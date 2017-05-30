Intel yeni nesil Core i9 çipinin de dahil olduğu Core X serisini duyurdu

Bugünlerde dünyanın en büyük işlemci üretici Intel meşhur Moore kanununu devam ettirebilmek adına harıl harıl çalışıyor. Firma bugün Computex’de ana masaüstü işlemci ailesinin son serisi olan “Core X” masaüstü işlemcilerini duyurdu. Mevcut Core i5 ve Core i7 modellerinin daha güçlü versiyonlarının duyurulduğu etkinlikte ayrıca yeni bir Core i9 işlemci ailesi de görücüye çıktı.

Core X platformu üst seviye güç gerektiren oyun ve multimedia içerik oluşturma gibi gereksinimlere sahip kullanıcıları hedefliyor. Seri 4 çekirdekli 200 $’lık modellerden, 1,999 $ ‘lık 18 çekirdek ve 36 thread’li Core i9 Extreme’e kadar bir çok seçenek sunuyor. Core X ailesi, 4 çekirdek / 4 thread ve 242 $ fiyatlı Core i5-7640X ile başlıyor. Core i7 X Serisi, 339 $’lık 4 çekirdek / 8 thread modelden, 599 $’lık 8 çekirdek / 16 thread çipe kadar değişiyor.Core i9 ise 10 çekirdek / 20 thread işlemci için 999 $, 16 çekirdek / 32 thread için ise 1699$’lık fiyat etiketine sahip.

Yeni masaüstü Core X işlemcilerin tümü, Intel’in yeni X299 anakart yonga setiyle çalışacak şekilde tasarlandı. Şirke önümüzdeki haftalarda ürün ailesiyle ilgili anakartların yeni işlemcilerle birlikte OEM’ler tarafından yayınlanacağı da ekledi. Çip mimarileri açısından Core X ailesi hemen hemen tümü, şirketin Skylake X olarak adlandırılan 6. nesil Skylake platformunun güncellenmiş bir versiyonunun üzerine kurulduğunu da ekleyelim. Aralığın en altındaki iki 4 çekirdekli model olan I5-7640X ve i7-7740X ise daha yeni mimari olan Kaby Lake X üzerine inşa edilmiştir.

Intel aynı etkinlikte ayrıca bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya çıkacak sekizinci nesil ana işlemciler için de küçük bir not ekledi. Yeni işlemciler, en azından bazı özel durumlarda, 7. nesil Kaby Lake işlemcilerine göre yüzde 30 daha hızlı olacak. Kod adı Coffee Lake olan 8. nesil mimariyle ilgili diğer detaylar henüz belli değil. İşlemciler yılın ikinci yarısında gün yüzüne çıkacak.

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