerimiz cihazın Türkiye’de satılıyor olması ve cihazı daha önceden incelemiş ya da kullanmış olmamız. Bir sürü telefon içerisinde kendi tecrübemize göre bazı modeller önermeye çalışacağız. Dikkate alıp almamak sizlerin elinde. Haydi başlayalım o zaman.

Param var benim: Hacı emmiler, teyzeler, Ispartalılar. Eğer sizin olayınız “ya para mühim değil şöyle güzel bir telefon alayım her ihtiyacımı görsün” ise size önereceğimiz telefon

Samsung S8 : Kendi adıma konuşmam gerekirse ben bugüne kadar bundan daha güzel tasarıma sahip ikinci bir elektronik cihaz görmedim. Bakın teknik bir şey anlatmayacağım. Zaten Samsung’un amiral gemisi telefonu. Aklınıza gelip gelmeyecek, bir akıllı telefonda olması gereken her teknik özelliği barındırıyor. Bunların neler olduğunu çok kısa süre içerisinde Samsung S8 Detaylı inceleme dosyamızda bulabileceksiniz. Piyasada şu anda bu telefona rakip olabilecek onlarca güzel cihaz var. Aradığınız iyi telefonsa iPhone 7’den Huawei P10’a ya da Lg G6’ya bir çok alternatifiniz var. Fakat hiçbiri bu telefon kadar şık değil. Resmen bir sanat eseri. Samsung hem tasarım hem de üretim tekniği açısından bu sefer kendisini aşmış durumda. Gönül rahatlığıyla başka yere bakmadan seçiminiz Samsung S8 olsun.

Ya bir telefona o kadar para mı verilir: Olayınız bir telefon almak ama dünyanın parasını da bayılmamak. Fiyat performans adamısınız. En üst özellikler olmasın ama beni de üzmesincisiniz. Bu kategoride iki telefon önereceğim. Bir üst segment bir de orta segment.

Huawei P9 Lite 2017: Bir telefondan beklentiniz nedir? Öncelikle şık olmalı değil mi? Ön ve arka cam kaplama kavisli yüzeyle ve aliminyum bar ile gayet şık bir cihaz, bunu işaretledik. Sonrasında güzel bir ekranı olmalı? 5.2″ IPS Lcd (iPhone ekranlarıyla aynı teknoloji) 1080P gayet kaliteli bir ekrana sahip, bunu da işaretledik. Bu devirde şarjı iyi giderek bizi yarı yolda da bırakmamalı? 3000 mAH bataryası 1 buçuk gün kullanım olanağı sağlıyor, ee bunu da işaretledik. Hızlı olup takılmamalı? 8 çekirdekli Kirin 655 işlemci ve 3gb ram’e sahip, bu da tamam. İyi resim çekmeli? 12mp arka 8mp ön Sony sensor kameralar mevcut ve mükemmel olmasa da çok çok iyi sonuçlar alıyor, bunu da işaretledik. Cebi de yakmamalı? 1200 Tl civarı fiyatıyla şu anda piyasadaki en mantıklı üst segment sayılabilecek telefon Huawei P9 Lite 2017. Dikkat Huawei P9 Lite 2 model. Daha önceden çıkan modeli de hala piyasada bulunabiliyor ama bu cihazdan daha düşük özelliklere sahip. P9 Lite 2017 sürümünü temin ettiğinizden emin olun.

Motorola Moto G4 Plus: Orta segment fiyat peformans cihazları her zaman en zor seçim yaptığımız kategori oluyor ama yine bu kategoride gözümüz kapalı önerebileceğimiz bir cihaz var karşımızda. Tertemiz orjinal Android’e yakın bir arayüz, 3000 mAH batarya, 5.5″ idare eder bir ekran, 16 mp arka kamera. 900 liralık fiyatıyla bu fiyat aralığında alınabilecek en mantıklı cihaz. Yalnız bunda da bir uyarıda bulunmak istiyoruz, cihaz Moto G4 ve G4 plus olarak iki seçenek olarak bulunuyor. Plus olana yönelelim.

Okuyom ben yaaaa: Abi ben öğrenciyim yeri geliyor 3 ay makarnayla besleniyorum. Bana hem en ucuzundan hem de o fiyata en çok şey yapabileceğim bir telefon söyle.

Lenovo Vibe K5: Bu kategorinin en büyük sıkınıtısı ucuz telefonların aynı zamanda tasarım olarak da çok çirkin olması. İlk defa bu kategoride sizlere şık bir cihaz önerebiliyoruz. Tasarım olarak cidden çok şık bir cihaz olan Vibe K5 aynı zamanda teknik olarak da neredeyse Moto G4 Plus’la aynı özelliklere sahip ama ondan 220 lira daha ucuz. Oyun oynarken biraz ısınsa da diğer zamanlarda gayet tatmin edici bir performans sunuyor.

Bu dönem için de bizden bu kadar, görüşmek üzere.

