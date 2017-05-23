Java’nın babası olarak anılan James Gosling AWS kadrosuna dahil oluyor

Amazon Web Servisleri – AWS (Amazon’un bulut altyapı sağlayıcı firması) çalışan listesine ağır bir bilgisayar bilimi dahisini daha ekledi. “Java’nın Babası” olarak anılan kidemli yazılım mühendisi James Gosling önümüzdeki günlerde AWS’de çalışmaya başlayacağını duyurdu. Oracle tarafından satın alındığı 2010 senesine kadar Sun Microsystems’de çalışan Gosling, bugün bir çok platformun temelini oluşturan orijinal Java tasarımını geliştirdi ve ilk derleyicisini ve sanal makinasını oluşturdu. Sun sonrası kısa bir süre Google’da da çalışan Gosling son olarak Liquid Robotics’de denizaltı robotları projesinde çalışıyordu. Gosling’in işe alındığını doğrulayan AWS, Gosling’in orada yapacağı iş hakkında başka bir görüş bildirmedi. Fakat bunun yanında özgeçmişi ve son olarak üzerinde çalıştığı projeler göz önüne getirildiğinde kendisinin IOT projeleri için uygun bir aday olduğu görülüyor.

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