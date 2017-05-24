Ikea’nın akıllı ampullerine Amazon Alexa, Apple Siri ve Google Assistant desteği geliyor

İkea, mottosu olan “evinizin herşeyi” hedefinin sadece sözde kalmaması adına ciddi çalışmalar yapan bir firma. Beyaz eşyadan, evdeki en ufak lazım olacak aksesuara kadar “ve lazım olmasada aldığımız :)” bir evin tüm ihtiyacını karşılayacak bir ürün yelpazesine sahip firma, geçtiğimiz senelerde akıllı ev konseptinde de ürünler çıkarmaya başladı. Tradfri adını verdikleri ürün ailesinde uzaktan kumanda ya da cep telefonunuza yükleyebileceğiniz bir yazılımla uzaktan kontrol edebileceğiniz lambalar ve çeşitli sensörler satışa sunan firma, önümüzdeki dönemde akıllı ev konseptinde yeni ürünler de üreteceğini daha önceden duyurmuştu.

Bugün ise İsveç’te yayınladığı basın bildirisiyle Tradfri akıllı ampullerin bu yazdan başlayarak sesli komutlara cevap vereceğini duyurdu. Akıllı aydınlatma ürün serisinin Amazon Alexa, Google Assistant ve Apple Siri ve HomeKit ile çalışacağına belirten firma kendi uygulaması ve uzaktan kumanda seçeneği dışında 3 majör akıllı asistan platformuna birden destek vererek akıllı ev alanında önemli bir adım attı. 28 ülkede 340 mağazayla dünyanın en büyük mobilya satıcısı olan Ikea’nın akıllı ev konseptinde yatırım ve yenilik yapması bu sektörün genişlemesi ve son kullanıcıya inmesi adına önemli. Yakında bir çok evde “Siri oturma odasının lambaları kapat” benzeri komutları sıkca duyacağız.

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